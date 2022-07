Die Gesundheitsbehörden mahnen zur Vorsicht. Das war es dann aber auch schon wieder. Es wirkt, als sei die aktuelle Hitzewelle überraschend auf Deutschland zugerollt. Vorbereitungen? Fehlanzeige.

Dabei sind in den drei Sommern 2018 bis 2020 in Deutschland mehr als 19.000 Menschen aufgrund der Hitze gestorben. Auch hatte das Bundesumweltministerium bereits 2017 Handlungsempfehlungen für die Erstellung von Hitzeschutzplänen zum Schutz der menschlichen Gesundheit erstellt.

Passiert ist seitdem wenig. „Deutschland ist auf große Hitzewellen nicht vorbereitet“, sagt die Biologin und Epidemiologin Franziska Matthies-Wiesler vom Helmholtz-Institut in München dem Tagesspiegel. Das habe verschiedene Gründe.

„Es hängt sicher damit zusammen, dass sich in den vergangenen Jahren alles um die Pandemie gedreht hat. Außerdem sind die Zuständigkeiten weiterhin nicht geklärt. Wer koordiniert, wer plant gemeinsam? Für Kommunen ist es schwer, das selbst umzusetzen.“

Auch werde Hitze immer noch nicht als die Bedrohung gesehen, die sie sei. „Dem Thema wird mehr Bedeutung beigemessen als früher, aber es wird in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wie etwa eine Überschwemmung. Hitzetote sterben leise.“

Matthies-Wiesler hält die Einführung von Hitzeschutzplänen für unabdingbar. „Auf der Basis der Warnungen des Deutschen Wetterdienstes muss es eine Vorbereitung der Gesundheits- und Sozialsysteme und offizielle Empfehlungen an die Bevölkerung geben.

Das Problem wird uns weiterhin begleiten und sich verstärken.“ Langfristig sei es notwendig, Städte hitzeresilienter zu machen, etwa durch Veränderungen beim Städtebau, mehr Grünflächen und Luftschneisen.

Die Wirksamkeit von Hitzeschutzplänen sei wissenschaftlich nicht leicht zu untersuchen, auch weil es nicht möglich sei, verschiedene Hitzewellen miteinander zu vergleichen. „Es geht darum, Hitzetote und Hitzeerkrankungen zu vermeiden, die Notaufnahmen zu entlasten, aber natürlich auch einfach um das Wohlbefinden der Menschen und ihre Produktivität.

Hitze verursacht sehr viele gesundheitliche Probleme, die gar nicht unbedingt als solche wahrgenommen werden. Da besteht großer Schulungsbedarf.“ Die Vorsitzende des Marburger Bunds Susanne Johna fordert einen nationalen Hitzeschutzplan, damit sich „Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens besser auf Hitzewellen vorbereiten können“, appelliert sie an die Politik.

Nötig seien Fortbildungen zu hitzebedingten Erkrankungen, die temperaturgerechte Aufbewahrung von Medikamenten, spezifische Maßnahmen bei stark erhöhten Temperaturen und Gebäudeanpassungen.

Berlin ist mit dem „Aktionsbündnis und Hitzeschutz Berlin“ die erste Großstadt in Deutschland und das erste Bundesland, das über einen Hitzeschutzplan verfügt. Es wurde zum Schutz von Patient:innen und der Bevölkerung auf Initiative der Ärztekammer Berlin, der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und KLUG – Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. im März 2022 ins Leben gerufen.

Die Pläne richten sich an Bezirksämter, stationäre Pflege, ambulante Pflege, Praxen und Krankenhäuser. „Wir haben im vergangenen Jahr festgestellt, dass wir auf Hitze absolut nicht vorbereitet sind und dann gehandelt, damit wir Phasen wie diese und auch schlimmere bewerkstelligen können“, sagte Peter Bobbert, Präsident der Ärztekammer Berlin, dem Tagesspiegel.

Der Politik macht er keine Vorwürfe: „Wir sind alle viel zu spät dran, jetzt müssen wir schnelle Schritte machen.“ Nun gehe es vorrangig um Kooperation. „Unsere Pläne stellen wir jedem zur Verfügung.“ Allein im Großraum Berlin gab es zwischen 2018 und 2020 rund 1400 Hitzetote

„Das ist eine unhaltbare Situation. Wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Hitze eine Gefahr ist und der Schutz vor ihr eine solidarische Aufgabe.“ Die Bundesregierung lasse die Kommunen bei der Bewältigung des Klimawandels im Stich, meint Kathrin Vogler, die gesundheitspolitische Sprecherin der Linken.

„Ein nationaler Hitzeaktionsplan müsste den Rahmen für die eigenen Pläne der Länder und Kommunen setzen und festlegen, bei welchen Maßnahmen diese vom Bund unterstützt werden.“ Weder gebe es ausreichend Unterstützung beim dringend notwendigen klimaangepassten Umbau der Städte noch beim Schutz besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen.

Vogler schießt auch in Richtung des Bundesgesundheitsministers. „Außer der Tweets und Pressemitteilungen von Minister Lauterbach kann ich auch keine gezielte Aufklärungskampagne erkennen. Noch immer ist es Zufall, ob Medien sinnvolle Tipps geben oder vielleicht sogar falsche und irreführende“, sagt sie dem Tagesspiegel.

„Es existieren bisher keinerlei Krisenkonzepte für Hitzeereignisse, um die Menschen in Pflegeheimen und Krankenhäusern, aber auch in einer heimischen Pflegesituation zu schützen und zu unterstützen“, bemängelt auch Verena Bentele, Vorsitzende des Sozialverbands Deutschlands (VdK). „Das ist unverantwortlich. Hier muss die Politik endlich handeln“, sagte sie dem Tagesspiegel. „Die Pflegeanbieter müssen die Vorgaben – von der Medikamentenlagerung bis hin zu baulichen Maßnahmen wie Thermofenstereinbau und Verschattungssysteme – dann schnellstmöglich umsetzen.“

Entsprechend zunehmender Hitzewellen sehe die Resilienzstrategie der Bundesregierung die Einführung von Hitzeaktionsplänen in Kommunen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Rehaeinrichtungen vor, heißt es dazu aus der SPD–Bundestagsfraktion.

„Grundsätzlich sehen wir die Verantwortung für die Erstellung von Hitzeschutzplänen bei den Kommunen“, heißt es von den Grünen. So könne jede Gemeinde individuelle, auf sich zugeschnittenen Pläne erstellen.

„Bund und Länder müssen in diesem Prozess natürlich unterstützen. Bereits im März hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) das „Sofortprogramm Klimaanpassung“ vorgelegt. Es beinhaltet unter anderem eine Erweiterung des Beratungsangebots des „Zentrums KlimaAnpassung“ (ZKA).“

Ob nicht auch ein nationaler Hitzeschutzplan wie zum Beispiel in Frankreich, sinnvoll wäre, werde derzeit geprüft.