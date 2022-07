Obwohl die Brandenburger Landesregierung Jahr für Jahr mehr Geld für die Prävention von Wolfsrissen ausgibt, steigt parallel dazu die Zahl der Wolfsrisse von Weidetieren. Das geht aus der Antwort des Potsdamer Umweltministeriums auf eine Kleine Anfrage der CDU-Landtagsabgeordneten Saskia Ludwig hervor.

Demnach fertigten die zur Beurteilung möglicher Wolfsrisse zur Verfügung stehenden sieben Rissgutachter im Jahr 2020 322 Gutachten zu gerissenen Weidetieren an. Im Jahr 2021 waren es bereits 439 solcher Gutachten.

Auch nach Angaben des Landesamtes für Umwelt stieg die Zahl der Nutztierrisse durch Wölfe in den vergangenen Jahren deutlich an: Während 2019 noch 293 Schafe von Wölfen getötet wurden, waren es 2020 schon 628 und 2021 gar 914 Tiere, die Wölfen zum Opfer fielen. Im ersten Quartal 2022 waren es bereits 223 Schafe. Ähnliche Entwicklungen finden sich auch bei den Rissen von Ziegen oder Rindern, nur bei im Gehege gehaltenen Damwild ist ein leichter Rückgang zu beobachten.

Gleichzeitig wurde der Schutz vor Wolfsrissen für das Land aber immer teurer: Der Antwort auf die Anfrage zufolge standen im Landeshaushalt 2020 insgesamt 2,5 Millionen Euro und 2021 insgesamt 5,1 Millionen Euro für den Bau von Wolfszäunen zur Verfügung. Für 2022 sind 4,9 Millionen Euro Kassenmittel und 1,6 Millionen Euro Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.



„Es ist positiv, dass so viel Haushaltsmittel zum Schutz der Weidetiere zur Verfügung stehen“, sagte die Geschäftsführerin des „Forums Natur Brandenburg“, Sabine Buder. „Es ist aber ärgerlich, dass Anträge in der Bürokratie hängen bleiben, und Tierhalter in manchen Fällen nur 80 Prozent der Kosten für die Schutzzäune erstattet bekommen.“

Laut der Antwort des Ministeriums werden in Brandenburg Modernisierungen oder Erweiterungen bestehender Zäune zu 100 Prozent vom Land gefördert. Wird dagegen ein völlig neuer Schutzzaun errichtet, erhalten die Halter nur 80 Prozent der Kosten vom Land erstattet. „Das ist nicht gerecht“, sagte Buder. „Wenn sich die Gesellschaft zur Weidetierhaltung als einer Form artgerechter Tierhaltung bekennt und gleichzeitig der Wolf als Tierart wieder in der Natur heimisch sein soll, muss auch der damit verbundene Mehraufwand von der ganzen Gesellschaft getragen werden.“

Buder spricht sich für den Abschuss von Wolfsrudeln aus, die Schäden an Weidetieren verursachten. „Wir erleben immer wieder, dass Wölfe auch Herdenschutzzäune überwinden: Wir brauchen deswegen eine Kombination aus Prävention und Entnahme.“

Ähnlich äußerte sich auch die Fragestellerin Ludwig. „Die Landwirte werden mit dem Thema Wolf allein gelassen“, sagte sie. Bemerkenswert seien auch die hohen Kosten für die Begutachtungen, denen nur geringe Auszahlungssummen für Rissschäden gegenüber stünden. „Es wäre zu wünschen, wenn unsere Landwirte bei dem Thema Wolf mehr Unterstützung bekommen würden.“