Bisher kennt die Aktie kaum jemand. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt rund 4150 Kilometer südöstlich von Berlin im saudischen Sand. In Dharam am Persischen Golf. Und doch sind mit dem Börsengang des Ölkonzerns Saudi Aramco eine ganze Reihe von Rekorden und Superlativen verknüpft.

Läuft alles wie von den Saudis geplant, dann könnte das bei der Erstnotiz am 5. Dezember der größte Börsengang aller Zeiten werden. Obwohl der Eigentümer – Staat und Königshaus in Personalunion – nur etwa 1,5 Prozent des Werts an der Börse verkaufen will, sollen rund drei Milliarden Aktien zu 30 bis 32 saudischen Rial (8 bis 8,53 Dollar) platziert und damit knapp 26 Milliarden Dollar eingenommen werden. Damit würde der Gesamtwert des Unternehmens bei etwa 1,7 Billionen Dollar liegen. Der bisherige Rekordbörsengang des chinesischen Internetkonzerns Alibaba konnte 2014 Investorengelder in Höhe von 25 Milliarden Dollar sammeln.

Erst im Frühjahr hatte sich Aramco genauer in die Bücher schauen lassen und astronomische Zahlen offenbart: 2018 lag der Gewinn bei 111 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Apple, das stets als das profitabelste Unternehmen der Welt galt, verdiente 2018 knapp 60 Milliarden Dollar. Kann Aramco seinen 1,5-prozentigen Anteil für 25 bis 26 Milliarden verkaufen, dann läge der Wert des Unternehmens bei 1,6 bis 1,7 Billionen Dollar. Das aktuell wertvollste Unternehmen ist Microsoft mit 1,16 Billionen, vor Apple mit 1,07 Billionen.

Auch in punkto Öl kommen Rekordziffern von Aramco: Rund ein Zehntel des weltweit jeden Tag benötigten Öls kommt von Aramco, dessen derzeitige Ölreserven von 256 Milliarden Barrel für weitere 52 Jahre Geschäft ohne weitere Exploration ausreichen würden, verkündet das Unternehmen. Bei den anderen großen Ölfirmen, von Exxon über Chevron bis zu Shell und BP, reichten die Vorräte maximal 17 Jahre.

Grafik: Rita Böttcher / Tsp

Aktuell läuft die sogenannte Bookbuilding-Phase, in der Investoren Anteile zu ihrem persönlichen Maximalpreis zeichnen können. Am 4. Dezember werden die zugeteilte Aktienzahl, der endgültige Preis und die Größe der Emission veröffentlicht, ab 5. Dezember wird die Aktie gehandelt. Allerdings nur an der saudischen Börse Tadawul. Ein Prozent des Unternehmens soll an institutionelle Investoren gehen, 0,5 Prozent an Privatanleger, jedoch nur an saudische, omanische oder Bürger aus den Emiraten beziehungsweise an Ausländer, die in Saudi-Arabien wohnen. Ein Konto bei einer der im 658-seitigen Börsenprospekt genannten saudischen Banken ist dabei Voraussetzung.

Viele sehen den Aktienkauf als patriotische Pflicht

Seit Wochen wird zwischen Dharam, Riad und Dschidda für den Aktienkauf getrommelt, es gibt Bonusaktien. Viele reiche Familien sehen im Kauf fast schon eine patriotische Pflicht, andere fühlen sich laut Bloomberg unter Druck gesetzt, ebenfalls zu zeichnen. Privatanleger aus Europa, den USA oder Fernost kommen in der Zeichnung nicht direkt zum Zug, sondern maximal über Fonds. Wer überlegt, sich die Aktie nach dem Börsengang direkt zu kaufen, trifft auf ein weiteres Hindernis: Der Handel an der Tadawul, die überhaupt erst seit vier Jahren für Ausländer zugänglich ist, ist für Privatanleger bei den meisten Kreditinstituten in Deutschland nicht möglich. Unter Umständen soll die Aktie 2020 oder 2021 auch an westlichen Börsen notiert sein, am ehesten wohl in New York und London. Mit seinem „Board of Directors“ versucht Aramco bereits jetzt, sich einen internationalen Experten- Touch zu geben: Neben mehreren amtierenden Ministern und saudischen Politikern sitzen dort auch ausländische Öl- und Finanzexperten – etwa der frühere Chef des Erdöl-Unternehmens Schlumberger, Andrew Gold. Auch eine Frau ist mit an Bord, nämlich Lynn Elsenhans, eine frühere US-Managerin bei Royal Dutch Shell, später Vorstandschefin des US-Mineralölunternehmens Sunoco.

