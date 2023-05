Verstehen Sie Bienen? Wie wir den Honigsammlern helfen können

Bienen haben einen Stachel, vier Flügel und sechs Beine. Grund genug, ihnen zum Weltbienentag mit acht Antworten noch etwas näherzukommen.

Sind Bienen wirklich so entscheidend für die Umwelt und die Landwirtschaft?

Etwa 80 Prozent unserer heimischen Pflanzen sind darauf angewiesen, dass sie von Insekten bestäubt werden. Unter den Insekten sind wiederum die Bienen besonders eifrige Bestäuber. Die Honigbiene wird deshalb oft zu den wichtigsten Nutztieren des Menschen gezählt.

Für die Gesundheit ganzer Ökosysteme sind Wildbienen allerdings bedeutender als Honigbienen, da sie Blüten noch etwas effektiver bestäuben als ihre gezüchteten Verwandten. Auch weite Teile der Landwirtschaft können nicht auf die Hilfe der Bienen verzichten. „Viele Bauern wissen gar nicht so recht, welche ungeheure produktive Leistung Honig- und Wildbienen sowie Hummeln als Bestäuber vollbringen“, sagt der Berliner Neurobiologe und Bienenforscher Randolf Menzel.

Etwa 80 Prozent unserer heimischen Pflanzen sind darauf angewiesen, dass sie von Insekten bestäubt werden. © ZB/Patrick Pleul

Egal ob bei Obst, Gemüse, Nüssen oder Raps: Ohne Bienen wäre der Anbau fast unmöglich. „Wenn im Obstanbau die Befruchtung der Blüten durch die Bienen und andere Insekten wegfällt, können die Bauern das Geschäft vergessen“, sagt Menzel. Der Wert der weltweiten Bestäubungsleistung wird auf 15 bis 50 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. In Deutschland hängen etwa 85 Prozent der Erträge im Pflanzen- und Obstbau von der Bestäubung ab.

Bringen Honigbienen Wildbienen in Gefahr?

Mit vielen anderen Insekten konkurrieren Honigbienen um die gleichen Nahrungsquellen. Gleichzeitig sind ihre Völker sehr zahlreich. Der Verdacht liegt also nahe, dass ein Zuviel an Honigbienen andere Insekten bedrohen kann.

Weltbienentag Der 20. Mai wurde von Vereinten Nationen zum Weltbienentag Ausgerufen. Er soll auf die ökologische und ökonomische Bedeutung der Honig- und Wildbienen hinweisen. Neben den Honigbienen existieren weltweit rund 30.000 Wildbienenarten. In Deutschland gibt es rund 580 verschiedene Arten, von denen fast die Hälfte als bedroht gilt. wie-honig-entsteht- infografik © Grafik: Tagesspiegel/Schuber | Quelle: dpa, Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau

Wie groß diese Gefahr tatsächlich ist, lässt sich schwer beziffern. Doch die Autorïnnen einer kürzlich publizierten Überblicksstudie, die mehrere Forschungsarbeiten ausgewertet hatten, kamen zu dem Schluss, dass Honigbienenvölker die solitären Wildbienen verdrängen, wenn beide denselben Lebensraum bevölkern und Futterressourcen knapp sind. Auch bei einer früheren Studie aus Schweden wollten Forschende herausfinden, ob es solch einen Verdrängungseffekt gibt. Sie setzten Honigbienenvölker auf Rapsfeldern ein und stellten fest, dass dort die Anzahl an Wildbienen, Hummeln und anderen Bestäuberinsekten zurückging, nachdem die Völker angesiedelt wurden.

„Der Effekt war unabhängig von der Komplexität der umgebenden Landschaft, nahm aber mit der Größe des Erntefeldes zu, was darauf schließen lässt, dass er durch die räumliche Verdrängung von Wildinsekten verursacht wurde“, schreiben Sandra Lindström von der Universität Uppsala, Schweden, und Kollegïnnen in ihrer Studie. Eine solche Verdrängung könne negative Auswirkungen auf das Ökosystem und auf die betroffenen Arten haben.

Die gefährdete Furchenbiene (Halictus leucaheneus ) lebt solitär und gräbt sich über Winter ein. © imago/blickwinkel/imago stock&people

Andere Forschende haben die zunehmende Anzahl von Honigbienenstöcken in Städten untersucht und warnen mittlerweile auch dort vor einer Konkurrenz um Blütenpflanzen. „Eine hohe Bienendichte kann den Wettbewerb zwischen Wildbienen und Honigbienen verstärken“, heißt es in einer Schweizer Studie von 2022.

Bienenalltag Der Bienenalltag wird vom Nektar- und Pollensammeln bestimmt, dies ist die Nahrung, die das Volk am Leben erhält – oder das einzelne Tier. Honigbienen leben in einer Kolonie von bis zu 50.000 Tieren in einem Stock, während die meisten Wildbienenarten Einzelgängerinnen sind, in Erdgängen wohnen und ihre Nachkommen allein versorgen. In einem Honigbienenstock wächst die Brut in senkrecht hängenden Waben heran. Alle Eier darin hat eine einzige Königin gelegt. Die Aufgaben im Stock wandern vielmehr durch den Bienen-Lebenszyklus: Noch ganz junge Insekten übernehmen die Brutpflege und die Versorgung der Königin. Später werden sie Putzbienen, die den Stock rein halten, dann mausern sie sich zu Kriegerinnen, die Eindringlinge vom Stockeingang vertreiben. Und schließlich, wenn sie erfahren genug sind, schwärmen sie aus, zum Sammeln.

Wie groß sind die Ausmaße des sogenannten Bienensterbens tatsächlich? Was sind seine Ursachen?

Seit einigen Jahrzehnten geht beinahe auf der ganzen Welt nicht nur die Anzahl von Wildbienen, sondern auch die von Honigbienenvölkern stark zurück. In Europa ist sie um etwa 25 Prozent geschrumpft, in Nordamerika hat sich die Population der Honigbienen in einigen Regionen sogar halbiert. Dort spricht man inzwischen von einem Bienenvolk-Kollaps. Haben wir es tatsächlich mit einem Bienensterben zu tun?

Der Bienenforscher Randolf Menzel findet das übertrieben: „Den Honigbienen geht es in vielen Teilen der Welt nicht gut. Vor allem dort, wo intensive, industrielle Landwirtschaft betrieben wird. Aber wenn mit ‚Bienensterben‘ gemeint ist, dass wir kurz davor sind, die Art komplett zu verlieren, dann trifft das sicherlich nicht zu.“

Das Problem, dass Bienenvölker zunehmend nicht durch den Winter kommen oder immer schwächer werden, hat viele Ursachen. Drei Faktoren scheinen hauptverantwortlich zu sein: Die Landwirtschaft setzt zu viele bienenschädliche Pflanzenschutzmittel ein. Die Landschaft wird eintöniger und ärmer an Pflanzenarten. Ökologisch wertvolle Standorte und die Vielfalt des Nahrungsangebots nehmen ab, Monokulturen nehmen zu.

Als dritter wichtiger Faktor gilt die Varroa-Milbe. Wenn der Parasit, der ursprünglich aus Ostasien stammt, ein Volk befällt, wird dieses anfälliger für Bienenkrankheiten. Expertïnnen gehen allerdings davon aus, dass sich auch unsere Honigbienen, so wie ihre asiatischen Verwandten, mit der Zeit an die Milben anpassen werden.

Wie gefährlich sind Pflanzenschutzmittel für Bienen?

Pestizide aller Art greifen in das Ökosystem ein und vergiften je nach Bestimmungszweck entweder Pflanzen, Pilze oder Tiere. Sie machen die Natur also artenärmer, was Bienen indirekt gefährdet.

Neonicotinoide sind Gehirndrogen und verändern tiefgreifend die Sinnesleistungen und das Verhalten der Tiere. Das hat schon etwas von einem Vollrausch. Randolf Menzel, Bienenforscher

Außerdem reichert sich eine Vielzahl verschiedener Gifte in den Insekten selbst an. Das kann in der Summe Bienen bereits dann schwächen, wenn jedes einzelne Gift in einer unbedenklichen Konzentration vorliegt. Darauf weist der Leipziger Umweltforscher und Toxikologe Matthias Liess im SPIEGEL-Interview hin: „Pestizide sollen ja gefährlich sein und töten. Nur beschränkt sich das eben nicht auf Schädlinge wie die Blattlaus, sondern trifft auch für das Ökosystem extrem wichtige Insekten wie Bienen, Libellen und Köcherfliegen.“

Besonders gefährlich sind die sogenannten Neonicotinoide. Sie greifen das Nervensystem an und sollen Schadinsekten töten, beeinträchtigen aber auch Bienen. „Diese Pestizide sind Gehirndrogen und verändern tiefgreifend die Sinnesleistungen und das Verhalten der Tiere“, sagt Randolf Menzel, der die Wirkung dieser Gifte auf Bienen intensiv erforscht hat. Je nach Dosis verlieren die Tiere ihre Orientierungsfähigkeit, finden nicht mehr zum Stock zurück oder können nicht mehr koordiniert fliegen. „Das hat schon etwas von einem Vollrausch“, sagt Menzel.

