DER UNFALLFAHRER

Eine Woche nach dem Unfall schreibt Peter G. auf seinem Facebook-Profil: „Ich bin grad verdammt froh, dass Polizeifamilie wirklich real sein kann. Danke an euch, die gerade da sind und ihren Arsch riskieren.“ Jeder Versuch, ihn zu kontaktieren, über Bekannte, über Vertraute, läuft ein Jahr nach dem Unfall ins Leere. Aber der Beamte hat im Internet Spuren hinterlassen. Er war in den sozialen Netzwerken aktiv, betrieb einen Blog, zeigte Fotos von sich: an den Seiten kurz rasiertes Haar, oben lang, nach hinten zum Zopf gebundenes, am Kinn ein langer Zickenbart. Für einen Polizisten zumindest ein ungewöhnliches Aussehen.

Die Accounts in den sozialen Netzwerken und die meisten seiner Texte hat er mittlerweile gelöscht, einige lassen sich rekonstruieren. Sie zeichnen das Bild eines offenbar frustrierten Menschen. Frustriert von schlechten Arbeitsbedingungen, von einer Gesellschaft, die Polizisten keinen Respekt entgegenbringe, von Bürgern, die sich nicht einmal bei einer Verkehrskontrolle anständig benehmen könnten.

Von Politik und Behörden scheint sich Peter G. im Stich gelassen zu fühlen. Immer wieder greift er in seinen Beiträgen die Berliner Politik an. Mal schreibt er, die Stadt kapituliere vor der Kriminalität, mal zweifelt er die offiziellen Kriminalitätsstatistiken der Polizei an. Beamte wie er müssten ihren Kopf „für eine Kuschelpolitik“ hinhalten, sinnlose Überstunden schieben. Er spottet und schimpft über jene, die seiner Meinung nach schuld sind an der Überlastung der Polizei. Zum Beispiel verweichlichte Mitmenschen: „Überstunden werden immer öfter durch einen belanglosen Kackpissdreckscheiss produziert. Hilflose Bürger, die mimimi winseln, weil sie der Meinung sind, dass hier die Polizei einschreiten muss, weil sie sich selber nicht die Finger schmutzig machen wollen.“ An anderer Stelle beschwert er sich über eine – aus seiner Sicht – unnütze „Weltverbesserungsdemo“, die ein „gelangweilter Gutmensch“ angemeldet hat. Auch wenns keine Sau auch nur ansatzweise interessiert.“

Er ist begeisterter Fotograf, liebt düstere, morbide Motive. Für eine Fotosession hält er sich einen Revolver an die Schläfe. Auf einem anderen Bild posiert er mit Axt, dazu ein Zitat aus dem Kinofilm „Django Unchained“: „Krieg ist ne schmutzige Sache. Da halt’ ich mich dran. Jetzt wird es schmutzig.“

Ermittler am Unfallort in der Grunerstraße. Foto: imago/Olaf Selchow



Immer wieder lichtet er seine Freunde von der Berliner Metal-Band „Vlad in Tears“ ab – ist aber auch in anderen Kreisen unterwegs. Er dokumentiert Harley-Davidson-Treffen, porträtiert einen Kreuzberger Flüchtling oder Teilnehmer des Christopher Street Days. Auf den Fotos, auf denen er selbst zu sehen ist, schneidet er Grimassen oder hält seinen ausgestreckten Mittelfinger in die Kamera. Auf den ist die Zahlenfolge „110“ tätowiert.

Aber machen ihn solche Details verdächtig? Zumindest bekommt er eine Warnung von den Vorgesetzten bei der Polizei wegen all der Fotos und Posts: Treib es nicht zu weit.

Andere beschreiben Peter G. als „tollen Menschen“, einen Mann mit großem Herzen, fair, einer der sich auch um seine Kollegen kümmert – und wenn es im Dienst sein muss, auch robust zupackt. Etwa wenn er auf dem Alexanderplatz im Einsatz ist, ein Kriminalitätsschwerpunkt.