Ob die Emission wie geplant über die Bühne gehen kann und ob das Königreich ausreichend Investoren findet, ist unklar. Allerdings hat die saudische Bank Samba Financial Group, die zu den Kern-Konsortialbanken gehört, mitgeteilt, es seien bereits rund 20 Milliarden Dollar gezeichnet, 20 Prozent davon kämen von 1,8 Millionen Kleinanlegern. Zu hören war, dass aktuell mit Abu Dhabi ein Ankerinvestor gefunden wurde, der bereit sei, zwischen einer und zwei Milliarden Dollar zu investieren. Auch Kuwait habe Interesse.

Auf großen Werbetafeln wirbt Aramco für den Aktienkauf. Foto: AFP

Trotz der derzeit satten Gewinnsituation ist die Anlage riskant. Neben der Tatsache, dass der Ölpreis direkt auf das Geschäft und damit den Gewinn durchschlägt, könnten vor allem geopolitische, innenpolitische und umweltpolitische Probleme den Kurs beeinträchtigen.

Erst im September hatte ein Drohnenanschlag die halbe Ölindustrie in Saudi- Arabien lahmgelegt. Abkaik war das Ziel: der größte Ölverarbeitungskomplex am Persischen Golf, wo Aramco jeden Tag allein sieben Millionen Barrel Rohöl verarbeitet, nur 60 Kilometer nördlich des Firmensitzes in Dharam. Zu dem Anschlag mit sieben Marschflugkörpern und 18 Drohnen bekannten sich die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen. Für wahrscheinlicher hielten saudische wie internationale Militärs, dass der Iran selbst dahintersteckt. Der iranische Ursprung der Waffen gilt als gesichert.

Das sunnitische Saudi-Arabien und der schiitische Iran befinden sich schon länger in einem Konflikt, bei dem es vor allem um die religiöse und politische Hegemonie im Mittleren Osten geht und der zuletzt im Jemen blutig ausgetragen wurde. Die Folgen der Attacke auf Abkaik waren massiv: Riad stoppte die Hälfte der Ölproduktion, der Ölpreis schoss um 20 Prozent nach oben. Kurz nach Veröffentlichung des Börsenprospekts stichelte der Iran erneut und verkündete, man habe ein riesiges neues Ölfeld entdeckt, das die Ölreserven des Landes um etwa ein Drittel erhöhe.

Grafik: Rita Böttcher / Tsp

Das umweltpolitische Risiko, also der Wunsch der Erde nach einer mittelfristigen Abkehr von fossilen Brennstoffen, wiegt ebenso schwer. Er ist auch in Saudi-Arabien angekommen, wo die Gewinne mit dem Aramco-Öl derzeit noch für etwa 60 Prozent der Regierungseinnahmen sorgen. Ein Klumpenrisiko, das man mit den Einnahmen des Börsengangs korrigieren will. Mittelfristig soll der Anteil der fossilen Energieproduktion fallen. 2030 soll 30 Prozent des Energiebedarfs aus Erneuerbaren gedeckt werden. Aramco soll dabei führend beteiligt sein. Auch Atomkraftwerke sind geplant.

