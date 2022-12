US-Forschungskrise ist Europas Chance „Deutschland unterschätzt seine Möglichkeiten, Talente zu holen“

Was lockt eine Stammzellforscherin aus dem Mekka der Stammzellforschung, Kalifornien, ausgerechnet ins kalte Berlin ans Max-Delbrück-Center?

Das Wetter war jedenfalls kein Grund (lacht). Als ich vor 30 Jahren, gleich nach dem Studium, in die USA gegangen bin, war es überhaupt keine Frage: Dort waren die Rahmenbedingungen für Spitzenforschung besser, Deutschland hinkte damals hinterher. Aber in den vergangenen 15 Jahren ist die deutsche Wissenschaft international deutlich sichtbarer und attraktiver geworden.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden