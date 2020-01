Krater waren den Menschen lange ein Rätsel. Bis ins späte 19. Jahrhundert konnten sich Naturforscher nicht vorstellen, dass etwas von außerhalb der Erde solche Formationen erzeugen könnte. Die Kraterlandschaft des Mondes führte man deshalb auf zerplatzte Blasen, auf Gezeiten oder vulkanische Aktivität zurück.

Dabei war die Existenz von Meteoriten durchaus bekannt. Im Selben Jahr, in dem Columbus einen neuen Kontinent entdeckt hatte, entdeckten die Bewohner von Ensisheim in einem Weizenfeld einen Stein, der da nicht hingehörte. Er war unter lautem Getöse über den Himmel gezogen, was ihm den Namen „Donnerstein“ gab.

Man legte ihn in Ketten und schleifte ihn „dreyg zentner schwär“ zur Kirche des Ortes, wo das Böse, das von ihm ausging, gebannt sein würde. Erklären konnte man sich die Herkunft des Steins lange nicht. Es hieß, dass sich der Stein in einer Wolke gebildet haben und abgeregnet sein musste. Dann hieß es, dass solche Steine von Vulkanen ausgespuckt würden. Auch hoch im Kurs: durch Blitzeinschlag verkohlte Vögel.

Einen anderen Weg beschritt Alfred Wegener. Der Wetterkundler, Geologe und Polarforscher, der vor allem für seine Theorie der Plattentektonik berühmt werden sollte, entkam im Ersten Weltkrieg nur knapp dem Bombenhagel der Flandernfront. Schwer verwundet wurde er zum Heereswetteramt versetzt. Als er von dem Niedergang eines Meteoriten bei Schwalmstädt in Nordhessen erfuhr, machte er sich auf den Weg dorthin, um Zeugen zu befragen. Anhand ihrer Aussagen berechnete er die mögliche Flugbahn. Tatsächlich wurde der Meteorit wenig später nicht weit vom prognostizierten Zielgebiet gefunden. Wegeners Vorhersagen über Gewicht und Größe erwiesen sich als weitgehend korrekt.

Schockwellen im Gestein

Fasziniert von dem Fund mischte sich Wegener daraufhin in die Mond-Debatte ein und machte sich für die „Aufsturzhypothese“ stark. Er stellte eines der ersten Experimente dazu an, indem er Zementpulver auf einen Löffel häufte und schwungvoll auf eine Zementpulver-Oberfläche schmiss. Vielleicht konnte nur einer den Schlüssel erkennen, der das Bombardement der Westfront miterlebt hatte: Die entstehenden Krater glichen exakt den Verwerfungen, die durchs Teleskop auf dem Mond zu sehen waren. Wegeners Artikel über die morphologischen Eigenschaften der Mondkrater war ein wichtiger Baustein zur Meteoritentheorie.

Wünnemann häuft heute kein Zementpulver mehr auf einen Löffel. Denn Meteoritenkrater, so viel weiß man, sind auch das Produkt von Schockwellen, wie sie beim Durchbrechen der Schallmauer entstehen. Mit irdischen Mitteln sind solche Kräfte nicht herzustellen. Die Geschwindigkeit der heranfliegenden Objekte, auf Tempo gebracht im großen Schwungrad der Himmelsmechanik, ist so hoch, dass Gestein schneller verdichtet wird, als es entweichen kann. Die Folge: Es verdampft. Vor allem der Meteorit selbst geht in einer glühenden Wolke auf. So sprengte der Eisenmeteorit, der vor 50 000 Jahren den Barringer-Krater im heutigen Arizona erzeugte, ein Loch des 27-fachen Umfangs von seinem eigenen aus dem Erdreich.

Der Barringer-Krater in Arizona, USA, ist mit 50.000 Jahren eines der jüngsten Zeugnisse eines Meteoriteneinschlags. Foto: imago images/Ardea

„Das gleiche Experiment, das auf der Erde einen Krater von einem halben Meter hinterlässt, kann auf einem Asteroiden das 100- bis 200-fache an Fläche umwälzen. Um den Impuls in die Tiefe eines Asteroiden zu tragen, muss deshalb mehr Aufwand betrieben werden. Hinzu kommt, dass Asteroiden teilweise so porös sind, dass hineinzuschießen nur Hohlräume verdichten und die Stoßenergie verpuffen lassen würde. Einen solchen ,Schwamm’ durch einen Stoßimpuls ablenken zu wollen, wäre wenig effektiv.“

Über diese Balance von Auftriebskraft und Festigkeit wüsste Wünnemann gerne mehr, sagt er. Deshalb ist die Vermessung eines künstlichen Kraters unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit so wichtig. Material verhalte sich bei der geringen Anziehungskraft von Kleinkörpern „sehr merkwürdig“.

