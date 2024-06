Radrunde im Hohen Fläming Von Burg zu Burg

Mächtig ragt der fast zylindrische Turm der Burg Eisenhardt in den Himmel von Bad Belzig. Man sieht dem Bauwerk an, dass es sich nicht so leicht erschüttern lässt, schließlich steht es auch schon seit dem Hochmittelalter hier. „Der Turm aus dem 12. Jahrhundert ist das Älteste, was man hier sieht“, erklärt Thomas Schmöhl, Leiter des Museums in der Burg. „Doch schon zur Bronzezeit lag an diesem Ort eine riesige Anlage!“

Erstes Highlight nach nur wenigen hundert Metern: Burg Eisenhardt in Bad Belzig © Tagesspiegel/Lydia Hesse

Die alte Burg wurde 1406 von Truppen des Erzbischofs von Magdeburg fast vollständig zerstört. Der Neuaufbau durch Kurfürst Ernst von Sachen gab der Burg ihre heutige Form, und auch den Namen „Eisenhardt“ trägt sie seither. Anhand der Burgen Eisenhardt und Rabenstein lässt sich die Geschichte einer Grenzregion erzählen, die 500 Jahre lang sächsisch war und 1815 preußisch wurde. Die Burgen des Fläming waren so berühmt, dass Zar Peter der Große beiden einen Besuch abstattete.

Eisenhardt ist das erste Highlight dieser Radtour, die uns heute zu zwei Burgen, einem Schloss und einem Hofgut bringen wird.

Runde von Bad Belzig

Infos zur Tour Strecke: Bad Belzig – Rädigke – Raben – Jeserig – Wiesenburg – Schmerwitz – Hagelberg – Bad Belzig Dauer: 55,1 km, ca. 5 Stunden Anreise: Von Berlin Hauptbahnhof fährt der RE7 ab frühmorgens mindestens einmal in der Stunde nach Bad Belzig. Die Fahrtzeigt beträgt eine Stunde. Die letzte Verbindung von Bad Belzig zurück nach Berlin verkehrt kurz vor Mitternacht. Highlight: Der herrliche Schlosspark Wiesenburg lädt zum Spaziergang ein, außerdem gibt es am Schlossplatz gute Einkehrmöglichkeiten. Noch besser wird es, wenn das Museum und der Turm nach Renovierung wieder offen sind. schlosspark-wiesenburg.de Diese Tour bei Komoot

Seit dem Bahnhof Bad Belzig haben wir erst ein paar Hundert Meter hinter uns, und Thomas Schmöhl erzählt so spannend und augenzwinkernd, dass wir direkt noch länger hängen bleiben könnten. Was die Abfahrt erleichtert, ist, dass es hier derzeit so gar keine Einkehrmöglichkeit gibt – das Café, das hier immer den Innenhof belebte, muss saniert werden.

Thomas Schmöhl leitet das Museum in der Burg Eisenhardt. © Martin Kaluza

Auf 56 Kilometern sind wir in den sanften Hügeln und Wäldern des Flämings unterwegs, ein paar spürbare Anstiege sind dabei. Die Strecke führt überwiegend – das muss man wissen – über wenig befahrene Landstraßen. An den größeren Straßen gibt es Radwege, auf einem fünf Kilometer langen Stück, das zum Radwanderweg R1 gehört, ist man komplett autofrei unterwegs. Unterm Strich haben wir zwar wenig mit Autos und Lastwagen zu tun, aber für Kinder wäre das nichts.

Uns erwartet gleich ein Anstieg und dann der Radweg an der Landstraße nach Bergholz, der so verlockend ist, dass man leicht den Abzweig nach Kranepuhl verpassen kann.

Ohne Radweg geht es über Lühnsdorf und Buchholz nach Rädigke, kleine Dorfkirchen sind mit dem Hinweis „offene Kirche“ versehen. Ein verstecktes Schätzchen, an dem man leicht vorbeirauscht, ist der Gasthof Moritz in Rädigke. Beim Blick durch das Tor ahnt man schon, wie gemütlich der Innenhof ist. Der Festsaal des Gasthofs – seit Jahrhunderten in Familienbesitz – ist gleichzeitig die Bibliothek der 170-Seelen-Dorfes.

Ausstellung und kleines Café am Fuß der Burg Rabenstein: Naturparkzentrum Hoher Fläming © Tagesspiegel/Lydia Hesse

Wer sich bereits stärken will, sollte das hier noch tun, denn in Raben gibt es keine große Einkehrmöglichkeit. Einige Kilometer weiter im Naturparkzentrum Hoher Fläming am Fuß der Burg Rabenstein bekommt man Getränke, Kuchen im Glas und im Hofladen ein paar regionale Produkte.

Die Ausstellung in der Alten Brennerei erklärt mit allerlei Mitmachstationen Flora und Fauna des Naturparks. Doch uns zieht es hinauf zur Burg Rabenstein, der zweiten Festung auf der Tour. Sie wurde 1251 erstmals erwähnt.

