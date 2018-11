Die Ahnungsforscher

Der Mann mit den 300 000 D-Mark, der im September 1953 an der Berliner Friedrichstraße eine S-Bahn in den Westen besteigt, ist Heinz Lippmann, der Großvater der Filmemacherin Karoline Kleinert, den diese nie kennengelernt hat. Übrigens hat auch ihr Vater seinen Vater nie kennengelernt, denn Lippmann hatte sich einfach abgesetzt, da war der Sohn zwei.

Als Karoline Kleinert gesagt bekam, dass sie die Augen ihres Großvaters habe, war das ein Schock. Es war ihre direkte, persönliche Verbindung zu „dem Schwein“, unter welchem Namen ihr Großvater in der Familie lange firmierte.

Mit dessen Augen blickt sie ja schon ihr ganzes Leben in die Welt, soeben in ihrer Berliner Küche. Aber bedeutet das etwas? Lippmann hatte ein schillerndes Leben, das weiß sie nun aus ihrer Recherche. Sie hat zuerst einen Film gedreht für den RBB und dann ihr Buch geschrieben. Aber eine grundsätzliche Ratlosigkeit ist geblieben. Lippmann war ein Lebemann, aber aufs Ganze gesehen ungeheuer erfolglos. Kleinert fand Zeitungsausschnitte, auf denen man ihn sieht, wie er mit Mädchen in Hamburg das Geld der FDJ verprasst. Immer wieder verließ er Frauen, ließ sich aber auch von Frauen ausnehmen. Lippmann hat für die Stasi spioniert und später für den Bundesverfassungsschutz.

Sie weiß, Heinz Lippmann wurde als Halbjude im KZ von Kommunisten gerettet, daher rührte später wohl seine stete politische Überzeugung. Er wurde in der Jugendorganisation Stellvertreter des damaligen FDJ-Vorsitzenden Erich Honecker. Als er sich von der Partei intrigant bedroht fühlte, flüchtete er mit 300 000 D-Mark in den Westen.

Aber diese Eckdaten machen einen Menschen nicht verständlich. Ist es überhaupt möglich, ein Leben anhand von Archivdetails zu rekonstruieren, ausgewählt nach den Kriterien der Archivierenden? Wie gelangt man von den dokumentierten Handlungen zu den zugrunde liegenden Motiven? Kleinerts größtes Problem: Es fehlte der subjektive, der emotionale Teil des Menschen. Ihn selbst hatte sie nie erlebt. Und es fehlte die andere Seite: Weil der eine Staat bekanntlich kollabierte, sind die Unterlagen der Stasi heute überhaupt zugänglich. Die Dokumente des Verfassungsschutzes blieben der Enkelin jedoch verschlossen. Klar, dass hier kein ausgewogenes Bild entstehen kann. Kleinert legt das alles offen, versucht sich in ihn hineinzuversetzen. Wie mag er sich gefühlt haben, als er seinen Sohn als Zweijährigen zum letzten Mal sah? Die Leerstellen füllt sie mit ihren eigenen Vorstellungen. Ein Notbehelf, na klar, Lücken muss man ertragen.

Susanne Fritz war mit ihrer Mutter natürlich viel enger verbunden. Sie hatte deshalb Angst, dass die Ergebnisse ihrer Recherche das eigene Bild von ihrer Mutter überlagern und am Ende ersetzen könnten. Auf den Schock, den sie empfand, als sie den Fingerabdruck ihrer damals neunjährigen Mutter in einem polnischen Archiv fand, war sie trotzdem nicht vorbereitet. Nach allem, was nur in ihrem Kopf Gestalt angenommen hatte, war hier nun eine reale Erhebung in Tinte. Ihre Mutter hatte ihren linken Zeigefinger als Neunjährige dahin gelegt, lange bevor diese wusste, dass sie einmal fünf Kinder haben würde, von denen das vierte, die eigensinnige Schriftstellerin, nun hier stand. Es kommt ihr irre vor. Susanne Fritz’ Reaktionen in diesem Moment sind körperlich, sie schwitzt, es schüttelte sie.

Er wollte vom Zuhörer zum Erzähler werden

Man kann sagen, dass Familiengeschichten per se existenzieller Stoff sind. Das macht die Qualität der Bücher aus.

Nach zehn Jahren Reisen auf der Suche nach seinem Großvater, Forschung, Geldverbrennen und Schreibversuchen, in denen er erfährt, dass von den beschönigenden Erzählungen seines Vaters und Großvaters nichts übrig bleiben wird, schreibt Kolja Mensing in „Die Legenden der Väter“ ein Krisenkapitel: Er hatte versucht, Polnisch zu lernen, eine Beziehung riskiert und eine Festanstellung in den Wind geschossen. „Geradezu zwanghaft hatte ich versucht, der flüchtigen Gestalt, die den Kindheitsfantasien meines Vaters entsprungen war, Konturen zu geben und mir Jozef als Protagonisten anzueignen.“ Es wollte ihm nicht gelingen. „Ich stand mit leeren Händen da.“

Die Jury, die am Literarischen Colloquium Berlin das Grenzgänger-Stipendium zuletzt so häufig an Familienforscher vergeben hat – auch Mensing war Stipendiat –, rätselte in ihrer diesjährigen Sitzung über das große Interesse. Vielleicht, weil die Welt so komplex geworden ist, vermuteten sie, dass man mit den eigenen Familienangehörigen einen Faden ergreift, an dem man ziehen kann, woran sich dann der verstrickte Pullover der Geschichte zu einem linearen Erzählfaden aufribbelt.

Aber meist beginnt es persönlicher. „Es war der Wunsch, vom Zuhörer zum Erzähler zu werden“, schreibt Kolja Mensing. Wie Susanne Fritz hatte er in seiner Kindheit immer viele Geschichten zu hören bekommen, nun ging es um Ermächtigung, mit einer literarischen Ablösung die Ohnmachtserfahrung der Kindheit aufzulösen.

Politisch wird es dann zwangsläufig auch: Susanne Fritz merkt bei einem Besuch in Auschwitz, dass ihre Recherche nicht mehr rein privat bleiben kann. Sie ist größer als sie selbst. Von den Arbeitslagern in Polen nach dem Krieg weiß kaum einer. Auch Kolja Mensing ist froh, dass er bei aller privaten Motivation auch ein vergessenes Kapitel der deutschen Geschichte beschreibt, die fast vergessene polnische Besetzung des Emslandes.

Die Familie ist die Linse, durch die sie scharfstellen auf die politischen Verhältnisse der Zeit. Aber wie scharf kann man diese Linse stellen? Susanne Fritz kommt es eher vor wie ein Kaleidoskop: Bei jeder Drehung, jeder leichten Verschiebung der Perspektive sehen die gleichen Fakten wieder anders aus. Als Susanne Fritz’ Buch am Dienstag auf der Longlist des Deutschen Buchpreises auftauchte, schien es plötzlich möglich, dass die Vergangenheit ihrer Mutter auch ihre Zukunft ist.