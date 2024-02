Untreue-Verdacht in der Senatssozialverwaltung Anklage gegen Berliner Ex-Staatsekretär erhoben

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat den früheren Integrationsstaatssekretär Daniel Tietze wegen des Vorwurfs der Untreue angeklagt. Zugleich wurde ein paralleles Verfahren gegen seine frühere Vorgesetzte, die einstige Sozialsenatorin Elke Breitenbach, eingestellt. Das bestätigte die Justiz am Dienstag.

Zu der Anklageerhebung am Landgericht habe sich die Staatsanwaltschaft, teilte ein Sprecher mitteilte, explizit nicht wegen der „Straferwartung“, sondern „der besonderen Bedeutung und des besonderen Umfangs der Sache“ entschieden.

Tietze war von 2016 bis 2021 unter Senatorin Breitenbach als Staatssekretär tätig, beide Politiker waren zuvor in diversen Funktionen für die Linkspartei aktiv. Der Angeklagte soll durch eine Weisung die ihm obliegende „Vermögensbetreuungspflicht“ gegenüber dem Land verletzt haben.

40.000 Euro Fördergelder sollen zu Unrecht ausgeschüttet worden sein.

Bei den Vorwürfen geht es um Zahlungen der Sozialverwaltung an das „Berlin hilft“-Flüchtlingsprojekt, das im Stadtteilzentrum Steglitz tätig war: Fördergeld in Höhe von 40.000 Euro soll zu Unrecht und trotz Protestes der eigenen Fachleute in der Verwaltung ausgeschüttet worden sein. Ein Vorwurf lautet, der Verein habe das Geld nicht wie vorgesehen für die Vernetzung von Flüchtlingen verwendet.

Senatorin gibt mündliche Anweisung am Telefon

Der damalige Präsident des zuständigen Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), Alexander Straßmeir, kritisierte die Anweisung schriftlich und weigerte sich zunächst, die Mittel an das Projekt überweisen zu lassen. Staatssekretär Tietze hat daraufhin Straßmeir, so die Anklage, nach Rücksprache mit Senatorin Breitenbach explizit die Ausschüttung angewiesen. Und so führte das LAF die Auszahlung aus. Das Amt ist eine der Senatsverwaltung nachgeordnete Behörde.

Breitenbach soll mit dem nun angeklagten Ex-Staatssekretär damals während ihres Urlaubs telefoniert haben und ihm dabei „mündlich den Auftrag erteilt haben, die Auszahlung der 40.000 Euro anzuweisen“, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. „Ihr konnte aber nicht nachgewiesen werden, dass sie in diesem Telefonat über die verfahrensrelevanten Umstände“, also die Gründe für die Intervention Straßmeirs, „in Kenntnis gesetzt worden war“.

Ermittlung wegen Subventionsbetrug zu Flüchtlingsprojekt

Ex-Landesamt-Präsident und Christdemokrat Straßmeir war zuvor Justizstaatssekretär. Ein zunächst auch gegen ihn geführtes Verfahren ist ebenfalls eingestellt worden. Im August 2021 war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft die Geschäftsräume des Stadtteilzentrums Steglitz durchsuchen ließ. Dabei ging es um möglichen Subventionsbetrug. Gegen die Verantwortlichen des Zentrums und von „Berlin hilft“ wird nach wie vor ermittelt.

Das Stadtteilzentrum und „Berlin hilft“ wiesen die Vorwürfe damals zurück. Breitenbach hatte nach der Abgeordnetenhauswahl 2021 als Senatorin aufgehört. Seitdem ist sie Abgeordnete für die Linke im Berliner Landesparlament.