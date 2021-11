An einem Nachmittag im Juli finden Angler einen Rollkoffer in der Spree. Darin liegt ein menschlicher Torso. Die einzige Spur der Ermittler: ein auffälliges Tattoo auf dem Rücken des Toten. Wird dies ausreichen, um den Fall zu lösen?

So beginnt die erste Folge unseres neuen True-Crime-Podcasts „Tatort Berlin“, der ab diesem Sonntag auf allen großen Streamingplattformen und auch auf tagesspiegel.de abrufbar ist. Alle zwei Wochen erscheint eine weitere Folge, in dem Berliner Mordermittler jeweils vom Fall ihres Lebens berichten. Dabei geben sie Einblicke in eine Arbeit, die der Öffentlichkeit normalerweise verborgen bleibt.

Fast ein Jahr lang ist Tagesspiegel-Reporterin Katja Füchsel dafür im Berliner Morddezernat ein- und ausgegangen. Zusammen mit Reporter Sebastian Leber schildert sie im Podcast die spannendsten Kriminalfälle der Hauptstadt, verrät, mit welchen Tricks Vernehmungen geführt und Serienmörder geschnappt werden, weshalb Frauen so selten töten und was selbst Kommissare an die Grenzen des Zumutbaren bringt.

In der Premierenfolge berichtet der Kriminalbeamte Volker Hertzberg vom Fall seines Lebens - dem des tätowierten Torsos, der im Berliner Stadtteil Oberschöneweide aus der Spree gezogen wurde. Jedes Detail seiner Schilderung ist wahr.

Die erste Folge können Sie hier komplett anhören:

Auf Spotify, Apple Podcasts und den anderen Streamingplattformen können Sie, falls Sie dies möchten, außerdem bereits jetzt auf „Folgen“ klicken, dann verpassen Sie dort künftig keine Folge mehr und werden informiert, sobald eine weitere erscheint. In der zweiten wird es um einen Mord in einer Reihenhaussiedlung im Stadtteil Kaulsdorf gehen.

Manche Fälle haben bundesweit Schlagzeilen gemacht, andere sind der Öffentlichkeit bislang unbekannt. Erstmals werden sie nun aus Sicht der zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler erzählt.

Neun der Fälle sind im Sommer 2021 im Rahmen einer Serie auf Doppelseiten im Tagesspiegel erschienen. Im Podcast kommen jetzt alle Ermittler persönlich zu Wort. Außerdem sprechen Sebastian Leber und Katja Füchsel über das Making of der Serie, Hintergründe, Interna aus dem Morddezernat und aktuelle Entwicklungen.

