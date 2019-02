Am 22. Juli trifft das Gutachten eines zusätzlich eingeschalteten externen Unfallsachverständigen bei der Staatsanwaltschaft ein und wird zu den Unterlagen genommen. Das Ergebnis: Mit 136 Stundenkilometern raste G. mit Blaulicht und Martinshorn durch den Tunnel der Grunerstraße, 134 waren es, als der Wagen aus dem Tunnel kam. Und 93 Stundenkilometer waren es, als der Streifenwagen auf das Auto von Fabien Martini knallte.

Am 15. August berichtet die „Berliner Morgenpost“ über das Gutachten, die Öffentlichkeit weiß nun, dass der Beamte viel zu schnell gefahren ist, dass jetzt wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung ermittelt wird. „Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“, heißt es dazu in Paragraf 222 des Strafgesetzbuches. Es handelt sich um ein Vergehen, nicht um ein Verbrechen.

Der Anwalt Matthias Hardt, bis Ende August im Urlaub, bekommt am 7. September 2018 die Akte zur Einsicht. Das letzte, was bis dahin in die Akten geheftet wurde, ist nach Angaben des Anwalts das Gutachten vom 22. Juli. Eineinhalb Monate ist demnach nichts geschehen. Die Ermittlungen stehen zu dieser Zeit, so wird später behauptet, kurz vor dem Abschluss. Dass Peter G. vor Gericht gestellt werden dürfte, seine Zukunft auf dem Spiel steht, war mit dem Gutachten klar. Die Staatsanwaltschaft strebt laut Anwalt zunächst kein Verfahren vor dem Landgericht, sondern nur vor dem Verkehrsgericht am Amtsgericht Tiergarten an. Der Staatsanwalt, so erinnert sich der Verteidiger, wirft dem Anwalt vor, Inhalte der Ermittlungsakte an die Presse durchgestochen zu haben. Der Anwalt wiederum beschwert sich, weil die Staatsanwaltschaft noch immer nichts Näheres zu Peter G. ermittelt habe.

Parkplätze auf dem Mittelstreifen in der Grunerstraße - ein Gefahrengebiet. Foto: Jörn Hasselmann



Mehr als sieben Monate ist da der Unfall schon her. In einem solchen Zeitraum dürfte bei anderen Strafverfahren mit solch klarer Faktenlage schon längst umfangreich zum Beschuldigten ermittelt worden sein. In diesem Fall aber nicht.

An diesem 7. September stellt der Anwalt schriftlich einen „Antrag auf Blutuntersuchung“. Am selben Tag erreicht ihn ein erster, anonymer Hinweis, dass Peter G. nach dem Unfall betrunken war – Belege dafür erhält er nicht. Am 19. September leitet der Anwalt den Hinweis an die Staatsanwaltschaft weiter.

Am 21. September erklärt der Staatsanwalt, eine Blutuntersuchung bei Peter G. sei aufgrund der gesetzlichen Regelungen nicht möglich. Die Staatsanwaltschaft selbst sagt, habe sie noch früher als der Anwalt versucht, diesen Verdacht zu belegen oder zu entkräften. „Ersten Hinweisen auf eine Alkoholisierung ist die Staatsanwaltschaft erstmals durch Nachfrage bei der Ermittlungsdienststelle der Polizei am 7. September 2018 nachgegangen“, vermerkt die Behörde. Hat sie – wie der Anwalt – einen Hinweis bekommen?

Bei der „Ermittlungsdienststelle“ handelt es sich um die Verkehrsunfallermittler der Polizeidirektion 3, jener Direktion also, in der Peter G. beschäftigt war.

Im Oktober teilt die Staatsanwaltschaft mit: „Der Beschuldigte hat nach Akteneinsicht über seinen Verteidiger bereits am 22. Oktober 2018 eine Stellungnahme abgegeben.“ Was diese genau beinhaltet, sagt die Behörde nicht.

Am 9. November 2018 bekommt der Anwalt der Familie Martini einen „schriftlichen Beleg“ zum Blutalkoholwert von Peter G. vom Unfalltag. Den schickt der Anwalt am 13. November 2018 dem ermittelnden Staatsanwalt zu.

