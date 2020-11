Queen's Lecture: „Blaupause für eine grüne Zukunft“

Sie war höchst ungewöhnlich, die diesjährige Queen's Lecture an der TU Berlin. Die britische Meteorologin, Mathematikerin und Klimaforscherin Emily Shuckburgh zeigte Wege auf, Gletscherschmelze und CO2-Ausstoß zu reduzieren, die weltweite, durch COVID-19 noch verstärkte soziale Ungleichheit zu bekämpfen, und blieb doch in Cambridge. Statt im Audimax der TU Berlin, wie seit Jahren üblich, stellte die Direktorin der „Cambridge Zero“-Initiative der Universität Cambridge ihre „Blaupause für eine grüne Zukunft“ digital vor. Rund 1500 Interessierte lauschten Anfang November ihrem Vortrag, den Grußworten von TU-Präsident Christian Thomsen, Staatssekretär Steffen Krach sowie von den Vertretern der Britischen Botschaft und des British Council, Robbie Bulloch und Paul Smith. Viele stellten der Rednerin anschließend Fragen per Live-Chat oder Twitter und mehr als 5000-mal wurde die Lecture noch in derselben Nacht über den bereitgestellten Stream aufgerufen. Bis heute gab es fast 10 000 Aufrufe des Vortrags auf dem TU-YouTube-Kanal. Dieses hohe Zuschauer-Aufkommen war bislang ohne Beispiel in der mehr als 50-jährigen Tradition der Lecture. Das Video ist dauerhaft verfügbar.

https://www.tu.berlin/go10746





Digitale Welt von morgen: Online-Vorlesung für alle

Digitale Medizin, digitale Arbeit, digitaler Verkehr: Wie digital ist unsere Zukunft? Und wie geht die Umwandlung unserer Umwelt ins Digitale? Was ist eigentlich Maschinelles Lernen? Die englischsprachige Vorlesungsreihe „Digital Future“ an der TU Berlin, die sich auch an die interessierte Öffentlichkeit wendet, gibt einmal wöchentlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr Antworten auf diese Fragen und vermittelt Einblicke in verschiedene Facetten der Digitalisierung. Organisiert wird die Ringvorlesung von Prof. Dr. Florian Tschorsch, Leiter des Fachgebiets Distributed Security Infrastructures an der TU Berlin und Professor am Einstein Center Digital Future. Eine Anmeldung ist erforderlich, externe Interessierte erhalten einen Gastzugang.

https://www.tu.berlin/go10999