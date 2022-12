Warum der SPD-Fraktionschef leidet Russlands Krieg zehrt Rolf Mützenich auf

Rolf Mützenich hat es wieder getan, und viele seiner Kritiker sehen sich bestätigt. Wieder hat der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion im Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine für die Möglichkeit einer Verhandlungslösung geworben. Es war nicht sein erstes Mal.

„Diplomatie gilt in Deutschland derzeit als eine Art Nichtbegriff und wird reflexhaft abgelehnt“, sagte der 63-jährige Sozialdemokrat nun der „taz“. Diplomatie heiße „auszuloten, ob es Möglichkeiten für Verhandlungen geben kann und die Voraussetzungen dafür zu schaffen“. In den USA werde über diese Fragen selbstverständlich debattiert. In Deutschland dagegen scheine „Diplomatie unter Generalverdacht zu stehen“, klagte der SPD-Politiker.

Will Mützenich, so fragen seine Kritiker unter den Sicherheitsexperten, will der Mann vom linken Flügel der SPD, der gemeinsame Rüstungsprojekte europäischer Nationen nicht für ein gutes Fundament der EU hält, der nukleare Abschreckung ablehnt, will er nicht anerkennen, dass nur militärische Gewalt Wladimir Putin aus seinem Machtrausch herausholen kann? Fordert er nicht Diplomatie, wo Diplomatie nichts ausrichten kann?

Manche Beobachter lasen aus den Sätzen des Kölner Abgeordneten über den Wert der Diplomatie einen Angriff auf Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) heraus, die früher als andere, vor allem viel früher als die meisten Sozialdemokraten, für Waffenlieferungen an die Ukraine warb und für ein hartes Urteil über Russland bekannt ist.

Aber so leicht sind die Widersprüche rund um Rolf Mützenich und sein Verhalten nicht aufzulösen.

Lars Klingbeil, Parteichef der SPD, wirbt für eine neue Sicherheitspolitik seiner Partei, die wenig mit den Vorstellungen von Rolf Mützenich zu tun hat. © dpa/Kay Nietfeld

Als der Bundestag am 2. Juni in dritter Lesung über das Sondervermögen für die Bundeswehr abstimmt, votieren von 206 SPD-Abgeordneten nur neun gegen den Plan zur Stärkung der deutschen Wehrfähigkeit, einer enthält sich – ein erstaunliches, auch unerwartetes Ergebnis, wenn man auf den sicherheitspolitischen Kurs der Sozialdemokraten in den vergangenen Jahren schaut.

Er war geprägt von einem zu hohen Vertrauen in die Entwicklung Russlands und einer skeptischen Haltung gegen Deutschlands Beteiligung an der nuklearen Abschreckung und gegenüber einer guten Ausrüstung der Bundeswehr. Die Entscheidung zur Anschaffung bewaffneter Drohnen hatte die SPD in der vergangenen Legislaturperiode auf die lange Bank geschoben – unter lebhafter Beteiligung von Rolf Mützenich.

Doch dass die überwiegende Mehrheit in der Regierungspartei Anfang Juni Olaf Scholz folgt, ist vor allem das Verdienst des Fraktionschefs, der in den Wochen dafür bei seinen eigenen Abgeordneten um Zustimmung geworben hatte. Und das, obwohl mit dem neuen Geld auch Nachfolger für die Tornado-Kampfflugzeuge der Bundeswehr gekauft werden sollen, die im Ernstfall die in der Eifel lagernden US-Atombomben ins Ziel tragen sollen.

Deutschland kommt dabei derzeit keine entscheidende Rolle zu. Deswegen ist es klug, dass der Bundeskanzler auf Länder einwirkt, die stärkeren Einfluss auf Russland haben könnten. Rolf Mützenich

Die Beteiligung Deutschlands an diesem „technischen“ Teil der nuklearen Abschreckung lehnt Mützenich entschieden ab, wie er 2020 in einem Interview mit dem Tagesspiegel ausführlich erklärt hatte. Die „politische“ nukleare Teilhabe Deutschlands werde davon nicht tangiert, argumentierte er damals zum Erstaunen vielen Experten für Nuklearwaffen und -strategie.

Von der Fehlfunktion nuklearer Abschreckung ist der Sohn einer Kölner Arbeiterfamilien fest überzeugt, seit er Anfang der 90er Jahre an der Universität Bremen mit einer Arbeit zum Thema „Atomwaffenfreie Zonen und internationale Politik“ promoviert wurde.

Seine Loyalität gilt der Funktion, nicht Olaf Scholz

Es hat einen Grund, warum der „Einzelgänger mit Prinzipien“, wie manche in der Fraktion ihren Vorsitzenden nennen, trotzdem loyal zu Kanzler Olaf Scholz steht: Mützenich glaubt an die Gestaltungskraft von Politik, weshalb ihm rund um den Jahreswechsel 2019/2020 auch der anfängliche Verweigerungskurs der damaligen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gegen den Strich ging. Er ist überzeugt, dass es besser ist, wenn ein SPD-Kanzler das Land regiert. Seine Loyalität gilt der Funktion, nicht unbedingt der Person Olaf Scholz.

Der Kanzler kann sich auf den Fraktionschef verlassen: Olaf Scholz (links) mit Rolf Mützenich im Bundestag. © picture alliance/dpa / dpa / Michael Kappeler

Der Fraktionschef, der sich Talkshows fast durchgängig verweigert, muss erleben, dass seine Partei sich seit dem 24. Februar immer weiter in eine Richtung entwickelt, die ihm nicht gefällt. SPD-Chef Lars Klingbeil steuert auf eine neue sozialdemokratische Sicherheitspolitik zu, in der Deutschland auch militärisch eine Führungsmacht ausüben soll.

Klingbeil verkündete in einer Grundsatzrede, Sicherheit könne es nicht mehr mit, sondern nur noch vor Russland geben. Mützenich hatte noch kurz vor dem russischen Angriff „perspektivisch“ für eine „europäische Friedensordnung unter Einschluss Russlands“ geworben, aber damals schon hinzugefügt: „Auch wenn dies derzeit noch illusorisch erscheint.“

Nun wird er von Monat zu Monat schmaler

Der Fraktionschef hat auch politische Erfolge mitgestaltet: Die Corona-Hilfen und das Entlastungspaket zu den Energiepreisen basieren auf sozialdemokratischen Grundideen. Aber die Sicherheitspolitik, sie bleibt sein Problem. Womöglich ist es so: Die Widersprüche, mit denen Mützenich leben muss, zehren ihn auf. Seit dem ersten Tag des Krieges hat er, ohne dass er krank wäre, abgenommen. Ein Körperpolitiker, der andere durch bloße Präsenz überwältigt, war Mützenich ohnehin nie. Nun wird er von Monat zu Monat noch schmaler.

Aber er will seine Rolle ausfüllen, ärgert sich über Berichte, die ihm einen „Burnout“ andichten oder seine potenziellen Nachfolger in der Rolle des Fraktionschefs durchdeklinieren.

Im taz-Interview hat Mützenich nach seinem Werben für die Diplomatie noch eine realpolitische Einschränkung gemacht. Deutschland komme bei diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Krieges „derzeit keine entscheidende Rolle zu“. Deswegen sei es klug, „dass der Bundeskanzler auf Länder einwirkt, die stärkeren Einfluss auf Russland haben“.

Es ist nicht so, dass Rolf Mützenich von Olaf Scholz’ Reaktion auf Wladimir Putins Krieg in jeder Hinsicht begeistert ist. Aber der Kanzler kann sich über den Chef seiner Bundestagsfraktion nicht beklagen.