Selbst bei geringeren Dosen leide bereits das Gedächtnis der Tiere. Auch wenn nur wenige Mitglieder eines Volkes vergiftet seien, „kann das komplexe Netzwerk der sozialen Interaktionen im hoch organisierten ‚Superorganismus‘ Bienenstaat in Mitleidenschaft gezogen werden“, sagt Menzel. Die Gefährlichkeit dieser Substanzen erkannte auch die EU und untersagte den Einsatz von Neonicotinoiden – eigentlich. Aber mithilfe von Notzulassungen kamen diese Gifte weiterhin auf die Äcker. Erst ein Urteil im Januar dieses Jahres schiebt dieser Praxis nun einen Riegel vor und verbietet Neonicotinoide ausnahmslos.

Wie orientieren sich Bienen bei ihrer Futtersuche?

Das Leben der Bienen hängt ganz wesentlich von ihren Navigationsfähigkeiten ab. Kehren sie vom Sammelflug zurück, lassen sie sich ihre Beute abnehmen. Dann betreten manche von ihnen den „Tanzboden“, der unter Insektenforscherinnen und -forschern wirklich so heißt. Dort beginnen sie eine Choreografie: den legendären Bienentanz. Es gibt ihn in den Varianten Rund- und Schwänzeltanz und soll den Schwestern im Stock anzeigen, wo sich eine vielversprechende Futterstelle befindet.

Bienen nutzen für die Orientierung polarisiertes Licht und können mithilfe von Magnetrezeptoren das Erdmagnetfeld wahrnehmen. © dpa/Sebastian Gollnow

Doch wie orientieren sich die Bienen, damit sie das versprochene Blütenfeld auch tatsächlich finden? Dafür stehen ihnen eine Menge Sinne zur Verfügung. Zum einen nutzen sie einen Sonnenkompass. Aber sie haben auch eine Vorstellung davon, wie sie sich selbst im Raum bewegen. Das bedeutet, sie verfügen über eine wie auch immer geartete Eigenwahrnehmung. Dazu besitzen sie ein veritables Bildergedächtnis, einen sensiblen Duftsinn und noch einiges mehr. Zudem können sie mithilfe von Magnetrezeptoren das Erdmagnetfeld wahrnehmen und nutzen diesen Sinn zur Orientierung bei der Futtersuche.

Sie sehen ultraviolettes Licht, aber nicht die Farbe Rot. Manche Blüten beginnen dadurch regelrecht für sie zu leuchten. Auch können Bienen das Muster des polarisierten Sonnenlichts erkennen. Es ändert sich je nach Sonnenverlauf, wodurch die Tiere präzise auf die Himmelsrichtungen schließen können und sich auch dann einen Sonnenkompass erstellen, wenn der Himmel bedeckt ist.

Der Bienenforscher Randolf Menzel hat während seiner jahrzehntelangen Forschung untersucht, ob die Tiere sogar eine „kognitive Landkarte“ besitzen, eine innere Vorstellung von ihrer Umgebung, nach der sie sich richten. In einer aktuellen Studie im Fachmagazin PNAS hat Menzel diese Frage zusammen mit Kollegïnnen weiter erforscht, denn noch ist seine These nicht zweifelsfrei belegt.

Wie wird aus einer Bienenlarve eine Königin?

Genetisch sind alle Schwestern eines Bienenvolkes zu 75 Prozent identisch. Doch trotz dieser engen Verwandtschaft können aus jeder Bienenlarve zwei sehr verschiedene Wesen werden: eine Arbeiterin oder die ungleich langlebigere und fruchtbarere Königin. Darüber entscheidet aber nicht der Text der Gene, sondern die Art, wie diese Gene reguliert werden. Allein in den Gehirnzellen der Königin ist die Umgebung der DNA bei 550 Genen so verändert, dass diese besser oder schlechter abgelesen werden können als bei einer Arbeiterin.

