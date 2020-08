Der Schlüssel klappert leise im Lärm der Friedrichstraße. Hier an der Ecke Oranienburger, die nach dem Mauerfall voller Lebenskunst war, mit Leuten, die in leere Ladengeschäfte einzogen, damit alle das öffentlich Private erkennen, hier wo fast alle Fantasie in den Orkus der Immobilienspekulation gespült worden ist, lädt ein verglaster Raum ein, auf Havemanns Bilder zu schauen. Bilder von Männern mit hochgesteckten Kragen und unausgemalten Gesichtern in Stadtlandschaften, die vom Mond und einer gewissen Traurigkeit beschienen werden. Bilder, die Havemanns Bühnenskizzen ähneln für ein nie aufgeführtes Theaterstück über Albert Speer und ein nie aufgeführtes über Rosa Luxemburg – deutsche Geschichte voller Gespenster. Bilder, die Havemann teuer sind, allen anderen zu teuer. Einmal hätte es fast geklappt: ein amerikanischer Kunstliebhaber habe ein Bild kaufen wollen. „Ich habe ihn gefragt: Wo wollen Sie es hinhängen? Er meinte: In meinen Flur. Da fragte ich: Machen Sie manchmal Partys zu Hause? Dann kann das Bild kaputt gehen. Und wer sieht es sonst in einer Wohnung? Bilder müssen gesehen werden.“ Er verkaufte nicht. Ein halbes Jahr später meldete sich der Amerikaner, um eine Galerie in Berlins Mitte anzumieten. Damit die Bilder gesehen werden. „Er bezahlt das für zwei Jahre“, sagt Havemann. „Eines ist schon rum.“

Wie viele wollen den Roman lesen? 4000? Oder 100.000?

Heute wird der Roman vorgestellt in der Glasgalerie, es gibt Musik von Straßenkünstlern – „die fördere ich ein bisschen“, sagt Havemann gönnerhaft. Und wie viele wollen „Speedy“ lesen? „Zwischen 4000 und 100.000 ist alles drin“, sagt Havemann und lacht so laut, dass es durch die Galerie schallt. Über sich.

Wie ist das, in einem Leben zu leben, das wie ein Roman anmutet? In einer Kindheit der mondänen Ost-Moderne mit Kinofilmen im Haus des Kindes, später mit dem Onkel auf den Baustellen des Sozialismus, in Grünheide mit Wolf Biermann an der Klampfe abhängend, der später mit der Mutter von Florian Havemanns erster Freundin Nina Hagen zusammen war, in Thomas Brasch aus der Brasch-Familie, den anderen DDR-Buddenbrooks, einen besten Freund zu finden, mit Gregor Gysi eng verbandelt zu sein, weil der den isolierten Vater vor einem Prozess schützen soll und das mit allen Mitteln tut als stiller, doch nicht schweigsamer Diplomat? Und mit einem Vater, dem Angehimmelten, selbst von den Freundinnen der Kinder. Florian Havemann versuchte diesem Leben endgültig zu entkommen, als er 2008 eine Familiensaga veröffentlichte voller sagenhafter Geschichten, die viele der darin Erwähnten unsäglich fanden. Ein Dutzend Personen stritten für Streichungen: Angela Merkel, ihr Gatte Joachim Sauer, die Schauspielerin Eva-Maria Hagen. Und Sybille Havemann, die ihrem Bruder öffentlich den „Missbrauch unseres Namens“ vorwarf. Kontaktabbruch.

Das Buch erschien mit Schwärzungen - ein Skandal

Das Buch wurde vom Suhrkamp-Verlag nur noch mit Schwärzungen veröffentlicht. Eine Frau, die mit Klarnamen als „Femme fatale“ beschrieben worden war, erhielt Schadenersatz. Auf der Webseite des Verlags findet sich kein Hinweis mehr auf Havemanns „Havemann“. Und „Speedy“, 2006 fast fertig, wollte keiner mehr drucken. Ein öffentlicher Skandal.

Das Private politisch, das Leben ein Politikum. Wie hält man das aus, vor Publikum? Wolf Biermann befehdet sich mit Havemann seit Jahrzehnten. Biermann, nach seinem legendären Konzert 1976 in Köln aus der DDR ausgebürgert, hat F.H. ein Lied gewidmet: „Enfant perdu“. Auszug: „Wer abhaut aus dem Osten, / der ist auf unsere Kosten / von sich selber abgehaun.“ Havemann wiederum kolportierte später, dass Biermann vor der Ausbürgerung womöglich ein intimes Verhältnis mit M.H. hatte, der Volksbildungsministerin und Ehefrau des ersten Mannes im Staate – ja, dass ihn Margot Honecker vorab vor seiner Ausbürgerung gewarnt habe. Waren alle politischen Tränen vorher privat in trockene Tücher gepackt worden? Wichtige Politiker der Berliner Linken kommentieren das heute beim trockenen Wein trocken: „Das stimmt hundertprozentig.“ Diether Dehm, vielfach vernetzter Polit-Sektierer, sagte 2008 dem Tagesspiegel: „Ich kann bestätigen, dass Biermann in prahlerischer Weise den Eindruck erweckt hat, sehr private Beziehungen zu Margot Honecker unterhalten zu haben, die ihn auch unmittelbar vor der Abreise informiert habe, dass er ausgebürgert werde, wenn er in Köln auftritt.“ Ist große Weltgeschichte am Ende ein Allerwelts-Familiendrama, eine Art missglücktes (oder geglücktes?) Liebesspiel aus einer Welt, die nur in Gedanken und in zerwühlten Bettlaken freizügig war?