Dass Peter G. mal „einen getrunken“ hat, auch „über den Durst“, wird erzählt. So wie es viele tun, eben auch bei der Polizei, bei Rettungskräften, bei der Bundeswehr. „Wenn dir was schlimmes passiert ist, gibt der Chef schon mal einen Schnaps aus“, sagt ein Beamter. Alkohol, sagt er, ist das Schmiermittel. Für die Kameradschaft, die Truppe. Blut, Tod, menschliche Abgründe, alles, was sonst niemand sieht, wird ertragen – und heruntergeschluckt, im wörtlichen Sinn.

Als der Alkoholverdacht bekannt wird und Fernsehteams vor seiner Tür in Prenzlauer Berg stehen, verlässt Peter G. die Stadt. Die Polizei verbietet ihm die Ausübung der Dienstgeschäfte – bei vollen Bezügen. Es ist eine Vorstufe, um ihn aus dem Dienst zu entfernen. Für eine Suspendierung, so heißt es, seien die Beweise noch zu dünn, dass G. tatsächlich betrunken am Steuer saß. Peter G. schreibt am 29. Dezember auf seinem inzwischen gelöschten Facebook-Profil: „Jetzt mal der ganz persönliche Rückblick. Mir ist etwas passiert, was nie hätte sein dürfen. (…) Und nun steht eine Entscheidung an, die mir noch weniger leicht fällt, als der ganze Scheiss aus dem letzten Jahr.“

DIE ERMITTLUNGEN

Nach dem Unfall rücken am 29. Januar 2018 Kollegen vom Polizeiabschnitt und Rettungskräfte an. Später kommt das Verkehrsunfallkommando. Um 13.50 Uhr wird ein Bereitschaftsstaatsanwalt eingeschaltet, wie üblich bei Unfällen mit Verletzten und Toten. Ab jetzt ist die Staatsanwaltschaft Herrin des Verfahrens. Kein Ermittlungsschritt der Polizei geschieht ohne den Segen, ohne eine Anweisung der Behörde. Die Staatsanwaltschaft sieht jedoch keinen Anlass dafür, sich über eine Blutuntersuchung „Gedanken zu machen“.

Peter G. und sein Beifahrer werden in Rettungswagen gebracht und versorgt. Angeblich kommt keiner der Kollegen auf die Idee, dass G. betrunken gewesen sein könnte. Nur bei einem konkreten Verdacht dürfen sie einen Atemalkoholtest vornehmen. Ein betrunkener Beamter im Dienst und mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Raubüberfall – darauf muss man erstmal kommen. Oder will niemand darauf kommen?

Matthias Hardt, der Anwalt der Familie Martini, findet: Allein aus Fürsorge und um jedem Verdacht nachzugehen, hätte die Staatsanwaltschaft auch den Zustand von Peter G. prüfen müssen, Beamte in die Charité schicken müssen. „Übliches Ermittlungshandwerk“, nennt es Hardt. Doch in den Ermittlungsakten findet sich dazu nichts, als der Anwalt im April erstmals Einsicht erhält.

Als Herrin des Verfahrens ist die Staatsanwaltschaft dafür zuständig, die Ermittlungsergebnisse der Polizei zu prüfen, neue Aufträge an die Polizei zu erteilen – falls Fragen offen sind, falls es Lücken gibt. Etwa offene Lücken zu Peter G. – geschlossen wurden sie bis zum April, zwei Monate nach dem Unfall, nach Ansicht des Anwalts,nicht im Ansatz.

Stattdessen scheinen alle Nachforschungen auf Fabien Martini ausgerichtet: Der Bereitschaftsstaatsanwalt ordnet an, dass ein Unfallsachverständiger den Fall untersucht, dass die Leiche von Fabien Martini obduziert wird. Ein Richter erlässt auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Beschluss, das Handy von Fabien Martini auszulesen. Es wurde im Fußraum ihres Autos gefunden. Kurz nach dem Unfall wird über die Medien kolportiert, sie habe kurz vor oder während des Unfalls telefoniert. Der Anwalt sagt: Laut den Ermittlungsakten habe Fabien Martini nicht telefoniert, keine Kurznachricht geschrieben. Auch die Smartbox, die alles aufzeichnet und mit der das Auto über einen Vertrag mit einem Kfz-Versicherer ausgestattet war, wird angezapft. Bis zum 9. Februar 2018, binnen elf Tagen nach dem Unfall, sei Fabien Martini von Justiz und Polizei komplett durchleuchtet worden, sagt der Anwalt.