Fahrradverleih Wer ohne eigenes Rad anreist, kann eins im Bahnhof von Bad Belzig mieten. Die Vermietung gehört zum Verbund FlämingRad. Wer mag, kann sein in Bad Belzig ausgeliehenes Fahrrad gegen eine Rücktransportgebühr auch am Naturparkhaus Raben oder am Bahnhof Wiesenburg abgeben – und dann mit Bus oder Bahn weiterreisen.

14806 Bad Belzig, Am Bahnhof 11, belzig.com

Die Auffahrt zu der verwunschen im Wald gelegenen Burg ist so steil, dass wir die Räder ein Stück schieben – wir hätten sie am Naturzentrum lassen können. „Heute ist die Burg von Wald umgeben, doch im Mittelalter standen hier keine Bäume, da hatte man einen weiten Rundumblick“, erklärt Ralf Rabe. Er ist Pächter des Turms auf der Burg.

Multiinstrumentalist: Ralf Rabe organisiert Führungen auf der Burg Rabenstein. © Martin Kaluza

„An drei Seiten fällt der Berg steil ab, und man konnte Feinde schon lange im Voraus sehen.“ Rabe organisiert musikalische und szenische Führungen sowie Veranstaltungen, etwa Gauklerabende, Ritteressen und Folkkonzerte im Rittersaal, seit Neuestem auch Mini-Konzerte in der winzigen Kapelle des Turms.

Auf seiner musikalischen Führung zieht Rabe ein Instrument nach dem anderen aus seiner Tasche – Rauschpfeifen, Flöten und eine Fanfare, sogar Dudelsäcke hat er dabei. Und er zeigt vom Hof aus auf eine kleine Öffnung in der Turmmauer, zehn Meter hoch.

Galt als uneinnehmbar: Der Turm von Burg Rabenstein © Tagesspiegel/Lydia Hesse

„Das war anfangs der einzige Eingang des Turms.“ Dort konnten sich die Bewohner vor Angreifern verstecken und die Leiter mit einziehen. „Burg Rabenstein galt als uneinnehmbar“, sagt Rabe.

Auch für heutige Besucher ist es nicht immer leicht, in die Burg hineinzukommen. Der Turm ist in der Regel an Wochenenden geöffnet, und jedes Jahr zu Ostern füllt sich der Burghof zum Mittelalterspektakel mit Ritterturnier.

In der Nebensaison steht man hier vor allem an Wochentagen mitunter vor verschlossener Tür. Das Ausflugslokal ist derzeit geschlossen, im Burgvorhof verkauft ein Hofladen Kleinigkeiten, aber auch nur zu unregelmäßigen Öffnungszeiten. Wir rollen weiter, schießen durch den Wald hinab.

Blick vom Turm: Burg Rabenstein ist von Wald umgeben. © Tagesspiegel/Lydia Hesse

Das vorbildlichste Stück Infrastruktur ist der breite, autofreie Radweg durch den Wald und über Felder nach Grubo, Teil des Fernradwegs R1. Fünf Kilometer, dann ist der Spaß schon vorbei. In Jeserig lädt der See zu einem Zwischenstopp ein, direkt an der Wiese verkauft ein unregelmäßig geöffneter Kiosk Getränke, Eis und manchmal Kleinigkeiten zum Essen.

Weitläufiger Schlosspark

Die dritte Burg der Tour gibt es nur noch dem Namen nach. Das Schloss Wiesenburg, dem man heute vor allem den letzten gründlichen Umbau im Stil der Neo-Renaissance ansieht, ging aus einer Burg hervor, die hier im 12. Jahrhundert angelegt worden war.

Im Stil der Neo-Renaissance: Schloss Wiesenburg © Tagesspiegel/Lydia Hesse

Besichtigen kann man das Schloss nicht, denn das Gebäude ist in Privatbesitz, die Wohnungen darin sind bewohnt. Der auffällige Schlossturm mit seiner hölzernen Aussichtsplattform beherbergt zwar ein kleines Museum und das Standesamt von Wiesenburg, und eigentlich starten hier auch Führungen. Doch derzeit wird der Turm renoviert – im Lauf des Jahres 2024 soll er, wenn alles glattläuft, wieder öffnen.

Was allerdings öffentlich zugänglich ist, ist der weitläufige Schlosspark, den Curt Friedrich Ernst von Watzdorf vor rund 150 Jahren anlegen ließ. Direkt vor dem Schloss breiten sich geometrische Teppichbeete aus, und je weiter man sich von ihnen entfernt, desto uriger wird der Landschaftspark mit seinen Teichen und knorrigen Eichen.

Der Schlosspark Wiesenburg ist 110 Hektar groß und steht seit 1982 unter Denkmalschutz. © Tagesspiegel/Lydia Hesse

Man könnte sich jetzt auch einfach neben dem Schloss auf die Terrasse der Trattoria da Dino setzen, essen, einen Grappa kippen und vom Bahnhof Wiesenburg aus zurück nach Hause fahren. Das wäre dann schon eine schöne Tour gewesen.

