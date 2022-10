US-Hilfen für Ukraine Auch bei den Demokraten tun sich Risse auf

Knapp zwei Wochen vor den wichtigen Kongresswahlen in den USA wird der russische Angriffskrieg in der Ukraine zum Wahlkampf-Thema. Nachdem in der vergangenen Woche prominente republikanische Stimmen laut geworden waren, die eine Fortsetzung der Ukraine-Hilfen infrage stellten, wachsen nun offenbar auch die Zweifel im linken Flügel der Demokratischen Partei, dass das Interesse der amerikanischen Bevölkerung an dem seit acht Monaten andauernden Krieg noch lange anhält.

Eine Gruppe von 30 demokratischen Abgeordneten appelliert in einem Brief an US-Präsident Joe Biden, seine Ukraine-Strategie zu überdenken und in direkte Verhandlungen mit Russland über ein Ende des Konflikts einzutreten. In dem auf Montag datierten Brief loben die Demokraten einerseits Bidens bisherige Bemühungen, die Ukraine zu unterstützen und gleichzeitig zu verhindern, dass die USA zur Kriegspartei werden. Andererseits fordern sie einen ernsthaften Versuch, den Konflikt mit diplomatischen Mitteln zu beenden.

„Angesichts der Zerstörung, die dieser Krieg für die Ukraine und die Welt bedeutet, und des Risikos einer katastrophalen Eskalation, glauben wir, dass es im Interesse der Ukraine, der Vereinigten Staaten und der Welt liegt, einen langwierigen Konflikt zu vermeiden”, schreiben die Abgeordneten um die Vorsitzende des linken Fraktionsflügels, Pramila Jayapal. „Darum fordern wir Sie auf, die amerikanische Militär- und Wirtschaftshilfe für die Ukraine durch eine proaktive diplomatische Anstrengung zu ergänzen” und damit realistische Voraussetzungen für einen Waffenstillstand zu schaffen.

Kritik am Zeitpunkt des Briefes

Eine etwaige Verhandlungslösung müsse, so betonen die Abgeordneten ausdrücklich, „für das ukrainische Volk akzeptabel“ sein. Sie schlagen beispielsweise „Anreize zur Beendigung von Kampfhandlungen“ vor wie die Lockerung von Sanktionen. Außerdem sollte die internationale Gemeinschaft Sicherheitsgarantien für eine „freie und unabhängige Ukraine“ abgeben. Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar und Jamie Raskin.

Kritik gab es an dem Timing des Briefes, der nach Angaben der Online-Seite „Punchbowl News“ bereits im Juli geschrieben und jetzt in aktualisierter Form versendet wurde. Mehrere der Unterzeichner würden Pramila Jayapal nun intern kritisieren und erklärten, der Brief hätte nicht geschickt werden dürfen. In einer Mitteilung stellte die Abgeordnete klar, dass der linke Flügel weiterhin hinter Bidens Ukraine-Politik stünde. In einen Topf mit dem isolationistischen Teil der Republikanischen Partei wollen die linken Demokraten nicht geworfen werden.

Erst vor wenigen Tagen hatte der republikanische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, für Aufregung gesorgt, weil er andeutete, dass sich seine Partei im Falle eines Wahlsiegs am 8. November bei künftigen Ukraine-Hilfen querstellen könnte. McCarthy hatte der Online-Tageszeitung „Punchbowl News” gesagt, er bezweifle, dass man Kiew angesichts einer drohenden Rezession und der Krise an der Grenze zu Mexiko einen „Blankoscheck” ausstellen werde.

Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, bestätigte, dass das Weiße Haus den Brief der demokratischen Abgeordneten erhalten habe. Man begrüße die Anregungen und werde auch weiterhin eng mit dem Kongress zusammenarbeiten. Gleichzeitig betonte er, die USA würden keine direkten Verhandlungen mit Russland ohne Beteiligung Kiews führen. Das habe man von Anfang an gesagt, „und das bleibt der Ansatz“.

Kirby betonte, dass nur die Ukrainer über Verhandlungen zu entscheiden hätten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sei nicht der Ansicht, dass die Zeit reif sei, eine Vereinbarung mit Kremlchef Wladimir Putin auszuhandeln. „Wir respektieren seine Meinung dazu“, sagte Kirby. „Wir werden uns darauf konzentrieren, dass er und seine Truppen auf dem Schlachtfeld erfolgreich sind.“ Dann Selenskyj auch bei eventuellen Verhandlungen erfolgreich sein.

Selenskyj entscheide, wann die richtige Zeit für Gespräche sei, was als Erfolg und Sieg einzuschätzen sei und zu welchen Bedingungen er verhandeln wolle. Putin dagegen könne den Krieg jederzeit beenden, indem er seine Truppen abziehe. Angesichts seiner Rhetorik, der Kriegsverbrechen und den Luftangriffen auf zivile Infrastruktur spreche derzeit aber nichts dafür, dass der russische Präsident offen für Verhandlungen sei.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar haben die USA der Ukraine bereits 17,6 Milliarden Dollar (knapp 18 Milliarden Euro) an Militärhilfe bereitgestellt. Weitere Hilfen könnten schon bald folgen und werden auch von einem Großteil der amerikanischen Bevölkerung Umfragen zufolge unterstützt.

Würden sich allerdings die Mehrheitsverhältnisse im Kongress nach den Wahlen am 8. November zu Ungunsten von Bidens Demokraten ändern, wird die Regierung es deutlich schwerer haben, zusätzliche Hilfspakete schnell auf den Weg zu bringen. Aber auch die eigene Partei könnte dem Präsidenten das Regieren künftig deutlich schwerer machen. Der Brief ist dafür ein erstes Warnsignal.