Als Risiko gilt drittens die politische Situation im Land. Das Königreich wird quasi absolutistisch regiert, es gibt keine Verfassung, stattdessen hat der Koran Gesetzesrang, keine Parteien, keine Gewerkschaften, keine Opposition, die Menschenrechtslage ist höchst kritisch. Der König beziehungsweise sein Sohn, De-facto-Herrscher Mohammed bin Salman, entscheidet letztlich über die Höhe der Ölproduktion, die Geschäftspolitik und die Strategie. Zwar hat er eine vorsichtige Liberalisierung im Land eingeleitet: Frauen dürfen inzwischen Auto fahren, eigenständig reisen und selbst Hotels buchen. Gleichzeitig jedoch sitzen mehrere Frauenrechtlerinnen im Gefängnis, es gab regelrechte Verhaftungswellen.

Westliche Konzerne halten sich mit Investitionen zurück

Auch mit dem Mord an Journalist Jamal Kashoggi vor mehr als einem Jahr wird Mohammed bin Salman indirekt in Verbindung gebracht. Das führte zum Rückzug einiger westlicher Unternehmen aus Investitionen in Saudi-Arabien. Trotzdem stiegen die ausländischen Investitionen 2018 um 110 Prozent. Seit Ende September erhalten Staatsbürger aus 49 Ländern auch problemlos Einreisevisa, Touristinnen benötigen keine Kopfbedeckung mehr und die Abaya, der lange Mantel, wird ihnen an der Grenze nicht mehr umgehängt. Konservative Kreise im Land lehnen die Reformen teilweise strikt ab, werden aber zum Schweigen gebracht. Vom Tisch ist die Gefahr eines politischen Umsturzes damit nicht.

Eine Anlage von Aramco. Foto: REUTERS

Teile des Geldes aus dem Börsengang sollen nun die Diversifizierung vom Öl stärken. Bei dem von bin Salman ausgerufenen Projekt „Vision 2030“ etwa sind Investitionen in Unternehmen im Ausland, weitere Privatisierungen in der Wirtschaft und eine stetige Öffnung des Landes nach außen geplant. An der 1800 Kilometer langen saudischen Küste des Roten Meeres sollen auf einem Abschnitt Luxushotels entstehen, in denen Frauen Bikini tragen können. In Luxushotels in Dschidda ist es Gästen bereits erlaubt, leichtbekleidet am Pool zu liegen. Künftig soll der Tourismus nicht mehr drei, sondern zehn Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beitragen.

Direkt abhängig sind Geschäft und damit Bewertung von Aramco natürlich auch vom Ölpreis. Nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds benötigt Saudi-Arabien für einen ausgeglichenen Staatshaushalt einen Ölpreis von 85 Dollar je Barrel. Derzeit liegt der Preis für den schwarzen Schmierstoff bei einem Wert von gut 60 Dollar. Die weltweite Nachfrage steht bei gut 100 Millionen Barrel pro Tag, das sind mehr als 15,9 Milliarden Liter. Laut Eugen Weinberg, Chef des Rohstoff-Research bei der Commerzbank, steht der saudische Ölmarkt – die Nummer zwei der Erde vor Russland – vor allem wegen der hohen Ölproduktion des Weltmarktführers USA unter Druck. Der Bedarf an Öl aus OPEC-Ländern werde sinken. Freiwillige Produktionskürzungen müssten die Folge sein, um den Preis zu stützen. Die meisten Analysten erwarten jedoch keinen Preisauftrieb, vor allem wegen der schwächelnden Weltkonjunktur. Mit dem Börsengang sollen internationale Investoren also von aktuell hohen Gewinnen am Ölmarkt profitieren und gleichzeitig die schrittweise Abkehr aus dem Öl finanzieren. Weinberg sagt: „Es ist unklar, ob der Börsengang ein Verzweiflungsakt oder ein Zeichen von Stärke ist.“