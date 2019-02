Wera Hobhouse glaubt die Gründe dafür zu kennen: menschliches Versagen. Persönlichkeitsprobleme in Regierung und Opposition. Theresa May hat ja versucht, quasi im Alleingang den Austritt zu verhandeln, und mit niemandem daheim das Gespräch gesucht, während ihre eigene Partei sich immer heilloser verstritt.

Ein Großteil ihres Scheiterns, glaubt Hobhouse, ist „ein Problem ihrer Persönlichkeit“. Ihrer Hölzernheit. „Blair, Cameron, die hatten wenigstens Leben in sich“, sagt Hobhouse. Als Person, sagt Hobhouse, ist die Premierministerin sogar wahrhaft schüchtern. „Wie kann man Politik machen, wenn man es nicht mag, mit Leuten zu reden?“

Hobhouse erinnert sich an den „Breast Cancer Awareness Day“, an dem man sich als Zeichen der Solidarität pinke Mützen und Schals umlegt. Es herrschte eine aufgekratzte Stimmung im Parlament, als die Schar lachender Leute plötzlich verstummte. Hobhouse drehte sich um: May hatte den Raum betreten.

„Die linken Schluffis“

Jeremy Corbyn sei sozial auch nicht geschmeidiger. „Ich kenne solche Leute von früher an der Uni. Die linken Schluffis, die mit 25 wie 55 aussahen.“ Die Linken an ihrer Uni in Münster kommunizierten und redeten genauso wenig. Etwas Abgestorbenes ging von ihnen aus. „Diese Nicht-Persönlichkeit, das macht die Sache so schwierig.“

Diese Versteifung der Führungsfiguren, man könnte sagen, das ist der Widerspenstigen Lähmung. Darin liegt der Knoten. Nichts könnte der drahtigen Hobhouse, deren breites Lachen ihr ganzes Gesicht beherrscht, persönlich fremder sein.

Haustürwahlkampf musste sie nicht mehr üben

Schwer zu sagen, wann es bei ihr anfing. Na klar war sie Klassensprecherin, und Schulsprecherin dazu. Der Tag ist sofort abrufbar, an dem sie als Schulsprecherin des Mädchengymnasiums in Hannover kurz vor dem Abschlussball feststellte, dass viele Mädchen noch keinen Tanzpartner hatten. Also besuchte sie die dazugehörige Jungsschule, um zusammen mit ihrer Stellvertreterin in den Klassen Tanzpartner zu werben.

Diese Gänge. Die verschlossenen Türen. Der tiefe Atemzug. Die Klinke. „Ich sagte mein Sprüchlein auf.“ Sie sieht noch vor sich, wie die Klassen sich alles gefasst anhörten – und kaum standen sie wieder auf dem Gang in Gelächter explodierten. Haustürwahlkampf musste sie danach nicht mehr üben.

Wera Hobhouse protestierte als Schülerin gegen das Atomendlager in Gorleben, sie studierte Geschichte, Kunstgeschichte und Malerei in Münster und Paris und stellte mit dem Münsteraner Bildungswerk für Studenten wochenlang Systemvergleiche an: Planwirtschaft gegen Marktwirtschaft, totalitäre Systeme gegen Demokratien, Verhältnis- gegen Mehrheitswahlrecht.

Dann wollte sie ins Unterhaus

Dann fiel die Mauer, sie heiratete William Hobhouse und widmete die 90er ihren vier Kindern. In Liverpool hatte sie eine Galerie. Doch als die Klassensprecherin in ihr wieder die Oberhand gewann, setzte sie sich dafür ein, dass 600 Wohnungen auf dem verseuchten Gelände einer Asbestfabrik nicht gebaut würden. Sie wurde einige Jahre Stadträtin in Rochdale. Dann wollte sie ins Unterhaus.

Zunächst lernte sie einstecken. 2007 und 2010 hatte sie gegen Konkurrenten verloren, und als sie fast schon dabei war, sich abzufinden, kam das Referendum und nur zwei Wochen später gründete sie „Bath for Europe“ mit. In der Stadt mit Englands einziger Thermalquelle demonstrierten sie im blauen Sternenbanner für Europa. Ihre Kinder waren längst zu guten Haustürwahlkämpfern herangewachsen.

