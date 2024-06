Wahlen Landtagswahl: Genilke würde gern Verkehrsminister bleiben

Brandenburgs Verkehrsminister Rainer Genilke (CDU) würde sein Amt auch gern in der kommenden Legislaturperiode wahrnehmen. „Der Boden ist im Grunde bereitet, aber das hängt natürlich vom Wähler ab“, sagte Genilke am Montag in Potsdam. „Prinzipiell bin ich natürlich gern bereit, diese interessante Aufgabe auch über den Wahltermin hinaus weiter zu gestalten.“ Man habe gute Konzepte auf den Weg gebracht, nun sei man gefordert, „den Bürger von unseren Konzepten zu überzeugen“, führte der Minister aus.

Genilke hatte erst im vergangenen Jahr die Nachfolge von seinem Vorgänger Guido Beermann (CDU) angetreten. Beermann hatte im November 2023 sein Amt abgegeben, um eine neue berufliche Herausforderung anzustreben. Genilke tritt in diesem Jahr wieder als Kandidat für die Landtagswahl an. Auf der CDU-Landesliste befindet er sich auf vielversprechender Position auf Platz Vier.

Am 22. September wählen die Brandenburger und Brandenburgerinnen einen neuen Landtag. Aktuell regiert eine Koalition aus SPD, CDU und Grüne das Land.