Am 19. November erteilt die Staatsanwaltschaft einen „Ermittlungsauftrag an die ermittelnde Polizeidienststelle“, also wieder an die Verkehrsunfallermittler in der Polizeidirektion 3. Der damalige Einsatzleiter wird vernommen, beim Alkoholverdacht aber kommen die Ermittler der Polizei nicht voran.

Im neuen Jahr geht es dann Schlag auf Schlag. Am 1. Februar 2019 erwirkt die Staatsanwaltschaft über Umwege einen richterlichen Beschluss, der ermöglicht, die Patientenakte von Peter G. aus der Charité zu bekommen: Die Staatsanwaltschaft startet ein Ermittlungsverfahren gegen Charité-Mitarbeiter wegen des Verdachts der Strafvereitelung, „wonach angeblich Untersuchungsergebnisse des Beschuldigten nicht zu den Akten genommen worden seien, um dadurch seine Alkoholisierung zu vertuschen und dadurch zu verhindern, dass er diesbezüglich bestraft wird“. Dabei unterliegen Ärzte grundsätzlich der Schweigepflicht. Ein Trick, sagen Juristen und selbst Polizisten: Die Ermittlungen gegen das Klinikpersonal werden eingestellt – als die Akte beschlagnahmt ist.

Nun ist kein Zweifel mehr möglich: Eine Stunde nach dem Unfall wurde bei Peter G. ein Alkoholwert von 1,1 Promille im Blut nachgewiesen. Ein Wert, bei dem das Unfallrisiko zehn Mal höher ist als im nüchternen Zustand. Doch was beweist das? Mindestens vier halbe Liter Bier oder ein Drittel einer Flasche Schnaps sind nötig dafür. Wann Peter G. das getrunken hat, am Vormittag oder ob es Restalkohol vom Vorabend war oder ob ihm ein Beamter nach dem Unfall Schnaps besorgt hat – darüber sagt das Ergebnis nichts.

Dass die Staatsanwaltschaft ein Jahr zuvor nichts angeordnet hat, um den Zustand von Peter G. untersuchen zu lassen, rächt sich jetzt. Denn um gerichtsfest den Alkoholwert festzustellen, gibt es strenge Vorschriften.

DIE BLUTPROBE

Es müssen zwei Blutproben im Abstand von mindestens einer halben Stunde genommen werden. Anhand der beiden Werte lässt sich dann errechnen, wann und wie viel Alkohol jemand getrunken hat. Denn der Alkoholwert baut sich im Blut erst langsam auf, bis er dann wieder sinkt.

Peter G. wird am 1. Februar 2019 über „die Ausweitung der Ermittlungen“ informiert. Seither lautet der Vorwurf nicht mehr nur auf fahrlässige Tötung, sondern auch auf Gefährdung des Straßenverkehrs durch Trunkenheit. Darauf stehen ebenfalls bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Wenig später erfährt auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik von der Wende in dem Fall, vom Verdacht, dass G. betrunken gefahren sein könnte. Nach Angaben der Polizei bekam Slowik einen Anruf von der Staatsanwaltschaft. Aber warum wurde sie erst so spät informiert? Hätte das nicht früher geschehen müssen? Die Behörde verneint. Es sei schon in Ordnung so: Erst als das Ermittlungsverfahren auf einen weiteren Vorwurf erweitert worden sei, habe die Präsidentin informiert werden müssen. Die Direktion 3 jedoch, spätestens seit September von der Staatsanwaltschaft über den Alkoholverdacht informiert, behielt das Wissen offenbar für sich. Dabei herrscht bei solch brisanten Fällen Berichtspflicht, sagen erfahrene Beamte, gerade weil die ganze Behörde, ihr Ruf betroffen sein könnte, nicht zuletzt weil ein Disziplinarverfahren gegen G. lief.

Jetzt prüft die Staatsanwaltschaft, ob andere Beamte vom Polizeiabschnitt in der Direktion 3 und der junge Kollege, der Beifahrer, gewusst und gemerkt haben, dass G. möglicherweise betrunken war. Und es bewusst oder unbewusst nicht meldeten.