Am 8. Juni 2017 machten 23 436 Bewohner der südenglischen Stadt Bath ihr Kreuzchen für Wera Hobhouse. Sie war drin. Sie hatte auch noch einem Konservativen den Sitz abgejagt.

Nie wieder übersteigerter Nationalstolz

Als Wera Hobhouse am Tag nach der Wahl die Glückwunschkarten um einen Strauß Pfingstrosen gruppierte, war sie die erste Frau, die für Bath ins Parlament geschickt wurde. Das erregte mehr Aufsehen als ihre deutschen Wurzeln. Sie selbst aber sprach in der Antrittsrede im Parlament von ihrer Mutter, die, in Hamburg in eine halb jüdische Familie hineingeboren, noch „die Verfolgung unter dem Naziterror“ erfahren hatte.

Sie sprach von der Entschlossenheit Deutschlands, danach nie wieder Fanatismus und übersteigertem Nationalstolz zu erliegen. Und sie verneigte sich vor der Offenheit Englands, sie gewählt zu haben.

Entfremdung auf allen Ebenen

Und was passiert nun? Unter der Flagge der „Identität“ findet in Wahrheit eine Entfremdung auf allen Ebenen statt: nicht nur Großbritanniens von der EU, auch der Abgeordneten von ihren Wahlkreisen, der Regierung von ihrem Volk, der Vorsitzenden von ihren gespaltenen Parteien. May und Corbyn sind zusätzlich von sich selbst entfremdet.

Die allgemeine Spaltung setzt sich bis hinein in die Persönlichkeiten der Anführer fort. Da ist die ehemalige Remainerin May, die nun den Brexit „liefern“ will. Und der Oppositionsführer Corbyn, der EU-Kritiker, dessen Partei mehrheitlich in der EU bleiben will.

Wera Hobhouse dagegen hat Glück, sie musste sich von ihren Überzeugungen nie entfremden, im Gegenteil: Bath und North East Somerset haben beim Referendum mit 57,9 Prozent „Remain“ gestimmt. Hobhouse zieht also mit einem ureigenen Anliegen in die Schlacht. Es spannt sich ein Bogen von ihren Gorleben-Protesten zum Kampf gegen die Asbest-Grundstücke bis zu ihrer Rede im Unterhaus, wie der Brexit den Klimawandel beschleunigen wird.

Rosinenpickerei ist einfach Tradition

Die Frau, die in Deutschland mit dem Fahrrad aufwuchs, setzt sich nun in Bath für weniger Autoverkehr ein. Die Integrität, die sie ausstrahlt, kommt auch von dieser Kontinuität.

Der prachtvolle „Pugin Room“ steht für eine ganze andere Tradition. Die Sandwiches kommen auf einer Etagere, hier zu sitzen ist ein Privileg. Weil England ein Empire war, erwarten viele noch immer, dass die EU in letzter Minute einknicken werde. Das ist es ja, was ein Empire ausmacht: Es wird gelenkt von Leuten, die davon überzeugt sind, dass sie die größere Macht haben. Dieser Glaube wurde nie, etwa von einer kriegerischen Niederlage, erschüttert.

Sehr lange geisterte deshalb die Vorstellung herum, dass die EU schon noch wieder ankäme und Großbritannien beknien würde, nicht auszutreten. Doch diese verwies stattdessen darauf, dass in den Austrittsverhandlungen die lang eingeübte Rosinenpickerei nicht mehr möglich sein werde. Wera Hobhouse versteht das vollkommen. Warum auch sollte die EU einer Änderung des selbst von Theresa May ausgehandelten Backstop zustimmen?

Hobhouse empfiehlt von der Etagere den Früchtekuchen. Und da wird klar: Es ist einfach Tradition. Rosinenpickerei ist noch heute in England täglich möglich. So etwa gegen fünf.