Wasserschutzpolizei auf Berlins Flüssen und Seen „Dass nicht mehr passiert, ist dem Glück zu verdanken.“

Lärm, Krach, Remmidemmi: Geht’s auch ‘ne Nummer leiser? Berlins Wassersportszene fordert mehr Hilfen durch die Berliner Politik auf dem Wasser. Im Abgeordnetenhaus klagten Sportvereine, Verbände und die „Initiative Gewässer-Lärmschutz“, kurz: Igel, am Donnerstag über Partykrach, schlechtes Benehmen, Naturzerstörung und fehlende Regelkunde der Hobby-Kapitäne, die oft keinen Sportbootführerschein benötigen. „Gewässer haben einen besonderen Erholungswert. Schall bereitet sich ungehindert auf dem Wasser aus. Lärm bereitet Stress für Anwohner, Sportler, Tiere“, so die Bürgerinitiative Igel. Diese hatte sich im Herbst 2021 gegründet.

„Was die Regellosigkeit angeht: Ich kann das total nachvollziehen“, sagte Verkehrs- und Umweltsenatorin Manja Schreiner, CDU, ohne konkrete News zu nennen. Sie stehe in Kontakt mit dem Hamburger Senat („Stadtstaat mit Gewässernutzung“) und wolle das dort mal ansprechen, wobei die mächtige und schnelle Elbe (Containerkolosse, Kreuzfahrtschiffe ff.) ein anderes Kaliber ist als die träge Havel. Und die Alster gehört eher den Segel- und Tretbooten.

„Es bedarf Regeln, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht überregulieren“, sagte René Behrendt im Abgeordnetenhaus. Er ist Chef der Wasserschutzpolizei und führt 170 Leute vom Müggelsee bis Spandauer See. „Wir wollen die Wasserstraßen nicht mit Verkehrsschildern zupflastern, sondern beispielsweise mit Plakaten an Brücken auf Regeln hinweisen.“ Aber, mit einer Prise Sarkasmus: „Ohne Kenntnisse ein Boot von 15 Metern zu steuern - Respekt und Anerkennung!“, so der Chef der Wasserschutzpolizei. „Dass nicht mehr passiert, ist dem Glück zu verdanken.“ Er nahm die Vermieter in die Pflicht, die Kunden besser zu schulen.

Das Thema ist schon lange ein großes Thema, wurde aber von der Politik eher wenig beachtet. Es geht nicht um ein bieder-braves „Ruder-Bullerbü“, sondern um ein geregeltes Miteinander: Als vor zwei Jahren 1000 Unterschriften in Spandau gesammelt wurden und unzählige Leserbriefe in den Tagesspiegel-Bezirksnewslettern an der Havel veröffentlicht wurden („Wir werden als Slalomstangen missbraucht“ - „Nicht mehr auszuhalten seit Corona!“ – „Wie an der Autobahn“ – „keine Polizei, keine Kontrollen“ – „Lärm bis in die Nacht!“) und auch in anderen Bezirken wie bspw. Treptow-Köpenick die Wassersportszene geschlossen auftrat und 3500 Unterschriften sammelte, wurde auch die Landespolitik wach.

Die Wache für Berlins Westen. Baujahr: 1975. 60 Polizisten arbeiten hier in Hakenfelde. Dort befindet sich auch die Werkstatt, die die 16 Boote in Schuss hält (darunter fünf Oldtimer aus den 60ern). © imago images/Joko

Eine Umfrage im Südosten letzten Sommer hatte gezeigt: Für 74 Prozent der Befragten hat sich der Erholungswert deutlich verschlechtert. Als besonders störend wurden von 71 Prozent der Umfragebeteiligten die Partyflöße angesehen. Und Anwohner und Nutzer von Müggelspree und Müggelsee ächzen am meisten unter der Lärmbelästigung. Problematisch sind eher weniger die kleinen Grillbötchen, sondern die mächtigen Hausboote.

15 Grundsätzlich darf man auf Binnengewässern Boote mit einer Leistung von bis zu 15 PS ohne Führerschein fahren. Viele fordern eine Senkung auf 5 PS.

Endlich kommt Bewegung in die Sache: Die Wasserschutzpolizei bekam Geld für flexible Schnellboote mit 200-PS-Motor, neue Radargeräte gegen Raser. Am morgigen Freitag werden zwei weitere Polizei-Jetski präsentiert. Diese sollen in der Wassersportsaison 2024 eingesetzt werden, so Wapo-Chef Behrend. „Wir trainieren seit wenigen Wochen auf dem Müggelsee. Das spricht sich rum, dass wir aufrüsten.“ Es gehe um die „schwarzen Schafe, die uns das Leben schwer machen“, so Vertreter der Treptower Rudergemeinschaft. Manche ruderten am Wochenende schon nicht mehr.

Schlauchboote mit hartem Rumpf und 200-PS-Motor wie hier in Bremen sind nun auch in Berlin im Einsatz. © picture alliance/dpa

Auch die Rückkehr einer Wannseewache (2008 auf der Insel Schwanwerder geschlossen) soll wieder in Betrieb genommen werden, wo 20 Polizisten Dienst schieben. Und als im Koalitionsvertrag die Worte auftauchten, dass die Wasserschutzpolizei neue Stahlboote erhalten soll, weil die aktuelle Flotte furchtbar alt und träge ist, gab es viel Lob - auch wenn das kein billiger Spaß ist. Zuletzt war von 3,7 Millionen Euro die Rede, pro Boot. 2027 wird wohl das erste neue Boot angeschafft.

Kampf gegen Raser: Berlins Wasserschutzpolizei im Sommer 2021 beim Lasern vor Insel Lindwerder. © Leserfoto Spandau-Newsletter / Hartmann

Die Polizei wird präsenter - das liegt auch an neuen Dienstplänen. Weil die blau-weißen Polizeiboote stets zu einer bestimmten Uhrzeit zu ihrer weit entfernten Wache tuckerten, wusste die Szene beispielsweise auf der Unterhavel: Bis die wieder hier sind, gehört der Fluss uns! Vorbei. „Wir mussten Präsenzlücken schließen“, so Wapo-Chef Behrendt. „Nach einem festen Schichtplan zu arbeiten - damit waren wir ausrechenbar. Deshalb haben wir Zwischendienste geschaffen.“

