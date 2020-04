Sie vermissen aufgrund der Coronavirus-Krise die einfachen Anleitungen eines bekannten schwedischen Möbelhauses und haben Heißhunger auf Köttbullar? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Mithilfe eines Rezepts des schwedischen Möbelhauses IKEA kann sich jeder Hobbykoch die beliebten Rinder- und Schweinehackbällchen zu Hause machen.

„Wir wissen, dass einige Leute unsere Fleischbällchen vermissen, deshalb haben wir eine Alternative für zu Hause herausgebracht, die mit leicht zugänglichen Zutaten allen hilft, die in der Küche nach Inspiration suchen“, wird Lorena Lourido, Country Food Managerin von IKEA, in einer Pressemitteilung zitiert. Und so geht's:

Zutaten für vier Portionen IKEA-Köttbullar

500 Gramm Rinderhack

250 Gramm Schweinehack

eine Zwiebel in feinen Würfeln

eine gehackte Knoblauchzehe

100 Gramm Paniermehl

ein Ei

fünf Esslöffel Milch

Salz und Pfeffer

Schritt eins: Rinder- und Schweinehack zusammen mit Zwiebelwürfeln und Knoblauch mit den Händen vermischen. Dann Paniermehl, Ei, Milch und Gewürze hinzufügen und kneten, bis eine Masse entsteht.

Schritt zwei: Aus der Masse kleine, runde Bällchen formen, auf einer sauberen Platte bereit legen und für zwei Stunden in den Kühlschrank stellen.

Schritt drei: In einer Pfanne Öl auf mittlerer Stufe erhitzen und die Bällchen braun anbraten.

Schritt vier: Wenn die Bällchen braun sind, aus der Pfanne nehmen und in einer ofenfesten Form eine halbe Stunde lang bei 180 Grad im Backofen fertig garen.

Zutaten für die Köttbullar-Soße

40 Gramm Butter

40 Gramm helles Mehl

300 ml Brühe (Rinder- oder Gemüsebrühe)

150 ml Crème Double

einen Teelöffel Dijon-Senf

zwei Teelöffel Sojasoße

Schritt fünf: Die 40 Gramm Butter für die Soße in einem Topf schmelzen und das Mehl darin zwei Minuten aufheizen. Dann nach und nach die Rinder- und Gemüsebrühe unterrühren, bis die Soße dicker wird. Gleiches mit der Creme Double machen. Anschließend einen Teelöffel Dijon-Senf und zwei Teelöffel Sojasoße hinzufügen.

Schritt sechs: Wenn Bällchen und Soße fertig sind, zum Beispiel mit Kartoffeln, servieren. (Tsp)