In einer ruhigen Seitenstraße in Berlin-Mitte endeckt ein Passant eine zugerichtete Frauenleiche. Die Untersuchung der Umgebung wird wichtige Hinweise liefern.

In Folge 9 des Tagesspiegel-Podcasts "Tatort Berlin" gibt Ermittler Tom Bordasch tiefe Einblicke in die Arbeit eines „Tatortmanns“. Er verrät, was durch technischen Fortschritt heute möglich ist und wann das Wetter zu seinen schlimmsten Feinden zählt.

Unsere Moderatoren Katja Füchsel und Sebastian Leber rufen außerdem zu einer Höreraktion auf. Die neue Folge „Das Grab auf dem Spielplatz“ können Sie hier anhören:

