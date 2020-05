Am 28. 10. 1944 schreibt der Luftwaffenhelfer Dieter Rossow in seinem Tagebuch von einem „recht ordentlichen“ Knall. „Ein wirklich herrlich anzusehender Bombenpilz stand etwa 500 Meter vor unserer Stellung.“ Ein in den Augen des Berliner Soldaten sensationelles Erlebnis, für das er sich in jugendlicher Abenteuerlust begeistern konnte.

Dagegen überwiegt laut Tagebuch in der Treptower Flakstellung der Stumpfsinn des Kommiss-Alltags, bestimmt durch Ausbildung und Einsatz am Funkmessgerät, Wacheschieben, Stubenreinigung, mit „Anschissen“ durch die Vorgesetzten, nicht zu vergessen die ebenso regelmäßigen Bemühungen, „Urlaub“ zu ergattern.

Nebenbei muss er Klassenarbeiten schreiben

Aber Rossow ist kein altgedienter Landser, sondern ein 16-jähriger Schüler des heutigen Friedrich-Ebert-Gymnasiums in Wilmersdorf, der nebenbei Klassenarbeiten schreiben muss. Im Herbst 1944 eingezogen und eingesetzt im Bereich Baumschulenweg in Treptow. Den es immer wieder nach Hause, aber ebenso schnell wieder wegzieht, der mit seinen (Schul-)Kameraden in der dienstfreien Zeit gerne mal „hottet“, von „flotten Weisen“ sowie „50 neuen englischen Platten“ schwärmt und den Arbeitsdienst fürs Kino sausen lässt. Vergeblich, wenn der Film als nicht jugendfrei gilt.

[Kriegsende in Berlin 1945: Erinnerungen aus den Berliner Bezirken finden Sie in unseren Leute-Newslettern, die Sie hier kostenlos bestellen können: http://leute.tagesspiegel.de]

Aufzeichnungen wie diese, in denen Menschen in den letzten Monaten und Wochen des „Dritten Reichs“ Trost, Vergewisserung ihrer selbst, vielleicht auch Ermutigung suchten, geben einen besonderen, oft intimen Einblick in ihr Innerstes. Rossows Tagebuch reicht vom 13. Oktober bis 24. November 1944, bricht mitten im Satz ab – möglicherweise wegen einer überhasteten Verlegung der Einheit.

Der erste Fliegeralarm

Seinen ersten Fliegeralarm erlebte er am 23. Oktober 1944 gegen 24 Uhr. Er verlief nicht allzu dramatisch: „Alles macht sich langsam, ganz langsam fertig. Nur nicht die Ruhe verlieren. Alarmstufe 1! Immerhin wurde es Zeit, dass sich alles am Gerät einfand.“ Doch dann – „oh Schreck“ – war dessen Stromzufuhr defekt, und als das Funkmessgerät der Flakbatterie nach 20 Minuten endlich repariert war, flog der Bomberverband bereits über der Stadt, außerhalb der Reichweite. „Nach einer Stunde kam Entwarnung. Wir verließen ,aufatmend‘ unseren Gefechtsstand“, notierte Rossow im Tagebuch.

Dieter Rossow wurde 17 Jahre alt. Foto: privat

Rossow sollte den Krieg nicht überleben: Am 29. April 1945 wurde er am Fehrbelliner Platz getötet, wenige Hundert Meter von der Wohnung seiner Eltern entfernt – drei Tage nach dem 17. Geburtstag, drei Tage vor Ende der Kämpfe in Berlin.

Sein Tagebuch war mit weiteren Erinnerungsstücken vom Zwillingsbruder aufbewahrt worden und gelangte nach dessen Tod Anfang 2019 in den Besitz seines Neffen Michael Kennert. Die Gedanken und Gefühle seines Onkels, den er selbst, 1946 geboren, nicht mehr kennengelernt hatte, berührten den ehemaligen Pfarrer tief – bei der Lektüre der 109 Seiten ist das leicht nachzuvollziehen.

[Niemals vergessen! Wo Berlin der Opfer des Nationalsozialismus gedenkt, mit Stolpersteinen und kleineren Gedenkorten in Kiezen und Ortsteilen, können Sie hier auf einer interaktiven Karte sehen: https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/niemals-vergessen]

Viele Flakhelfer waren schweren Bombenangriffen ausgesetzt, wurden verwundet oder getötet. Doch viel ist von diesem Schrecken in Rossows kurzem Tagebuch nicht zu lesen. Für Rossows Generation bedeutete „lässig“ das höchste Lob. „Zigaretten, drei Mädchen, Musik. Was wollte ich mehr?“

"... und du bist nicht hier"

Eine spielte eine besondere Rolle: Edith, der auch das Tagebuch gewidmet ist. Die erste große Liebe, mit allem Überschwang, aller Unsicherheit, allen Zweifeln, von denen sie geprägt ist. „Zum ersten Mal im Leben habe ich Verlangen nach einem Mädel und Du bist nicht hier“, schrieb er ihr am 2. April 1945. „Wer weiß, ob ich in ein paar Monaten überhaupt noch sein werde!“

Sicher beeinflusst das Wissen um das traurige Ende eines sich gerade erst seiner Individualität bewusst werdenden Tagebuchschreibers die Wirkung der Lektüre auf uns Nachgeborene. Manchmal sind es lapidar bilanzierende Eintragungen im Kalender eines anonym gebliebenen Menschen, die berühren. „Wini von V. J. erschossen“ oder „Frau Leit hat sich erhängt“ – welche Schicksale verbergen sich wohl hinter diesen kurzen Notizen?

