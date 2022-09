Trauer in Zahlen Der gewaltige Abgang von Königin Elizabeth II.

Für die Queen war es zeitlebens keine Option, ihren eigenen Tod zu verdrängen, wie das die meisten Leute tun - sie musste ihn planen. Denn die Machtübergabe ist in einer Monarchie die heikelste Phase. Über Jahrzehnte war Elizabeth II. deshalb mit den Details ihres eigenen Ablebens beschäftigt, ihr Sarg aus englischer Eiche ist seit über 30 Jahren gezimmert. In den Nächten der vergangenen Woche probten hunderte Soldaten in London und Windsor Prozessionen für die Trauerfeiern, doch das ganze Ausmaß der gigantischen Inszenierung wird die Welt erst am Montag, dem Tag ihres Begräbnisses, zu sehen bekommen, sobald in Westminster Hall um 6.30 Uhr britischer Zeit die öffentliche Aufbahrung endet.

