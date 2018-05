In Eberswalde, wo unter 41.000 Einwohnern gerade mal 1600 Flüchtlinge leben, spricht er über „Parallelgesellschaften“ und fragt Kurth: „Liegt das vielleicht an der Herkunft?“ Kurth sagt, er habe „die Kollegin Giffey hier gehabt“, die ihm von Neuköllner Parallelgesellschaften erzählt habe. Hilfen müsse man Flüchtlingen nicht bloß anbieten, man müsse „auch einfordern, dass sie teilnehmen“. Sein Gegenüber: „Sollte man nicht erstmal sehen, dass man unsere Leute in Arbeit bekommt?“

Kurth gewinnt nach einer halben Stunde den Eindruck, dass hier nichts mehr zu machen ist. Er argumentiert, aber er verstellt sich nicht. Dass er es ernst meint mit dem „Einfordern“, kann man ihm glauben. Er ist Fachmann für Innenpolitik, er weiß, dass das Sicherheitsgefühl vieler Brandenburger durch die personellen Einsparungen bei der Polizei gelitten hat. Und er ist – eine Verbindung aus Ehrenamt und Hobby – Zugführer beim Technischen Hilfswerk. Der Mann mit dem Transsilvanien-Shirt sagt später auf die Frage, wen er denn wählen werde, dass er bei allen Kandidaten ein Kreuz machen, „ungültig wählen“ werde.

Der mögliche Machtverlust im September 2019 – das ist wie eine Grundwelle, die die Stimmung der Brandenburger verändert hat. Die SPD war hier nie ein linker Landesverband. Manfred Stolpe, erster Ministerpräsident des Landes Brandenburg, machte die Sozialdemokratie mit Geschick, Gefühl und warmen Worten zur politischen Heimat aller, die die brutalen Nachwende-Umwälzungen im Land weich abfedern wollten.

Dann Matthias Platzeck, noch so ein Heimatverbundener, ein Leute-Versteher, ein Gradliniger, der, als es die Parteiräson und die eigenen Überzeugungen verlangten, auf grölenden Marktplätzen für die Hartz-Reformen warb. Nach Berlin, ins Willy-Brandt-Haus mit dem SPD-Parteivorstand, wollte Platzeck nicht wirklich. Nach kurzer Zeit in Berlin erlitt er einen Hörsturz – und kehrte nach Brandenburg zurück. Schließlich Dietmar Woidke, der Landwirt aus der Lausitz: Noch einer, dem man die Mark und den trockenen Patriotismus der Brandenburger nicht erklären muss. Nichts hält er von einem neuen Versuch, die beiden Länder Brandenburg und Berlin zu vereinen. Er wisse nicht, was dann besser laufen sollte, sagte er vor einem Dreivierteljahr.

Woidke weiß, dass die Leute in Brandenburg, im Berliner Umland wie draußen in der Prignitz oder der Uckermark, mit linksintellektuellen Genossen nichts anfangen können. Auf dem Land soll manches besser, aber nicht alles anders werden. Als Stolpe mit der brandenburgischen CDU und deren Innenminister Jörg Schönbohm regierte, konnte man auf die Idee kommen, die Mark sei ein konservatives Land. Groß war das Misstrauen zwischen Sozialdemokraten und Linken, als 2009, Jahre nach dem Berliner Pilotprojekt, die erste Koalition zustande kam.

Die in Potsdam erprobte Nähe zwischen SPD und Linken hat im Landkreis Barnim zu einer Kooperation mit einem gemeinsamen Kandidaten geführt: Daniel Kurth. Jetzt hilft ihm seine Heimatverbundenheit – in Eberswalde aufgewachsen, in Eberswalde geblieben. Kurth fährt anderthalb Stunden nach Potsdam, wenn das Plenum und die Ausschüsse tagen, und anderthalb Stunden wieder zurück, um abends und frühmorgens bei seiner Familie zu sein. Politik ist für ihn Klartext reden, Probleme lösen, das Leben im Barnim besser machen. Der Wahlkampf war eine „unglaubliche Chance, Leute kennenzulernen“, so hat er es ein paar Tage früher bei einem Treffen mit Genossen gesagt. Die Botschaft: Politik ist anstrengend, aber ich mach’ das gern.

"Wachstumsschmerzen" im Land

Nur nicht mit der AfD. So weit wie CDU-Mann Senftleben würden die Sozialdemokraten in Brandenburg nie gehen. „Mit allen links der AfD machen wir gemeinsame Politik zum Wohl der Barnimerinnen und Barnimer“, hat Kurth jüngst versprochen. Aber die Sozialdemokraten in der Mark haben etwas verstanden. So pflichtete Dietmar Woidke vor kurzem in einem Interview sogar Horst Seehofer bei: „Dass der politische Islam keine Leitkultur in Deutschland sein kann, ist, glaube ich, jedem klar.“ Da will einer eine Glaubwürdigkeitslücke schließen.

Für viele Brandenburger ist die SPD zu einer Partei geworden, die auf Bundesebene den Familiennachzug der Flüchtlinge als unverhandelbare Bedingung einer Regierungskoalition vorstellt, während in der Brandenburger Provinz ein paar Hunderttausend Euro fehlen, um abrutschende Hänge von einem Dorf fernzuhalten und da das Geld für Betrieb einer Buslinie.

Das sehen sie inzwischen auch in der brandenburgischen SPD-Führung als Teil des Problems: Erik Stohn, der junge Generalsekretär der Partei, sagt: „Es ist an uns, deutlich zu machen, dass wir noch was wollen. Und wir wollen wieder stärkste Kraft werden.“ Er tröstet sich und seine Parteifreunde mit einem Hinweis auf die Umfrage: „Der SPD trauen die Leute noch am ehesten zu, Probleme zu lösen.“ Die CDU hingegen „skandalisiert – und nutzt damit der AfD“.

Stohn führt die Umfrageschlappe seiner Partei zumindest teilweise auf „Wachstumsschmerzen“ im Land zurück, die aber Ausdruck der positiven Entwicklung seien. Brandenburg habe eine Steuerquote von 70 Prozent, brauche keine Kredite. „Wir investieren in die Feuerwehr, Sportvereine, Kitas. Seit Anfang der 90er Jahre machen wir eine Politik des vorsorgenden Sozialstaats.“

Das muss jetzt bei den Leuten ankommen. Die Landratswahlen lassen keine klaren Schlüsse zu. Im Süden haben von der CDU vorgeschlagene Kandidaten zwei Landkreise gewonnen. Im Barnim hat Daniel Kurth im ersten Wahlgang Ende April 35,1 Prozent der Stimmen gewonnen, sein Konkurrent von der CDU, Othmar Nickel, Schulleiter aus Bernau, lag fast zehn Prozent hinter ihm. In die Stichwahl am Sonntag geht Kurth als Favorit.

Das dürfte auch daran liegen, dass der Mann aus Eberswalde mit den Stimmen der Linken rechnen kann. Kurz vor dem Ende des Wahlkampfs hat Kurth mit Genossen und Mitstreitern von der Linken ein bisschen gefeiert, im Bernauer „Ofenhaus“, Freibier zwischen alten roten Ziegelwänden. Es moderiert Sebastian Walter, Kreischef der Linken im Barnim. Und kündigte an, „dass ich das erste Mal in meinem Leben SPD wähle“. Für Daniel Kurth könnte es reichen.