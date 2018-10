Für den Rest der Familie errichtete er genau dort, wo heute der Dom steht, dessen Vorgängerbau. Seine Kritiker erkannten in ihm sofort eine „verunglückte Orangerie“. In den Nächten zwischen dem 25. und dem 31. Dezember 1749 sind 51 Särge von der alten Domkirche am Schlossplatz in die neue Gruft gebracht worden. Mehrere Särge, darunter die des Kurfürsten Johann Cicero, wurden vergessen. Anfangs vermisste sie niemand. Die Überführten jedoch wurden zu Wasserleichen der etwas anderen Art.

Der Architekt Friedrich August Stüler berichtet: „Die Särge der Vorfahren der Fürstenfamilie befinden sich jetzt in dem dunklen und feuchten Kellergeschoss des alten Domes, welcher Raum bei hohem Stand der Spree auf zehn Zoll Höhe unter Wasser steht.“

Keine Frage, Wilhelm II. hat den jetzigen, 1905 fertig gewordenen Dom nicht nur zur Verherrlichung des Herrn bauen lassen, man könnte es ein himmlisch-hohenzollernsches Joint Venture nennen: der Kaiser und sein Gott. Und doch wurde er nicht zuletzt der feuchten Gruft wegen errichtet.

Wichtige Särge mit wichtigen Leuten drin sollen künftig durch Licht hervorgehoben werden, erläutert Svenja Pelzel. Ein Raunen geht durch das Gruftteam. Das sei genau das, was sie nie gewollt hätte, wirft die Denkmalpflege ein und lässt offen, ob sie generell gegen die Errichtung postmortaler Hierarchien ist oder ob sie den Friedhofscharakter der Gruft bereits in Richtung eines Gruftmuseums überschritten sieht. Die Projektleiterin, assistiert vom Lichtmann, beeilt sich zu versichern, dass niemand daran denke, „irgendwelche Spots auf irgendwelche Särge zu richten“. Und der Abgesandte der Beleuchtungstechnik erläutert, dass die überwältigende Fülle der luminösen Möglichkeiten von heute erlaube, gewissermaßen jedes denkmalpflegerische Bedenken umzusetzen. Selbstleuchtende, nichtstrahlende Schilder!

Ansturm auf den toten Kaiser

Früher wäre man einfach den Hauptgang weiter von der PK in die DK gegangen. PK, ruft Svenja Pelzel dem Gruftteam zu, heiße Predigtkirche. Das, was man heute als den Berliner Dom bezeichnet, ist genau genommen nur ein Teil davon. Die DK, die Denkmalkirche, hat die DDR 1975 abgerissen, obwohl sie vom Krieg fast unbeschädigt war. Sie war die Trauerkapelle der Hohenzollern, hier standen ursprünglich die Prunksärge, von allen Seiten zugänglich und in gebührendem Abstand um ein Podest in der Mitte, auf dem der jeweils letzte Ankömmling aufgebahrt lag.

Wie wichtig das war, wurde spätestens klar, als im März 1888 Wilhelm I. starb. Vier Tage lang wurde er im alten Dom aufgebahrt. Schon am ersten gab es Verletzte im tumultartigen Ansturm derer, die gekommen waren, sich persönlich von ihrem Kaiser zu verabschieden. Fast eine Million begehrte Einlass, obwohl Zeitungen dringend abrieten: Ein Gang in den Dom sei „lebensgefährlich“.

Schwer zu sagen, ob die Partei- und Staatsführung der DDR diese Berichte kannte. Als sie nebenan den Palast der Republik errichtete, bat sie die DDR-Kirche dringend, den Dom wiederaufzubauen. Skurril war das schon. Aber eine Kirchenruine neben dem Republikpalast wäre dem Ansehen der DDR kaum förderlich gewesen, sprengen auch nicht. Der Wiederaufbau wurde schließlich mit maßgeblicher Hilfe der Bundesrepublik finanziert, aber eine Bedingung hatte das SED-Politbüro: Die Denkmalkirche muss weg! Was, wenn sie im wiedererstandenen Gotteshaus zum Wallfahrtsort würde für Leute, die statt eines Arbeiterkönigs am liebsten wieder einen Kaiser hätten?

Pelzel und ihre Kollegen haben das Projekt Denkmalkirche fest ins Auge gefasst. Zumal die stetig wachsende Domgemeinde keine eigenen Räume besitzt. Zu ihren besten Zeiten zählte sie 20 000 Berliner, nach 1990 gerade noch 200. Jetzt sind sie wieder 1700, Tendenz steigend.

Unbefugte Gebeine

Noch aber ist die Denkmalkirche ein Fernziel, anders als die Gruft. Das Gruftteam tritt aus dem Camposanto hinaus in einen Kreuzgang, unter dessen Bögen Techniker einen riesigen Koffer gehängt haben, so heißt ingenieurssprachlich ein Kabelsammelbehältnis. Der Kreuzgang ist nur noch ein Flur, Pelzel hat ihn schon immer mit inniger Feindschaft betrachtet. Aus dem Kreuzgang wird wieder ein Kreuzgang werden: aber vor allem ein Entree mit dem „Pssst“ in der Luft, eine Temperamentsschleuse plus Ausstellungsbereich zur Geschichte der Hohenzollern. Svenja Pelzel sieht schon alles vor sich.

Die neue Klimaanlage wird den Motten den Appetit auf die alten Stoffbezüge mancher Särge verderben. Einer, den man für leer hielt, wurde unlängst im Zuge der Stoffarbeiten geöffnet. Doch er war nicht leer, der Innensarg enthielt Gebeine, die da nicht hingehörten. Wie kommt ein Unbefugter in den falschen Sarg? Seitdem glauben manche, das sei Elisabeth Christine.