Von Libyen bis zum Sauerland Die Iserlohn Roosters sind der Kultklub der DEL

Die Iserlohn Roosters sind in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) eine einmalige Marke. Acht Geschichten (und Gründe dafür), warum der kommende Gegner der Eisbären am Freitag (19.30 Uhr, Mercedes-Benz-Arena und live bei Magentasport) der Kultverein der Liga ist. Abgesehen von der Gaddafi-Posse natürlich, aber stimmt ja inzwischen aus ganz alten Zeiten und von ganz anderen Leuten.

Gründung. In Iserlohn, der sauerländischen Fast-Großstadt mit 90.000 Einwohnern, ist Eishockey die Nummer eins im Sport. Kaum ein anderer Standort in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) kann das von sich behaupten. Die Ursprünge der Roosters gehen auf den EC Deilinghofen zurück. Der Klub wurde im Jahr 1959 gegründet, dank Vorabeit kanadischer Soldaten, die in dem Iserlohner Vorort stationiert waren und dort 1954 eine Eishalle errichtet hatten. 1979 wurde der ECD zum ECD Iserlohn, an die inzwischen abgerissene Eishalle erinnert noch ein Schild auf dem Gelände in Herner-Deilinghofen.

Grünäugig. Finanziell stand der ECD Ende 1987 vor dem Kollaps. Vereinschef Heinz Weifenbach fand in der Not einen Sponsor, der just ein „Buch“ publiziert hatte: Die Spieler warben auf ihren Trikots für das „Grüne Buch“ von Libyens Staatschef Gaddafi. Angeblich übergab Weifenbach sogar einen Zinnteller mit Klubsignet im Gaddafi-Zelt in Libyen. Iserlohn schaffte es mit der Aktion bis in die Tagesschau, „Sodom und Gomorrha“ titelte der „Spiegel“. Nach nur einem Spiel war der Spuk vorbei, und nach einem weiteren Spiel war Schluss in der Bundesliga für Iserlohn und ein Neustart in der Oberliga angesagt – ohne Hilfe vom Pop-up-Eishockeyfan Gaddafi.

Der libysche Revolutionsführer Muammar Al-Gaddhafi rechts beim Empfang von Heinz Weifenbach (mit Schnauzbart, links) im Januar 1988 in einem Besucherzelt am Stadtrand von Tripolis. © Imago images/Friedrich Stark

Gebühren. Es geschah am 25. Januar 2004, beim Auswärtsspiel in Ingolstadt, bei einem Klub, der mit Iserlohn wegen der Namensähnlichkeit häufig verwechselt wird. Tagesschau-Sprecher Jens Riewa, bekennender Fan der Ingolstadt Panther, warb für eine Aktion eines Fernsehsenders um Spenden. Riewa schnappte sich das Mikrofon des Stadionsprechers und stimmte zur Freude des Ingolstädter Anhangs den Schlachtruf „Scheiß Iserlohn“ an. Daraufhin flogen Bierbecher der mitgereisten Iserlohner Fans Richtung Riewa. Auch die ARD fand es weniger lustig, Riewa entschuldigte sich bei den Roosters. „Jens Riewa ist deutlich gemacht worden: Wenn er Tagesschau-Sprecher bleiben will, dürfen sich solche Entgleisungen nicht wiederholen“, sagte der Damalige NDR-Fernsehdirektor Jürgen Kellermeier damals. Riewa ist seitdem ruhig im Stadion von Ingolstadt und wird nur noch als Sprecher der Tagesschau laut – inzwischen sogar als Chefsprecher.

Geboostert. Als mancher Sportverein noch zauderte und Kicker Joshua Kimmich die Impfung verweigerte, war das Iserlohner Personal längst durchgeboostert. Ihr Twitter-Account benannten die Iserlohner für ein paar Wochen in „Iserlohn Boosters“ um. Das Virus hatte aber weniger Humor, auch die Roosters kämpften in der vergangenen Saison mit vielen Covid-19-Erkrankungen und Spielverschiebungen.

Hurra, ich bin wieder da. Greg Poss nach dem 7:1 gegen Bietigheim am Dienstag. © Imago/Eibner

Greg. Poss war von 1997 bis 2003 Trainer in Iserlohn, in seiner ersten Phase benannte sich der Klub nicht nur in Roosters um, sondern stieg auch in die DEL auf (mit gekaufter Lizenz im Jahr 2000) und etablierte sich. Nachdem die Roosters als Neunter haarscharf an den Play-offs vorbeigeschrammt waren, verließ Greg Poss das Sauerland und ging auf Abenteuersuche, war erfolglos Bundestrainer (Abstieg in die B-Gruppe 2005), Meister mit Mannheim (2007) und Titelträger mit den Florida Everblades in der East Coast Hockey-League (2012). In Salzburg hatte er danach keinen Erfolg. Seit ein paar Tagen ist der US-Amerikaner nach über 20 Jahren wieder in Iserlohn: Zum Einstand gab es für den Tabellenletzten ein krachendes 7:1 gegen Bietigheim am Dienstag – die Eisbären aus Berlin, am Mittwoch 3:4 in München unterlegen, sind also vor dem Spiel an diesem Freitag gewarnt. Iserlohn spielt nun possig. Das heißt offensiv, offensiv und offensiv.

Geduldig. Eines lässt sich den Iserlohnern nicht unterstellen, nämlich dass sie erfolgsverwöhnt wären. Die Saison ist für sie meist vor den Plays-offs in der DEL vorbei, auch wenn sie schon mal eine starke Hauptrunde gespielt haben – das Halbfinale haben sie in der Endrunde noch nicht einmal erreicht. Größte Erfolge: Westdeutscher Meister 1969, Aufstieg in die Bundesliga 1977 und Oberliga-Meister 1989.

Gegacker. Die Iserlohner beweisen auch mit dem ungewöhnlichen Klubnamen Humor: Ein Rooster ist ein Hahn und der hat eigentlich keinen Spaß mit Haien, Panthern, Adlern oder Eisbären, die sich in der DEL ja allesamt tummlen.

Gewaltig. ist die Stimmung in der Eissporthalle am Seilersee. Nur 4.967 Menschen finden da Platz, die Zuschauergrenze von 5.000 wurde mit Absicht unterschritten, weil sonst zusätzliche Auflagen anfallen würden. Die vergleichsweise wenigen Fans machen aber stets eine Mordsrabbatz: Kein Gegner spielt gern in Iserlohn.