Einer, der sich seit Jahrzehnten ernste Gedanken über geeignete Abwehrmaßnahmen macht, ist Alan Harris vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Obwohl mittlerweile im Ruhestand, arbeitet er als Berater. Zuletzt hat er das NEO-Shield-Projekt geleitet, das Fachleute aus unterschiedlichen Forschungsgruppen zusammenführte. Er sagt, dass die Größe von Asteroiden auch über die Methode entscheide, mit der man ihn unschädlich mache. Bis zu etwa 500 Meter Größe ließe er sich wohl durch einen Impaktor vom Kurs stoßen. Bis 1000 Meter Größe würden wahrscheinlich nukleare Sprengsätze notwendig sein. Bei Körpern von mehr als einem Kilometer Durchmesser „haben wir Probleme“, sagt Harris. Nicht nur seien sie groß und schwer, sie würden auch mit 50 000 Stundenkilometern heranrauschen. „Wir könnten es mit mehreren Nuklearsprengköpfen gestaffelt versuchen, aber ich bin nicht sehr optimistisch.“

Allerdings, sagt Harris, würden die Menschen Jahrzehnte wenn nicht Jahrhunderte vor einem Aufprall gewarnt sein. Denn weil Objekte sich nunmal in Kreisen fortbewegten, gingen einem Treffer meistens nahe Vorbeiflüge voraus. Im Jahr 2029 wird der Asteroid Apophis so dicht an der Erde vorbeifliegen, dass man ihn mit seinen 300 Meter Durchmesser sehr gut mit bloßen Auge erkennen kann. Und 70 Jahre später ist er wieder da. Für den "Weltuntergangsasteroiden" Bennu ist das Meeting auf 2135 terminiert. 2880 könnte ein Asteroid mit der Kennung 1950 DA vor der amerikanischen Ostküste ins Meer stürzen. Man habe also Zeit, sagt Harris, sich zu wappnen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Die NEO-Shield-Gruppe hat auch nach minimalinvasiven Eingriffsmöglichkeiten gesucht. Eine Idee ist im Falle von kleineren Körpern, die Asteroidenoberfläche mit einem Lasterstrahl punktuell zum Kochen zu bringen, so dass der Dampfstrahl wie eine Steuerdüse wirkt. Ähnlich könnten Ionenstrahlen wirken. Dabei würden über einen längeren Zeitraum kleine Kräfte wirken. „Vielleicht ist das besser als ein großer Knall, nach dem man nichts mehr machen kann.“

Feuer und Schwefel

Während der Praktiker so spricht, fasziniert den Theoretiker Wünnemann hoch oben über den Dinosaurierskeletten die kosmische Dimension der Katastrophe. Kollisionen seien „das dominierende Ereignis unseres Sonnensystems“, sagt er. Ohne den Zusammenprall mit einem anderen Körper, groß wie der Mars, wäre der Mond nicht aus der Erde herausgebrochen worden. Und dass Sauerstoff in Form von Eiskristallen auf den Planeten gelangte, dürfte sich ebenfalls dem Einschlag eines Fremdkörpers verdanken. Einschläge haben irdisches Leben gesät, sagt Wünnemann, „aber sie vernichten es auch“.

Erinnerungen an diesen kosmischen Zusammenhang finden sich in der Zivilisationsgeschichte an zentraler Stelle. So könnte sich der Untergang Gomorrhas, dieser biblischen Stadt der Sünde, auf einen Meteoritenfall beziehen, verkappt überliefert als göttliches Strafgericht: „Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel“ (Genesis 19.25). Tatsächlich stießen Archäologen 2018 am Toten Meer auf Spuren einer thermischen Explosion, die Keramikscherben glasiert hatte, was Temperaturen von 4000 Grad erforderlich macht. Auf einer Fläche von 500 Quadratkilometern wurde sämtliches Leben auf der Stelle ausgelöscht. Bis zu 65.000 Menschen könnten umgekommen sein.

Im Neuen Testament sind es Engel („die Klarheit des Herrn leuchtete um sie“) sowie der Stern von Bethlehem, die vom Himmel niederfahren. Dabei wurde vielleicht nur ein Komet oder Meteorit erblickt. Und die Kaaba in Mekka, die wichtigste Pilgerstätte des Islam, hat als mystischen Bezugspunkt den Schwarzen Stein, der aus Bruchstücken eines Meteoriten bestehen soll. Wissenschaftlich untersucht wurde das nie.

Das Ding, das vom Himmel fiel

Familie Nageswaran aus Freehold, New Jersey, war sich sicher, nur knapp einem Unglück entkommen zu sein, als der Metallklumpen ihr Dach durchschlagen hatte. Gutachten von Metallurgen und Geologen der Rutgers University wurden eingeholt, Experten der US-Luftfahrtbehörde versicherten, dass es sich nicht um ein im Flugzeugbau verwendetes Teil handeln würde, und so wurde es im geologischen Museum der Universität ausgestellt. Dort war es eine große Attraktion. Doch als ihn Wissenschaftler des American Museum of Natural History drei Monate später unter ein Elektronenmikroskop legten, fanden sie nichts von dem, was ein Eisenmeteorit enthalten müsste. Stattdessen: Komponenten eines hochwertigen, rostfreien Chromstahls. Das Ding, was immer es war, mochte vom Himmel gefallen sein, aber von jenseits davon kam es nicht.