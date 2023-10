Todesangst in Gaza „Im Nachbarhaus sind ungefähr 20 Menschen gestorben“

Um fünf vor zwölf Gaza-Ortszeit antwortet Youssef Hammash an diesem Freitag am Telefon nur mit zwei Sätzen. „Ich kann nicht sprechen. Ich evakuiere gerade meine Familie.“ Hammash hatte sich mit seiner Frau, seiner fünfjährigen Tochter und seinem dreijährigen Sohn ins Haus seines Schwiegervaters in der Kleinstadt Dschabaliya im nördlichen Gaza-Streifen geflüchtet, die als relativ sicher galt - bis heute morgen. Die israelischen Militärs haben die Bewohner aufgefordert, weiter in den Süden zu fliehen.

Damit spitzt sich die Situation der Familie weiter zu, die zuvor schon bedrohlich war. Ins Haus von Hammashs Schwiegervater haben sich fast 50 Menschen geflüchtet, der jüngste ist vier Monate, die älteste 60 Jahre alt. Gestern Abend, als gerade die Dunkelheit angebrochen war, berichtete uns Youssef Hammash, 31, der für die norwegische Hilfsorganisation NRC arbeitet, über ihren Alltag im Krieg..

„Die Bombardierungen werden von Tag zu Tag heftiger. Auch jetzt, während wir telefonieren, höre ich die Einschläge. Jetzt, da die Nacht beginnt, setzen wir uns alle fünfzig Leute in der Mitte des Hauses zusammen, ohne Licht, denn Strom gibt es ja nicht. Wir unterhalten uns, versuchen uns gegenseitig abzulenken von unserer Todesangst, uns einen Reim darauf zu machen, was draußen passieren könnte, denn wir sind hier abgeschnitten von Informationen. Es gibt kein Internet und meistens auch kein Handynetz. Die Nächte sind der Horror: Stille, die von Detonationen durchbrochen ist.

Vorgestern wurde ein Nachbarhaus getroffen, zehn, fünfzehn Meter entfernt. Meine beiden Kinder gerieten dadurch außer sich vor Panik. Wir konnten sie nicht beruhigen. Das war ein Gefühl, das ich wohl mein ganzes Leben mit mir tragen werde: dass sich meine Kinder nicht beschützen kann. Ich fühle mich nutzlos.

„Rimal ist ein Trümmerfeld“ – Youssef Hammash am 11. Oktober auf einem Selfie im Zentrum von Gaza-Stadt. © privat

Im Nachbarhaus sind ungefähr 20 Menschen gestorben. Die Häuser hier in Dschabaliya, das als eines der sichereren Viertel gilt, sind voll. Alle Familien haben Verwandte und Bekannte bei sich aufgenommen. Es heißt, dass fast ein Drittel der Bewohner Gazas ihre Häuser verlassen musste. Meine Frau, meine Kinder und ich wohnen eigentlich ganz im Norden, in der Nähe der israelischen Grenze. Als die Israelis 2021 den Gaza-Streifen beschossen, ist bei einem Drohnenangriff auch unser Haus getroffen worden. Meine Frau war damals im achten Monat schwanger. Es herrschte totales Chaos. Das wollte ich nicht nochmal erleben. Deshalb sind wir gleich am Samstag zu den Schwiegereltern.

Es gibt keinen sicheren Ort im Gaza-Streifen. Überall sieht man Ruinen. Kürzlich war ich im Viertel Rimal, dem Zentrum von Gaza City, das immer als besonders sicher galt. Rimal war ein Trümmerfeld. Ich konnte nicht einmal mehr erkennen, wo früher die Straßen verliefen.

Ob meine Wohnung noch steht, weiß ich nicht. Wir haben uns gerade eine Eigentumswohnung gekauft. Sie wurde vor drei Tagen bei Bombardierungen zerstört, noch bevor wir überhaupt einziehen konnten.

Meine Tage sind mit Besorgungen ausgefüllt. Ich schaue bei meiner Mutter und meinen Schwestern vorbei, um zu fragen, was bei ihnen fehlt. Sie sind im Haus meiner Großeltern untergekommen, einen Kilometer von uns entfernt. Heute habe ich zum Beispiel zwei Stunden angestanden, um Brot zu kaufen. Außerdem war ich in Gaza City, um ein Radio und Batterien zu besorgen, damit wir Informationen bekommen. Wir versuchen uns auf eine weitere Eskalation irgendwie vorzubereiten. Wir haben Kanister und Kochtöpfe, die wir besitzen, mit Wasser gefüllt. Dass wir jetzt schon so lange telefonieren können, ohne dass das Netz ausfällt, ist erstaunlich.

Die größte Angst haben wir davor, was passiert, wenn die Bodenoffensive des israelischen Militärs losgeht. Das ist das Hauptthema hier in Gaza. Ich möchte lieber gar nicht darüber nachdenken.“