Das große U, das seit 20 Jahren über der Universität der Künste Berlin leuchtet, könnte genauso für Unikat stehen. Denn das ist die UdK Berlin: eine Klasse für sich. Hier bilden die Künste und die Wissenschaft eine Einheit, die es in ganz Deutschland und weltweit so kein zweites Mal gibt.

Begegnung auf Augenhöhe zwischen den Künsten und der Wissenschaft – das ist Anspruch und Selbstverständnis der UdK Berlin mit ihren vier Fakultäten, 4000 Studierenden, Lehrenden, Forschenden und Beschäftigten. Sie setzt auf Exzellenz in den jeweiligen Disziplinen, stärkt inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit über Fakultäts- und Institutionsgrenzen hinweg und fördert so die Weiterentwicklung sowohl der Künste als auch der Wissenschaften. Dabei öffnet sie sich für die Stadtgesellschaft und sucht stets neue Räume des Dialogs.

Magnet für Talente aus der ganzen Welt

Das einzigartige Fächerspektrum und ihre renommierten Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind ein Magnet für Talente aus der ganzen Welt und machen die UdK Berlin zu einer wichtigen Botschafterin für unsere weltoffene und tolerante Stadt. Ihr verdanken wir die Theatermacherinnen und Bühnenbildner von morgen, die Modedesigner und Musikerinnen, Architektinnen, Kommunikationsfachleute und Choreographen und die Lehrerinnen und Lehrer für unsere Schulen.

Immer wieder geht sie dabei neue Wege in der Lehre, wie ihr großer Erfolg im bundesweiten Wettbewerb der Stiftung Innovation in der Hochschullehre kürzlich wieder zeigte, in dem das UdK-Konzept für digitale und hybride Lehrformen mit einer Millionenförderung prämiert wurde. Kreativ und unter engagiertem Einsatz ihrer Mitglieder meistert sie auch seit vielen Monaten Studium und Lehre in der Corona-Pandemie.

Internationale Maßstäbe setzt die UdK Berlin nicht zuletzt mit ihrer Forschungsstärke, die sich in ihrem Berlin Center for Advanced Studies in Arts and Sciences spiegelt, genauso wie in Verbünden mit anderen Hochschulen und Instituten. Ob im Climate Change Center Berlin-Brandenburg, dem Einstein Center for Digital Future oder dem Weizenbaum Institute für die vernetzte Gesellschaft: Die UdK ist eine wichtige Partnerin in vielen strategischen Initiativen, die sich mit den großen Zukunftsthemen auseinandersetzen.

Kurz gesagt: Die pulsierende Wissenschafts- und Kulturmetropole Berlin ohne ihre UdK? Undenkbar! Deshalb sage ich nicht nur herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, sondern auch danke im Namen unserer Stadt und alles Gute für die Zukunft!