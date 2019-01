In den 24 Stunden nach Donald Trumps wirkungsloser Fernsehansprache an die Nation ist der Streit um den Staatshaushalt und den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko einerseits weiter eskaliert. Andererseits zeigen sich erste Risse in den Reihen der Republikaner im Kongress. Zuvor hatte der Präsident ein Treffen mit führenden Kongressvertretern beider Parteien angeblich in einem Wutausbruch verlassen. So erzählten es demokratische Teilnehmer. Republikaner widersprachen.

Symbolabstimmung über Öffnung des Finanzministeriums

Am späten Mittwochabend deutscher Zeit distanzierten sich acht republikanische Abgeordnete von der Konfliktstrategie ihres Präsidenten und stimmten mit der demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus für die Wiedereröffnung von Teilen der Regierung. Die meisten Ministerien und Behörden der USA sind seit 19 Tagen im Zwangsurlaub, da der Kongress keinen aktuellen Staatshaushalt beschlossen hat. So darf die Regierung kein Geld für die laufenden Geschäfte ausgeben.

Bei der Abstimmung im Kongress ging es zunächst um die Budgetbewilligung für das Finanzministerium, damit die Steuererklärungen bearbeitet werden können und für Bürger, die Rückerstattungen erhalten, die Schecks ausgestellt und versandt werden. Der Entwurf passierte mühelos, da die Demokraten nun wieder die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben. Acht Republikaner stimmten mit ihnen.

Dieses Votum hat allerdings nur symbolischen Wert, da die Zustimmung des Senats, der zweiten Kongresskammer, aussteht. Dort haben die Republikaner die Mehrheit. Und sie stehen bisher an der Seite Trumps. Trump fuhr am Mittwoch zu einem Treffen der republikanischen Senatoren, um sie auf eine gemeinsame Haltung einzuschwören.

Streit um Trumps angeblichen Wutausbruch

Trump hatte in der Nacht zu Mittwoch in einer Fernsehansprache an die Nation für seine Forderung nach Geld für den Mauerbau geworben, erzielte aber keinen Erfolg. Laut ersten Reaktionen erreichte er keine Veränderung im öffentlichen Meinungsbild. Die Mehrheit der Bürger gibt ihm in Umfragen die Schuld an der Blockade und dem Stillstand der Regierung.

Am Mittwoch kam es dann erstmals seit einer Woche wieder zu einem Treffen Trumps mit den Fraktionsführern beider Parteien in Repräsentantenhaus und Senat. Es währte nur kurz. Nachdem die Demokraten erklärt hatten, dass sie die geforderten 5,7 Milliarden Dollar für den Mauerbau weiter nicht bewilligen wollen, verließ Trump den Raum. Nach der Schilderung der Demokraten erfolgte das in einem Wutausbruch. Trump habe mit der Faust auf den Tisch geschlagen und sei aus dem Zimmer gestürmt. Republikaner widersprachen dieser Darstellung. Trump nannte das Treffen hinterher "reine Zeitverschwendung".

Der Präsident bekräftigte seine Drohung, er könne einen nationalen Notstand ausrufen und auf Grund der Vollmachten, die ihm dann zustehen, das Militär anweisen, die Mauer zu bauen. Demokraten sagen, dies wäre ein Missbrauch der Bestimmungen über den nationalen Notstand. Sie wollen dann das Verfassungsgericht anrufen.

Machtkampf um den Kern der öffentlichen Debatte

Im Kern des Streits geht es um die Finanzierung des Baus einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Der Präsident weigert sich, ein Haushaltsgesetz zu unterschreiben, das nicht mindestens 5,7 Milliarden Dollar für den Mauerbau enthält. Trump versucht die öffentliche Debatte allein um den Mauerbau zu führen. Am Donnerstag reist er in eine Grenzgemeinde in Texas. Die Demokraten wollen hingegen den unpopulären Regierungsstillstand ins Zentrum der Auseinandersetzung stellen.