Sybille Havemann folgte Biermann in den Westen, auch sie verließ den Vater, aber trägt ihm nichts nach. Ihr Bruder steht jetzt im früheren Haus des Kindes, in dem heute teure Kindermöbel verkauft werden, und spricht über sein Trauma als Kind: Wie er als Dreijähriger im Krankenhaus lag, drei Monate, wie sein Vater ihn nie besucht habe. Wie dann auch sein Bruder krank wurde, ins gleiche Zimmer kam. Vater war sofort da, wollte den einen in eine bessere Klinik bringen. „Mich hat er zurückgelassen.“ Florian Havemann kann das nicht: das zurücklassen. Seine Mutter, Karin von Trotha, eine emanzipierte Raucherin aus dem echten Adel, kam besser klar. Sie bekam drei Kinder in der sozialistischen Aristokratie. „Zum richtigen Adel gibt es einen Unterschied: Unser Adel hat sich nicht um seine Kinder gekümmert. Sie wollten uns ihren Staat nicht überlassen.“ Vielleicht, so mutmaßt Florian Havemann, „weil sie wussten, dass das Ding keine Zukunft hat“, dieses Deutsche Demokratische Ding.

Sie schlägt Schlachten auf Twitter und mag seine Anmut

Geschichte ist gemacht, Zukunft nur gedacht. In der Gegenwart salzt Havemann in einem Restaurant in Mitte einen Teller Tomaten-Mozzarella, es ist einer der letzten heißen Sommertage. Seine Vertraute Salomé Balthus sitzt an seiner Seite, schwärmt für seinen Roman und seine Sicht auf die Welt. Sie hat auch ein Buch geschrieben, es kommt bald raus. Hauptberuflich bezeichnet sie sich als Sexarbeiterin; „ein schreckliches Wort“, wie er findet. Auf Twitter macht sie mobil gegen Ausbeutung im Prostitutionsgewerbe, liefert sich Schlachten für Meinungsfreiheit und Freizügigkeit, bei der „Welt“ ist sie als Kolumnistin rausgeflogen. Beruflich hat sie wohl viel mit den besseren Kreisen zu tun; so wie Havemann einst. Und wie ihr Vater, Reinhard Lakomy, den jedes noch so erwachsene Kind des Ostens kennt, weil er mit seinen Geschichtenliedern jedes Kinderzimmer verzaubert hat: „Ich bin der Traumzauberbaum, / Mich sieht ein Kind nur im Traum.“

Das Kinder-von-berühmten-Eltern-Ding kennt sie nur zu gut. Sie ist mit anderem Namen jetzt in einer anderen Welt. Lieber diskutiert sie mit Havemann, dass Revolutionen nur funktionieren, wenn auch die Angepassten mitmachen – wie gerade in Minsk. „Wenn Millionen merken, dass es zu Ende geht, machen sie dem ein Ende“, sagt Florian.

Und wo nahm das hier seinen Anfang, diese lockere Liaison?

In der Volksbühne, im Sternenfoyer. „Nach einer Lesung seines ,Havemann’ sprach ich ihn an. Auch weil ich so wütend war über eine Störerin, die dauernd buhte – seine Nichte, wie ich später erfuhr“, berichtet Balthus. „Ich mochte seinen Text, seine Stimme und seine Anmut.“ Später am Abend nimmt sie Flori mit dem Auto mit. Er hat keins. Er läuft ja lieber rüber.

"Meine Kinder wissen, dass sie nichts erben"

In seinem Atelier in Prenzlauer Berg ist es still. Havemann zieht die Schuhe aus, stößt mit Zehen gegen Pinsel. An den Wänden Bilder, an den Fenstern Zettel, Schablonen. Kinder gucken rein. Aber um mal eine kindische Frage zu stellen: Wie zahlt er hier denn die Miete? Havemann stockt, spricht von Corona-Hilfen, privaten Zuwendungen, überhaupt von Zuwendung. „Irgendwie funktioniert’s.“ Seine Kinder wüssten, dass sie nichts erben. Außer einer der verheddertsten deutschen Familiengeschichten.

Neulich hat ihn ein Mann angerufen, 90, bald am Sterben. Einer der Bewacher des Vaters. Er wolle sich entschuldigen. Florian Havemann sagte ihm, dass er sich nur bei sich selbst entschuldigen könne.

Wen würde Florian Havemann am Ende seines Lebens um Entschuldigung bitten? Und würde er sich verzeihen?