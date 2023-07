Tierrechtlerin Amrita Narlikar „Der Planet gehört nicht den Menschen“

Frau Narlikar, warum setzen Sie sich als Wissenschaftlerin für Tierrechte und Arten-übergreifende Gerechtigkeit ein?

Als Forscherin interessieren mich die Themen Macht und Gerechtigkeit, und ich weiß, dass sich diese Anliegen nicht nur auf den Menschen beschränken lassen. Übrigens sind dies nicht nur philosophische Fragen, sondern auch politische und wirtschaftliche – sie fügen sich also zentral in mein Forschungsprogramm ein, das sich schon immer damit beschäftigt hat, wie die Schwachen in einer Welt der Starken gestärkt werden können.