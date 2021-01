Außer Produzenten von Masken und Amazon ist wohl jeder froh, dass 2020 endlich vorbei ist. Ein Jahr wie ein Berliner Bauprojekt: solider Beginn, dann schnell absolutes Chaos. Aber wie wird das Jahr 2021? Ich habe mir vor einiger Zeit im Dong-Xuan-Center sehr günstig eine Glaskugel andrehen lassen und schaue nun extra für Sie, liebe Tagesspiegel-Leser, hinein.

Januar

Schlechte Nachrichten: In Charlottenburg ist das Virus mutiert. Da man dort „unter seinesgleichen“ blieb, findet das Virus einen sehr engen, fast homogenen Genpool, in dem es sich munter austoben kann. Um diese Katastrophe in den Griff zu bekommen, wird eine Mauer um den Bezirk gebaut. Bisher wurde diese aber glücklicherweise noch von keinem Charlottenburger bemerkt.

Februar

„Besuchen Sie das Dong Xuan Center, es ist sehr schön dort und es gibt viele gute Angebote und asiatische Köstlichkeiten.“ Entschuldigen Sie bitte, das war meine Glaskugel. Nach vier Monaten in Betrieb wird der BER für immer geschlossen. Unter den Rolltreppen haben zwei seltene Fledermäuse angesiedelt, die nun entdeckt wurden. Nach einer hitzigen Debatte wurde vor allem mit den Stimmen der Grünen das Ende des Airport beschlossen. Man wünscht Greta und Peter, den beiden Fledermäusen, alles Gute in ihrem neuen, geräumigen Domizil.

März

Lockdown Nummer drei wird angeordnet. Dieses Mal haben sich die Gastronomen allerdings etwas einfallen lassen. „So schnell schließen die meinen Laden nicht mehr“, sagt zum Beispiel Volker Dahlhausen, Inhaber von „Dahlhausens Drogerie, Optiker und Bar“.

Unser Kolumnist Peter Wittkamp ist Werbetexter und Gagschreiber. Foto: Peter von Felbert

April

Und erneut gibt es einen spektakulären Raub in Berlin: Über Nacht wurde die Kugel des Fernsehturms am Alex entwendet. Die Täter sind bisher unbekannt. Einziges Indiz ist eine sehr große Schleifspur nach Neukölln.

Mai

Nach einem 7:1-Sieg gegen RB Leipzig baut der 1. FC Union Berlin seine Führung gegenüber den Bayern auf sechs Punkte aus und wird Deutscher Meister. Gratulationen kommen auch von einem ganz frischen Neuzugang: „Ich freue mich sehr, dieses Team mit meinen Füßen, aber vor allem mit meinem Körper zu bereichern“, sagt Cristiano Ronaldo.

Jeder, der gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert, muss fortan vor seiner Teilnahme fünf Hundehaufen einsammeln. Foto: dpa

Juni

Berlin ist leider immer noch zentrale Anlaufstelle für Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Wenn man sie schon nicht verbieten kann, will man nun zumindest Kapital aus ihnen schlagen: Jeder Demonstrant muss fortan vor seiner Teilnahme fünf Hundehaufen einsammeln und in einer Plastiktüte abgeben. Die Stadt war noch nie so schön und sauber. Besonders ein gewisser Bürger namens A. Hildmann leiste hervorragende Arbeit.

Juli

Der Sommer ist da und Berlin ist heiß. Das bleibt leider nicht ohne Folgen. Unter dem Gewicht von hunderten Hipstern und Touristen, die sich in den Abendstunden auf der Admiralbrücke treffen, sackt diese in den Landwehrkanal ab. Glücklicherweise werden dabei keine Menschen verletzt, aber drei Buffalo-Plateauschuhe, fünf Tennissocken und vier Instagram-Accounts können leider nicht mehr gerettet werden.

August

Ausgelassene Stimmung an den Badeseen. Bis Christian Drosten herausfindet, dass Corona schwimmen kann.

September

Das Abgeordnetenhaus wird neu gewählt. Da in Berlin niemand CDU wählen will, aber auch keiner mehr Lust auf Rot-Rot-Grün hat, gewinnt überraschend die FDP. Von so viel Verantwortung überwältigt, lehnt diese allerdings das Mandat ab und schlägt Neuwahlen vor. Randnotiz: Nach dem Verbot der Bundespartei im Sommer trat die Berliner AfD nicht mehr an.

Beim ersten Konzert nach der Pandemie treten Helene Fischer, Scooter, Rammstein, Nick Cave und Billie Eilish gemeinsam auf. Foto: Britta Pedersen/dpa

Oktober

Nachdem man bei den Impfungen große Fortschritte gemacht hat, darf das erste Konzert in einer geschlossen Halle stattfinden. Damit alle Musikgeschmäcker bei diesem Großereignis bedient werden, treten Helene Fischer, Scooter, Rammstein, Nick Cave und Billie Eilish gemeinsam auf. Die Resonanz ist verhalten. „Dann lieber Corona“, wird ein Konzert-Besucher zitiert.

November

Die Berliner Verkehrsbetriebe kündigen an, ab sofort ihren Fahrbetrieb komplett einzustellen. Man wolle sich in Zukunft voll und ganz lustigen Sprüchen widmen. „Wir haben gemerkt, was die Berliner wirklich an uns lieben und möchten uns vollständig auf Scherze konzentrieren. Außerdem können wir das deutlich besser als öffentlichen Nahverkehr“, kommentiert die BVG.

Dezember

In Wuhan wird eine Krankheit namens „Covid-20“ entdeckt. Die Berliner Behörden zeigen sich aber gelassen: „Das ist ein kleiner Fischmarkt in China, was soll sich daraus schon groß entwickeln.“

Peter Wittkamp ist Werbetexter und Gagschreiber. Er ist derzeit Hauptautor der „Heute Show Online“ und hat die preisgekrönte Kampagne #weilwirdichlieben der Berliner Verkehrsbetriebe mit aufgebaut. Ab und an schreibt er ein Buch, publiziert bei Instagram als Peter_Wittkamp oder twittert unter dem leicht größenwahnsinnigen Namen @diktator. Peter Wittkamp lebt mit Frau und Kind in Neukölln. Im Tagesspiegel beleuchtet er alle 14 Tage ein Berliner Phänomen.