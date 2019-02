Peter G., 51, Hauptkommissar, drei silberne Sterne auf der Schulterklappe, kommt am Montag, dem 29. Januar 2018, zum Spätdienst. Direktion 3, Abschnitt 32, das Dienstgebäude steht in der Keibelstraße, im nördlichen Hinterland des Alexanderplatzes. Es ist 12.45 Uhr. Um 13 Uhr geht ein Notruf ein, gemeldet wird ein Raubüberfall in der „Mall of Berlin“ am Leipziger Platz. Einsatz, los! Es ist falscher Alarm, wie sich später herausstellen wird.

DER UNFALL

Peter G. steuert den Einsatzwagen – mit Blaulicht. Er fährt von der Otto-Braun-Straße durch den Tunnel am Alexanderplatz und raus auf die Grunerstraße. Der Wagen hat noch nicht einmal einen Kilometer zurückgelegt. Fabien Martini, 21 Jahre alt, sitzt in ihrem Renault, der Wagen rollt auf der Grunerstraße in Richtung Leipziger Platz. An dieser Stelle und in dieser Richtung hat die Straße vier Spuren. Von ganz rechts lenkt Martini ihren Wagen nach links zu den Parkplätzen auf der Mittelinsel. Dann ein Knall. Es ist 13.05 Uhr. Der Streifenwagen schlägt mit voller Wucht in die Fahrerseite des Renault ein. Fabien Martini hat keine Chance, sie stirbt noch am Unfallort. Peter G. und sein Beifahrer, ein junger Beamter, werden leicht verletzt in die Charité gebracht.

DER VERDACHT

Ein Jahr nach dem Unfall steht das Vertrauen in den Rechtsstaat auf dem Spiel. Denn erst jetzt kam heraus, dass der Fahrer nicht nur viel zu schnell unterwegs war, sondern dass er zum Unfallzeitpunkt betrunken gewesen sein könnte. Bei einer medizinischen Untersuchung in der Charité etwa eine Stunde danach werden 1,1 Promille Alkohol im Blut des Beamten festgestellt. Haben seine Kollegen verschwiegen, dass sich Peter G. betrunken ans Steuer gesetzt haben könnte? Tagesspiegel-Recherchen deuten darauf hin, dass nicht nur bei der Polizei einseitig ermittelt wurde, sondern dass offenbar auch die Staatsanwaltschaft lange Zeit wenig Interesse daran zeigte, den Fall lückenlos aufzuklären. Sollte ein Polizist geschützt werden? Warum wurde nicht danach gefragt hat, was mit Peter G. los war? Weil nicht sein kann, was nicht sein darf?

Mehr zum Thema Nach Unfall in Berlin-Mitte Ein Leben in Trümmern

DER UNFALLORT

Mittagszeit an der Grunerstraße – das hier ist Gefahrengebiet. Viele Menschen sind nicht zu sehen, dafür Autos. Der Verkehr donnert ohne Unterlass über die Straße. Aus dem Tunnel am Alexanderplatz schießt ein Fahrzeug nach dem anderen in Richtung Leipziger Straße hervor. Die Spur ganz links grenzt direkt an die Parkplätze auf dem Mittelstreifen. Wer die Strecke kennt, weiß: Nur wenige Autofahrer halten sich an die Tempobeschränkung von 50 Stundenkilometern. Polizisten im Einsatz, wie Peter G., müssen sich laut Dienstvorschrift auch nicht daran halten. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Blaulichtfahrten gibt es nicht, nur die Maßgabe, dass niemand gefährdet werden darf. Dabei sind Berlins Polizisten nicht selten in Unfälle verwickelt. Allein 2018 insgesamt 1167 Mal, im Schnitt etwa alle acht Stunden.

In der Grunerstraße kracht es regelmäßig. In den vergangenen vier Jahren gab es hier mindestens 165 Unfälle – pro Jahr. Trotzdem hat die Polizei den Verkehr dort lange kaum beobachtet, erst 2018 gab es 18 Geschwindigkeitskontrollen, davor nie mehr als vier im Jahr. Als Ursache für Unfälle an dieser Stelle nennt die Polizei zu geringen Sicherheitsabstand, Fehler beim Rückwärtsfahren und beim Fahrstreifenwechsel.