Die Bundestagsabgeordnete Elisabeth Scharfenberg hat 2016 eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, was Menschen noch dazu bewegt, den Pflegeberuf zu ergreifen. Fast alle Befragten, 98 Prozent, stimmten der Aussage zu, dass sie mit Menschen arbeiten wollen. 96 Prozent sagten, dass sie etwas Sinnvolles mit ihrer Arbeit tun wollen.

Beim Stammtisch der Nachwuchspflegenden sieht man das ganz ähnlich. Dort ist von einem „Beruf der Superlative“ mit viel Verantwortung die Rede, der auch noch krisensicher sei. In nur wenigen Jobs sei man dem Menschen so nah; „körperlich, psychisch und seelisch“. Außerdem sei Pflege „geil fürs Karma“, weil es so ein sinnvoller Beruf sei. Am schönsten sei der Job, wenn man Zeit habe, mit den Patienten zu reden oder ihnen einen Wunsch erfüllen kann, ohne dabei jemand zu vernachlässigen. So viel zur Theorie.

Jeder muss haben, was er zum Leben braucht

Wenn Lea Friedrich von einem Tag erzählen soll, an dem wirklich alles schiefgelaufen ist, erzählt sie von einem Wochenenddienst. Spätschicht. Jedes Bett ist belegt, sie und ihre Kollegin sind zu zweit auf der Station. Aufteilung in der Flurmitte. Den hinteren Teil übernimmt die Kollegin, den vorderen übernimmt sie. 15 Patienten warten da. Neun pflegebedürftig, sieben außerdem dement. Zu viele, zu betreuungsintensiv. „Kein Gesetz verbietet das“, sagt Lea Friedrich. Und deshalb muss sie da eben durch.

In jener Nacht hört es im Schwesternzimmer nicht auf zu klingeln. Wenn man zu zweit ist, muss man springen. Aus einem der Badezimmer läuft Wasser. Unter der Dusche steht ein Patient, die völlig durchnässte Kleidung am Körper, in seiner Hand hat er noch den Duschkopf. „Alles gut“, sagt er. Sein Zimmernachbar hat derweil seine Windel ausgezogen. Kot ist über den ganzen Boden verteilt. „Ich glaub’, ich werfe gleich das Handtuch“, sagt er. „Würde ich am liebsten auch“, denkt Lea Friedrich.

An solchen Tagen hat sie keinen Überblick mehr. Dann weiß sie nicht, wer eigentlich in welchem Zimmer liegt, dann hat sie neu aufgenommene Patienten noch gar nicht gesehen, kennt keine Namen. Gespräche finden an solchen Tagen nicht statt. Dann zählt nur, dass jeder hat, was er zum Leben braucht. Das sind die Tage, an denen sie abends nach Hause kommt und weint.

Zeit ist kein Faktor

„Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, wenn man diesen Job macht“, sagt sie. „Entweder man bekommt ein Burn-Out oder ein Cool-Down.“ Entweder gibt man so viel, dass man nicht mehr kann und kaputtgeht, oder man verhärtet innerlich und schraubt die eigenen Ansprüche nach unten. Sie will nicht, dass ihr das passiert. Deswegen engagiert sie sich. „Das wird“, sagt sie.

Seit 2005 erhalten Kliniken Pauschalbeträge „pro Fall“. Der Fokus, das Grundgeschäft, liegt auf der medizinischen Versorgung. Wie pflegeintensiv der Patient ist, spielt keine Rolle. Zeit ist kein Faktor, Seelsorge im Budget nicht inbegriffen. „Wir brauchen ein komplett neues System“, sagt Lea Friedrich. „Wir müssen den Beruf aufwerten, müssen selbstbewusst zeigen, wie viel Verantwortung wir tragen und fordern, dass wir entsprechend entlohnt werden.“ Dann würde die Pflege wieder attraktiver.

Doreen Fuhr weiß, dass alle über ihrem Limit arbeiten. Seit 2012 leitet sie als Vorsitzende der Berliner DRK-Schwesternschaft den Pflegebereich. Mehr als 1350 Pflegekräfte sind in ihren Berliner Kliniken angestellt, 400 von ihnen unter 30 Jahren. Viele Stellen sind nicht besetzt. Nicht, weil sie die Stellen nicht besetzen möchte, sondern weil sie es nicht kann. „Ich habe die Pflegekräfte nicht. Und ich weiß nicht, wo ich sie hernehmen soll“, sagt sie. Sie seien bereits gezwungen, Betten leer zu lassen, weil Personal fehle. Langfristig, davon ist sie überzeugt, könne nur ein neues Finanzierungssystem der Gesundheitspolitik das Problem lösen.

"Es braucht eine Revolution"

„Niemand traut sich, eine radikale Entscheidung zu treffen“, sagt Lea Friedrich. Dabei brauche es eine Revolution.

Bis die kommt, zehrt Lea Friedrich von den kleinen Glücksmomenten, die sie auch erlebt. Von der Begegnung mit dem Patienten, der kaum Deutsch spricht, aber zumindest das Wort „danke“ kennt und credoartig wiederholt, weil er einen Kaffee bekommen hat. Von der Frau mit der Berliner Schnauze, die ohne dass man sie gefragt hat, sagt: „Ick kann mich nicht beschweren. Ick werd’ hier jut versorgt.“ Von dem Patienten, der sein erstes Eis seit Langem essen darf und es sichtlich genießt.

Aber, sagt Lea Friedrich, realistisch betrachtet müsse man in diesem Job oft mehr geben, als man bekomme. Das sei eben so.

*Alle Patientennamen sind geändert.