Bienen eines Bienenvolkes mit einer Königin sind auf einer Wabe auf dem Gelände des Fachbereichs Veterinärmedizin der Freien Universität (FU) in Düppel zu sehen. Die Freie Universität Berlin bildet seit Jahrzehnten angehende Imker, Veterinärmediziner und Amtstierärzte aus. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild / Jens Kalaene

Letztlich bestimmen die Ammenbienen, was aus einer Bienenlarve wird. Zunächst erhalten alle Larven als Futter das sogenannte Gelee Royale, ein Sekret der Schlunddrüsen. Ab dem dritten Tag verfüttern die Ammen zusätzlich Pollen und Nektar – außer bei den späteren Königinnen, die weiterhin nur Gelee Royal erhalten. Diese besondere Nahrung wandelt die Umgebung der Gene in bestimmten Zellen um, wodurch die Zellen ihre Eigenschaften ändern und sich genau diese Larven zu Königinnen entwickeln.

Wie intelligent sind Bienen wirklich? Haben sie eine Persönlichkeit?

Wie intelligent ein Lebewesen ist, lässt sich nur schwer nachweisen. Vor allem wirbellose Tiere wie die Bienen sind extrem weit von uns und unserer Anatomie entfernt. Es gibt nur wenige strukturelle Ähnlichkeiten mit dem Gehirn der Säugetiere.

960.000 Nervenzellen bringt eine Biene in ihrem dicht gepackten Hirn unter Zum Vergleich: Der ebenso wirbellose Oktopus kann mit 500 Millionen Neuronen aufwarten.

Trotzdem ist die Biene zu hochkomplexen kognitiven Leistungen imstande. Dabei bringt sie nur etwa 960.000 Nervenzellen in ihrem dicht gepackten Hirn unter (zum Vergleich: Der ebenso wirbellose Oktopus kann mit 500 Millionen Neuronen aufwarten). Aber sie beherrscht die Kommunikation per Bienentanz und kann sich zuverlässig in der Landschaft orientieren. Das lässt darauf schließen, dass die Evolution viele Varianten von Intelligenz erschaffen hat.

Randolf Menzel hat ein Buch namens „Die Intelligenz der Bienen“ geschrieben. Er berichtet darin von außerordentlichen Fähigkeiten dieser Tiere und fasst sie unter dem Begriff der „Bienenintelligenz“ zusammen.

Manche Forschungsergebnisse verblüffen regelrecht: Wie Säugetiere verfestigen auch Bienen ihr Gedächtnis im Schlaf. Schlafentzug macht sie fahrig und vergesslich, die Präzision ihre Tänze lässt nach. Außerdem zeigt das Verhalten verschiedener Individuen auffällige Unterschiede. Das könnte darauf hindeuten, dass Bienen vielleicht so etwas wie eine Persönlichkeit besitzen. Ob das tatsächlich der Fall ist, lässt sich aber wohl noch nicht beantworten. Randolf Menzel sagt jedenfalls: „Ich will diese Frage nach der Individualität der Bienen offen halten. Sie ist noch nicht gelöst.“

Was können wir zum Schutz der Bienen tun?

Alles, was dem Artenreichtum und der Gesundheit ganzer Landschaften und Lebensräume dient, hilft auch den Bienen. Fatal sind alle Arten von Monokulturen – egal ob in der Landwirtschaft oder im Garten oder auf dem Balkon. Vielfältige Bepflanzung mit zahlreichen einheimischen Blütenpflanzen und Kräutern sorgen für ein reichhaltiges Nahrungsangebot über viele Monate hinweg, wobei besonders das zeitige Frühjahr und der späte Herbst kritische Phasen sind. Hummeln etwa sind sehr früh im Jahr unterwegs, manchmal schon im Februar, und deshalb dankbar für die ersten blühenden Weidenkätzchen.

Im Fachhandel gibt es inzwischen viele geeignete Saatgutmischungen für Wildblumenwiesen. Kurz geschorener Rasen kommt für Bienen einer Wüste gleich. Grasflächen bitte nur zweimal im Jahr mähen – und keinesfalls vor Juni. Ein „mähfreier Mai“ hilft der Artenvielfalt und damit den Bienen ungemein. Pflanzenschutzmittel sollten sowieso tabu sein. Auch in der Landwirtschaft sollten sie – wenn überhaupt – nur noch sehr viel sparsamer als heute ausgebracht werden dürfen.

Für Wildbienen sind Nisthilfen und Möglichkeiten zum Überwintern lebensnotwendig. Verblühte Stauden und auch andere Pflanzen sollten wir vor dem Winter daher nicht zurückschneiden. Beerensträucher oder Weiden und andere kleine Gehölze sowie Holzstapel bieten ebenfalls Schutz. Kritisch betrachtet werden müssen dagegen die beliebten Insektenhotels, die oft mehr Schaden anrichten als Nutzen stiften. Denn damit lässt sich eine Menge falsch machen. Mit einem verwilderten Garten dagegen niemals.