Ein Tagebuch ist auf Papier überlieferte "Oral History"

Über den Ablauf des mörderischen Krieges, das Taktieren der Befehlshaber, das Vor und Zurück des Frontverlaufs geben solche Aufzeichnungen in der Regel kaum Auskunft, wohl aber über das Denken, Fühlen, Leiden der davon Betroffenen. So vermögen sie die Schrecken des Krieges vielleicht eindringlicher zu schildern und, soweit das nachträglich überhaupt möglich ist, erfahrbarer zu machen als ein wissenschaftlich fundiertes Geschichtswerk. Ein Tagebuch, das ist auf Papier überlieferte „Oral History“, mit aller Begrenztheit und Weitsicht, die den Menschen, die das Geschehen miterlebt haben, möglich war. Mit ihm wird ein winziges, nicht identifizierbares Element in einer Statistik, etwa der im Kampf um Berlin zu Tode Gekommenen, wieder zu einem Menschen, der gelebt, geliebt, gelitten hat.

„Alle zehn Jahre ein großer Mann. Wer bezahlte die Spesen?“, schrieb Bertolt Brecht in seinen die klassische Geschichtsschreibung kritisierenden „Fragen eines lesenden Arbeiters“. In Tagebüchern kommen auch jene zu Wort, die die Spesen bezahlt haben.

"Daran darf ich gar nicht denken"

Foto: privat

Am 23. 10. um 3 Uhr nachts



Man sieht erst den vollen Wert des Zusammenseins, wenn man nicht mehr zusammen sein kann! Und so ist es gut für mich, daß ich zur Flak gegangen bin. Ich werde Edith alle 1 – 2 Wochen für höchstens 1 Stunde sehen und werde mich jedes einzige Mal rasend auf diese kurze Zeit freuen.

Bald kommen wir nun auch weg. Was dann? Na dann geht das Geschreibe wieder los. Wenn sie nur alle Woche mal für mich ein paar nette Worte hat, kann gar nichts passieren. Was aber, wenn sie mich aus irgendwelchen Gründen vernachlässigen sollte?! Daran darf ich gar nicht denken! ---- Aber was soll denn das? Wie komme ich denn darauf, an Edith zu zweifeln? Hat sie mir jemals wieder Anlaß dazu gegeben?! Nein. Ich stelle leider fest: Ich bin über Buddha noch nicht weg – werde ich es jemals sein?

Angefangen am 28. 10., 13 Uhr, zu Ende geschrieben am 29. 10. um 22 Uhr

Dann stand für Minuten der ganze Himmel voller Leuchtkaskaden, sogenannten Tannenbäumen. Plötzlich aber, wir hatten am Gebrumm schon gehört, daß sie direkt über uns sein mußten, fing es leise an zu pfeifen, wurde immer lauter und lauter und --- wir steckten die Köpfe recht tief hinter den Wall.

Ein recht ordentlicher Knall beendete das unangenehme Gepfeife. Und da waren wir auch schon aus unserer Deckung raus. Ein wirklich herrlich anzusehender Bombenpilz stand etwa 500 mtr. vor unserer Stellung. Nach 2 Minuten war alles wieder vorbei. --- Um ½ 2 Uhr kam Entwarnung. Alles stürzte sich mit affenartiger Geschwindigkeit in die Fallen und der nächtliche Spuk hatte ein jähes Ende. Um ½ 7 Uhr mußte ich blöderweise aufstehen, denn ich sollte um 8 Uhr auf der BB sein. Dort erledigte ich unsere Ausweisangelegenheit. Und dann kam die große freudige Überraschung. Wir dürfen doch Sonnabend – Sonntag auf Urlaub! Meine Stimmung war unheimlich.

Mehr zum Thema Tagebücher der Wendezeit Die Gedanken waren frei

- Aus dem Tagebuch von Dieter Rossow

"Die Aussichten sind großartig"

Foto: Deutsche Tagbucharchiv Emmendingen

Merkbuch einer anonymen Arzthelferin aus Berlin. Nach dem 26. März 1945 häufen sich Eintragungen wie „Alarm“, „Keller“. Foto: Deutsche Tagebucharchiv Emmendingen

Foto: Deutsches Tagebucharchiv Emmendingen