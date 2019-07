Auch wenn Urlauber, die an den Ferienwochenenden an den Berliner Flughäfen starten oder landen, ein anderes Gefühl haben: Nach dem Flugchaos im vergangenen Jahr scheint sich nach Einschätzung der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) die Lage an den Flughäfen zu entspannen.

Zwar ist die Zahl der Beschwerden von Flugreisenden über Verspätungen oder Flugausfälle in den ersten sechs Monaten dieses Jahres verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 28 Prozent auf rund 9960 Fälle gestiegen, dennoch ist das kein Vergleich mit den Zuständen vor einem Jahr. 2018 war die Zahl der Beschwerdeanträge von Fluggästen um fast 140 Prozent in die Höhe geschossen.

„Für Reisende und Airlines ist die Entwicklung gleichermaßen sehr erfreulich“, sagte der Geschäftsführer der Schlichtungsstelle, Heinz Klewe, dem Tagesspiegel. Klewe glaubt, dass die von der Branche eingeleiteten und realisierten Maßnahmen Wirkung zeigen. Zudem dürften die nach der Insolvenz von Air Berlin entstandenen Probleme weitgehend gelöst sein. „Ich bin daher optimistisch, dass sich der Chaos-Sommer 2018 in diesem Jahr nicht wiederholt und wir nicht erneut explodierende Beschwerdezahlen zu vermelden haben.“



Beschwerden über Airlines machen den Löwenanteil der Arbeit der Schlichtungsstelle aus. Rund 83 Prozent ihrer Fälle kommen aus dem Flugbereich. Anders als Internetportale wie Flightright oder EU-Claim verlangt die SÖP von Verbrauchern kein Geld für ihre Hilfe, allerdings müssen die Kunden zunächst selbst versuchen, von der Airline ihr Geld zu bekommen. Gelingt das nicht, kann man die Berliner Stelle einschalten.

Insgesamt gab es im ersten Halbjahr 11.900 neue Fälle

Insgesamt verzeichnete Klewe in den ersten sechs Monaten dieses Jahres knapp 11.900 neue Fälle, ein Plus von 24 Prozent. 1430 Beschwerden und damit geringfügig weniger als im ersten Halbjahr 2018 betrafen die Bahn, dafür stiegen die Beschwerden im Bereich Fernbus um 37 Prozent. Allerdings hält sich die Zahl der Fälle, die Fernbusse betreffen, mit 280 Schlichtungsanträgen im ersten Halbjahr im Rahmen. Auch Beschwerden von Nutzern des öffentlichen Personennnahverkehrs nahmen zu. Statt 168 Fällen wie in den ersten sechs Monaten des Vorjahres waren es jetzt 207 Schlichtungsanträge (plus 23 Prozent).