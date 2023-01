Trotz gutem Haushaltsergebnis Landesrechnungshof warnt vor strukturellem Defizit

Der Landesrechnungshof warnt trotz eines voraussichtlich ausgeglichenen Haushalts im Jahr 2022 vor einem möglichen finanziellen Kollaps des Landes Berlins. „Es bleibt dabei, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit Berlins langfristig noch nicht gesichert ist“, sagte die Präsidentin des Landesrechnungshofs Berlin, Karin Klingen, dem Tagesspiegel. „Das grundsätzliche Problem der hohen Gesamtverschuldung und auch der steigenden Zinsen ändert sich nicht.“

Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) hatte am Dienstag das vorläufige Jahresergebnis des Landes Berlin 2022 vorgestellt. Am Mittwoch präsentierte er es im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses, der sich mit Finanzfragen beschäftigt. Demnach hat Berlin im vergangenen Jahr 37,38 Milliarden Euro eingenommen und 36,43 Milliarden Euro ausgegeben. Ein Plus von rund einer Milliarde Euro, das unter anderem in eine Rücklage für die kommenden Jahre eingezahlt wurde.

Klingen verwies darauf, dass es sich bei dem vorläufigen Jahresabschluss lediglich um eine Momentaufnahme handelt. Gerade die Einnahmen seien durch die hohe Inflation höher als erwartet ausgefallen. Dadurch musste das Land zwar nicht wie geplant 824 Millionen Euro an neuen Krediten aufnehmen, allerdings baute es auch keine Schulden ab.

Schuldenniveau bleibt auf Rekordhoch

Diese liegen damit weiter auf einem Rekordniveau von rund 65 Milliarden Euro. Allein für die Tilgung der Zinsen dieser Kredite bezahlte Berlin im vergangenen Jahr rund eine Milliarde Euro. „In der Vergangenheit hat Berlin das hart zu spüren bekommen“, sagte Klingen und verwies damit auf rasant steigende Schuldenlast Berlins in den 90er- und Anfang der 2000er-Jahren, der eine rigide Sparpolitik folgte. Ab Mitte der 2000er stabilisierte sich die Schuldenlast Berlins – bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie, als der Schuldenberg wieder anstieg.

Zwar konnten im Jahr 2022 neue Nettokreditaufnahmen vermieden werden. Doch auch ohne Neuverschuldung werden die Zinszahlungen Berlins aufgrund der steigenden Zinsraten weiter steigen, laut Finanzplanung auf 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2024. „Das ist eine Summe, die kann man mal sacken lassen“, sagte Finanzsenator Wesener am Mittwoch im Ausschuss. Der SPD-Abgeordnete und ehemalige Finanzsenator Matthias Kollatz verwies im Gespräch mit dem Tagesspiegel jedoch darauf, dass die Summe am Ende etwas geringer ausfallen könne, weil sich die Schuldenlast zumindest nicht wie erwartet erhöht hat.

Das ist nicht das Signal: Es ist alles super. Finanzsenator Daniel Wesener (Bündnis 90/Die Grünen)

Unabhängig von der steigenden Zinslast betonte Wesener wie auch Rechnungshofpräsidentin Klingen, dass es sich bei dem vorläufigen Jahresergebnis um eine Momentaufnahme handelt, das darüber hinaus von Sonder- und Einmaleffekten geprägt sei. „Das ist nicht das Signal: Es ist alles super, wir haben Geld im Überfluss und Berlin hat kein Problem“, sagte Wesener.

Die finanzpolitische Sprecherin der FDP, Sybille Meister, plädierte bei künftigen Einnahmeüberschüssen für einen Mittelweg. „Wir dürfen den Schuldenabbau nicht aus den Augen verlieren. Gleichzeitig müssen die Investitionsausgaben dringend schneller vorangetrieben werden“, sagte sie dem Tagesspiegel.

Auch Rechnungshofpräsidentin Klingen sieht noch nicht den Beginn einer neuen Sparpolitik wie in den 2000er-Jahren. Die Entwicklung bedeute nicht, „dass man keine Investitionen tätigen darf und Bürgerinnen und Bürger nicht entlasten kann, aber man muss die Schuldenentwicklung im Blick behalten“, sagte sie.

Als ersten Schritt schlug sie vor, Gelder aus der Pandemie-Rücklage zur Schuldtilgung zu verwenden, wenn diese – wonach es aussieht – nicht mehr zur Pandemiefolgen-Bekämpfung benötigt werden.

