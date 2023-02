Ukrainisches Kriegstagebuch (106) Charkiw Stahlbeton

01.02.2023

Im Januar 2014 bei +2 Grad hat mir Wasil Riabko in Charkiw beigebracht, wie man mit E-Gitarre bei Wintertemperaturen umgeht. Er kannte sich aus, seine Band Papa Karlo spielte regelmäßig bei den Kundgebungen neben dem Taras Schewtschenko Denkmal. Diese Ansammlungen waren die Charkiwer Antwort auf den Kiewer Maidan.

Wasil habe ich bei einem gemeinsamen Auftritt in der Aula der Charkiwer Universität 1992 kennengelernt, er präsentierte die erste Papa Karlo Besetzung, mit ihren stark nach den Rock’n’Roll der 1950er klingenden Songs auf Russisch.

Als wir uns mit Wasil 2014 nach einer langen Pause wieder getroffen haben, bestand das Repertoire der Band ausschließlich aus ukrainischen Songs. Auch in der alltäglichen Kommunikation wechselte Riabko, der in einer russisch-sprechenden Familie aufwuchs, auf Ukrainisch.

2016 sind sind wir auf eine kurze Donbass Tour gegangen - Wasil mit seinen Jungs und Zhadan i Sobaky, bei denen ich mitspielen durfte. Bei Kostyantynivka performten wir für die dort stationierten ukrainischen Streitkräfte - auch das eine neue Erfahrung für mich und nichts Ungewöhnliches für Papa Karlo.

Inzwischen hört man bei der Band neben E-Gitarren das Knopfakkordeon sowie eine Frauenstimme, die der Sängerin Jana Sawarsina gehört. Einer ihren Songs, den sie 2022 veröffentlicht haben, heißt Charkiw Salisobeton (Charkiw Stahlbeton). Heute kann ich mich nicht mehr erinnern, wer es als Erster gesagt hat - die Bürger Charkiws, so wie ihre Stadt, sind aus Stahlbeton, sie sind unzerstörbar!

Ein talentierter Grafiker Patrick Cassanelli hat ein Logo entworfen mit einem der bekanntesten Charkiwer Stadtsymbolen, dem Derschprom-Gebäude und darüber einer Inschrift “Charkiw Stahlbeton”. Wasil ließ sofort eine kleine Auflage T-Shirts mit dieser Motive drucken und bot sie seinen Kumpels an. Wünscht man sich das T-Shirt, so soll man für zwei bezahlen - das zweite wird dann einem Soldat an der Front geschenkt.

Diese Aktion und die neue Marke wurden zum großen Erfolg. Inzwischen lässt Wasil nicht nur T-Shirts, sondern auch Hoodys und Mützen erstellen. Am 4. und 5. Februar spielt Papa Karlo im Rahmen der Charkiw Stahlbeton Europatour in Berlin. Ihr allererstes Berliner Konzert findet im Klubhaus des Studentendorfes Schlachtensee statt, und am Sonntag spielen sie um 16 Ihr bei der Schwartzscher Villa im neulich eröffneten Charkiw Park, bei der Lufttemperatur, die an die Maidan-Tage in meiner Heimatstadt erinnern wird. Ich werde dabei sein.

Zur Startseite