Doch nachdem man uns von dem Töpfercafé in Schmerwitz vorgeschwärmt hat, schwingen wir uns doch noch mal auf die Räder – und bereuen es nicht. Nicht weit von hier, in Neuehütten, beginnt einer der schönsten Abschnitte der Tour, auf von Obstbäumen gesäumten Straßen über malerisch geschwungene Felder, in denen kleine und größere Waldstückchen verteilt sind.

Das Café Gutsküche wird von allen nur das „Töpfercafé“ genannt. Das liegt an der Töpferei, die eine Tür weiter hübsche Gebrauchskeramik anbietet. In Smaragdgrün und Königsblau leuchten die Schalen, Tassen und Vasen, die auf den Tischen und in Kisten im Hof drapiert sind. Töpferei und Café werden vom Suchthilfeverein Scarabäus betrieben.

Wer essbare Souvenirs bevorzugt, sollte im Hofladen des Biogut-Betriebs fündig werden. Wir jedenfalls dopen uns auf der Terrasse vor dem Gutshaus mit Espresso und Limo (auch die Torten sehen nicht schlecht aus) und sind bereit für die Schlussetappe.

Essen und Trinken auf dieser Tour Gasthof und Pension Moritz

Gute Gelegenheit für einen frühen Stopp auf der Tour. Familie Moritz bewirtschaftet den Hof mit dem gemütlichen Innenhof bereits in der elften Generation, das Schankrecht hat sie seit über 200 Jahren. Zum Saal gehören eine kleine Bühne und die Bibliothek des Ortes. Hier kann man direkt hängenbleiben – denn der Gasthof hat auch Gästezimmer.

14823 Rädigke, Hauptstraße 40, gasthof-moritz.de Trattoria da Dino

Der perfekte Ausgangspunkt, um den vor 150 Jahren angelegten Schlosspark Wiesenburg zu erkunden. Direkt am Schloss und am Eingang zum Park gelegen, werden hinter dem alten Backsteingemäuer der Remise nun Pizza, Pasta und Carne serviert. Im Sommer ist der schattige Biergarten geöffnet. Wäre auch ohne die schöne Lage eine Empfehlung.

14827 Wiesenburg/Mark, Schlossstraße 2a, trattoria-da-dino-wiesenburg.eatbu.com Café Gutsküche Gut Schmerwitz

Wird von allen nur das „Töpfercafé“ genannt, denn auf dem gleichen Gelände bietet die „Töpferei Königsblau Keramik“ Teller, Schalen, Tassen und Vasen zum Verkauf. Kleine Karte mit ausgewählten Gerichten sowie hausgebackenem Kuchen und Torten. Das Gut bietet außerdem Gästezimmer.

14827 Wiesenburg/Mark, Schmerwitz 8, gut-schmerwitz.de/gutskueche Pension und Eiscafé „Zur Postmeile“

Tagesbesucher kennen „Zur Postmeile“ vor allem als Eiscafé und Gaststätte mit selbstgebrautem Bier. Kein Wunder, denn das Haus, eines der ältesten in Bad Belzig, liegt so günstig auf dem Weg vom Bahnhof in die Stadt, dass man es nicht verfehlen kann. In der schönen Remise betreibt die Familie direkt über dem Eiscafé zudem eine Pension mit Ferienwohnung und fünf separate Zimmer.

14806 Bad Belzig, Bahnhofstraße 16, eiscafe-bad-belzig.de

Das nächste Highlight: Der Hagelberg ist allein dafür verantwortlich, dass der Hohe Fläming sich Mittelgebirge nennen darf. Denn diese Bezeichnung gilt ab 200 Metern, und der Hagelberg misst: 200,24 Meter! Bis zu einer Neuvermessung im Jahr 2000 galt der Hagelberg sogar als der höchste Punkt Brandenburgs.

Das Gipelkreuz auf dem Hagelberg weist den höchsten Punkt des Hohen Flämings aus. © Tagesspiegel/Lydia Hesse

Von der Dorfstraße sind es zu Fuß vielleicht zwei Minuten bis hinauf zum Gipfelkreuz, das die Höhe großzügig aufgerundet mit 201 Metern angibt. Auch ein Gipfelbuch liegt dort, in das man Dinge eintragen kann wie: „Wurden vom Wetter überrascht und mussten biwakieren. Nach zwei Tagen riss der Himmel auf und wir konnten den Aufstieg fortsetzen – endlich!“ Na, Ihnen fällt schon was ein.

Wir genießen die Aussicht, und immerhin das hat der Hagelberg dem neuen höchsten Punkt Brandenburgs voraus. Denn der Gipfel des tatsächlich 201 Meter hohen Kutschenbergs an der Grenze zu Sachsen ist, wie man hört, so stark bewaldet, dass man dort nur bis zum nächsten Baum sieht.

Das letzte Stück ist die Belohnung für das stetige, manchmal unmerkliche Bergauf fahren. Ab hier geht es fast nur noch talwärts, 100 Höhenmeter bis Bad Belzig. Wir rollen kilometerlang durch Felder, die im späten Nachmittagslicht leuchten, und sind froh, dass wir nicht schon in Wiesenburg in den Zug gestiegen sind.