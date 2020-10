Düstere Regenwolken sind aufgezogen, von Westen rollt eine hohe Dünung über den Atlantik, und kündigt einen Orkan an. Er soll Lorient am Abend erreichen. Herrmann hat sich ausgepumpt in eine Ecke verzogen und verteilt Energieriegel. Er hat gekurbelt und Daten verglichen, den Kurs optimiert und wieder gekurbelt, gekurbelt, gekurbelt, jetzt rast sein Boot mit annähernd 30 Knoten durch die Sturmböen – und „fliegt“.

Es fliegt tatsächlich.

Die Erschütterungen lassen nach. Die seitlich auskragenden Kufen, die unter Wasser die Form eines mehrfach geknickten C haben, heben den Bug ein bis zwei Meter an, so dass der ungebremst über die Wellen gleitet. Alles passt. Im Heckwasser fallen die Trainingspartner unerwartet rasch zurück. Ihr Fehler: Sie halten zu lange am falschen Vorsegel fest, wollen zu viel.

Für solche Lehren ist die Gruppe wichtig. Sie zwingt die Solosegler in einer Phase der Vorbereitung, in der wenige Wochen vor dem Start die Techniker mit endlosen To-Do-Listen das Kommando übernehmen, sich auf das zu besinnen, worum es geht: eine Maschine zu beherrschen, die in Stücke zerfiele, wenn man sie nicht bremste. Aber bremsen?

Die Sinnfrage des Egotrips

Die Seaexplorer ist mit zwei Dutzend Alarmsystemen ausgerüstet. Eine Infrarotkamera spürt Treibgut im Wasser auf, das Radar erkennt Regenwolken, zahlreiche Sensoren messen fortwährend die Belastungen des Materials. Es gibt sogar einen Pinger am Kiel, der Wale aufschrecken soll, und ein automatisches Ausweichsystem. Wenn es piept, was es ständig tut, muss der Skipper handeln. Etwa wenn sich das Schiff in der Bö weit auf die Seite legt. „85 Prozent!“, ruft Boris engster Segelpartner Will Harris warnend, der die Daten am Navigationsplatz im Blick behält, und er meint die Last, die der Foil in diesem Moment aufnehmen muss. 80 Prozent sind die Obergrenze. Weshalb Herrmann bereits eine Schot in der Hand hat, der er vorsichtig nachgibt, als würde er das Überdruckventil eines Dampfkochtopfs betätigen.

Aber nur kurz. Gleich darauf kurbelt er wieder für mehr Druck im Segel.

Auf dem riesigen schwarzen Tuch prangt in großen Lettern Herrmanns Losung: „A Race We Must Win“. Was sich auf das Rennen gegen die Klimaerwärmung bezieht. Als der Mann, der Greta Thunberg zum Klima-Gipfel nach New York gesegelt hat, sieht er seine Mission auch darin, wissenschaftliche Daten aus entlegenen Erdregionen mitzubringen. Bei der Pressekonferenz des Rennens Mitte September in Paris hatte er – live von seinem Hamburger Zuhause zugeschaltet – diesen Punkt eigens herausgestrichen.

Sportlich war es ein Risiko, sich auf die Maßstäbe der Fridays-For-Future-Bewegung einzulassen. Denn um konkurrenzfähig zu sein, brauchte Herrmann dringend den Rückhalt eines großen Unternehmens. Die Umrüstung der Malizia vom veralteten V-Foil auf den moderneren Typus mit C-Profil sollte immerhin eine halbe Million Euro kosten, pro Stück.

Im Tumult der Geschwindigkeit

Mit Kühne & Nagel fand er Anfang des Jahres einen Speditionskonzern als Partner, der mit einem Ökoprojekt namens Seaexplorer für emissionsärmere Lieferketten eintritt. Hermann bot sich als Gallionsfigur für diesen auch betriebsintern durchaus nicht unumstrittenen Weg an. Das Interesse am Klimaschutz, sagt Herrmann, „gibt uns Sinn und Inhalte, das ist wichtiger als das Geld“.

Wenn es nötig gewesen wäre, sagt er, hätte er eben wieder bei Aldi eingekauft und in seinem VW-Bus gewohnt, um sein Versprechen einer Vendée-Globe-Teilnahme zu halten.

In einer Schauerbö bleibt "Arkea-Paprec" im Kielwasser von Herrmanns Seaexplorer zurück. Foto: KM

Herrmanns typische Pose ist der gereckte Daumen. Keines der acht Rennen, die er in Vorbereitung auf sein wichtigstes absolvierte, musste er abbrechen. Ins Ziel kam er meistens dicht hinter der Spitzengruppe. Er sei ein stiller, sorgfältiger Planer, heißt es.

Im Tumult der Geschwindigkeit die Kontrolle zu behalten, hat Herrmann soweit verinnerlicht, dass er auch gegenüber sich selbst kaum je die Beherrschung verliert. Nie flucht, nie jubelt er oder lacht über sich. Auf die Frage, ob er sich, wenn er wochenlang alleine sei, zuweilen gehen lasse, antwortet er nach einer langen Pause: „Ich lasse mich gar nicht gehen.“ Seine Gemütsregungen, so sagt es ein früherer Gefährte, wirkten auf eine Art „gefiltert“, wie das oft bei Menschen mit hoher Begabung der Fall ist. Er geht mit dem Kopf durch die Welt. Und er löst die Aufgabe, die ihm das ,Abenteuer' aufgibt, wie ein mathematisches Rätsel.

Beim Vendée Globe allerdings müsse man „auf das Unvorhergesehene vorbereitet“ sein, wie Renndirektor Jacques Caraës sagt, das mache den Reiz aus „in einer Zeit, in der jeder nach Perfektion strebt“.

Morgens in der Werkhalle in Lorient, wo Herrmanns Team auf langen Tischen jene Utensilien bereitlegt, die der 360- Grad-Segler an Bord haben muss, versucht der Karbon-Experte seinem Chef zu erklären, was er bei Reparaturen beachten müsse. Der schnappt sich plötzlich seinen Hund, setzt ihn auf ein Rollbrett und wirbelt ihn durch die weitläufige Halle. Das Tier wahrt die Fassung, bevor es von dem trudelnden Untersatz abspringt.

Herrmann versetzt dem Rollbrett einen kräftigen Fußtritt. Es kracht in ein abgestelltes Fahrrad, ein zweites stürzt um und reißt ein Podest mit. Man braucht eben einfach auch Glück.