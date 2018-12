Modernes Weihnachtsgebäck? Klingt wie ein Widerspruch in sich. Zur stillen Nacht wandeln sich wundersam auch die größten Trendjäger zu eisernen Konservativen, die auf dem bunten Teller nur das zu finden wünschen, was sie kennen, seit sie das Kauen und Schlucken gelernt haben. Kein Wunder, dass Hermann Bühlbecker einen leicht verwegenen Gesichtsausdruck bekommt, wenn er gesteht, dass er auch schon mal Bratapfelgeschmack in Dominosteine hineinschmuggeln ließ – nur, um mit der klassischen Winternote etwas Abwechslung zu schaffen.

Wenn einer sich mit Verbrauchergeschmack auskennt, dann Bühlbecker. Schließlich ist er Weltmarktführer in Sachen Weihnachtsgebäck. In neunter Generation leitet er das Familienunternehmen Lambertz in Aachen. Als er es 1976 übernahm, machte es einen Umsatz von acht Millionen Euro. Nach manchen Zukäufen und Übernahmen sind es heute 650 Millionen. In acht Fabriken arbeiten 4000 Beschäftigte daran, dass unter den Christbäumen in vielen Ländern der Erde traditionelles deutsches Weihnachtsgebäck landet. Und was isst er selber gern an den Weihnachtstagen? Er zögert einen Moment, dann sagt er: „Eigentlich mag ich die Klassiker am liebsten.“

Pflicht auf dem bunten Teller

An die Weihnachtsfeste seiner Kindheit erinnert er sich gern. Am Heiligen Abend trat er mit Eltern und Schwester vor den Weihnachtsbaum. Erst wurde aus dem Evangelium vorgelesen, dann wurden Lieder gesungen. Die Mutter, die aus der Lambertz-Familie stammte, konnte am besten singen, ihre Tante, damals eine Hauptgesellschafterin des Unternehmens, war sogar Opernsängerin, die auch in Karajan-Konzerten auftrat.

Später gab es zu den Geschenken auch einen bunten Teller mit Printen, Dominosteinen und Spitzkuchen. „Die süddeutschen und ostdeutschen Spezialitäten wie gefüllte Herzen und Stollen kamen erst später ins Unternehmen.“ Mit der singenden Tante und dem Onkel kam man am zweiten Weihnachtstag zum Mittagessen zusammen. „Die haben dann immer viel über ihre Arbeit im Unternehmen erzählt.“

Groß geworden ist das 1688 in Aachen gegründete Unternehmen mit Printen – wobei man sich die Printen von damals ganz anders vorstellen muss. Von Modelschnitzern wurden hölzerne Formen angefertigt mit populären Motiven wie Soldaten, Kutschen oder Kaiser Napoleon. Dort hinein kam der Gewürzteig. Hermann Bühlbecker besitzt noch eine Sammlung solcher Formen, die aus dem 11. bis 17. Jahrhundert stammen. Oft waren die Figuren groß wie Puppen. Bis heute liefert Lambertz zu Karneval dem Gewinner des „Ordens wider den tierischen Ernst“ dessen Gesicht aus Printenteig. Gefertigt wird es mit der historischen Technik.

Revolution mit Schokolade

Printe kommt letztlich vom englischen Verb „to print“, weil das Gebäck aus der Form herausgedrückt wurde. Erst mit dem Zeitalter der Industrialisierung kam die Printe in ihrer noch heute bekannten Gestalt in Form eines rechteckigen Stabes auf den Markt. Henry Lambertz entwickelte sie im Jahr 1830, weil sie sich gut verpacken und transportieren ließ und also als Gebäck für die Massen taugte. Auch diese Printen waren noch anders als die heute geläufigen. „Wenn sie gut waren, dann mussten sie in tausend Stücke zersplittern, wenn man sie fallen ließ“, erzählt Hermann Bühlbecker. Klassische Gewürzprinten sind hart und kräutrig und außen braun.

Ein Laden voll an Süßem. Foto: promo

Das Jahr 1880 markiert schließlich einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des Weihnachtsgebäcks. Inzwischen hatte sich in Deutschland eine bürgerliche Weihnachtskultur entwickelt, wie sie später praktisch in die ganze Welt exportiert wurde. Das Haus Lambertz hatte sich zur ersten Fabrik für Schokoladen und Gebäck entwickelt. Die Dampfschokoladenfabrik machte eine Revolution möglich. Die braunen Kräuterprinten bekamen einen zartbitteren Schokoladenüberzug. „Das machte sie nicht nur viel schmackhafter, sondern vor allem auch haltbarer und damit noch tauglicher für eine weite Verbreitung.“



Anderswo hatten sich ebenfalls Gebäcktraditionen etabliert. Von Nürnberg aus traten die weichen Elisenlebkuchen mit Oblatenrücken ihren Siegeszug durch den süddeutschen Raum an. In Ostdeutschland war der Dresdener Christstollen der Hit unterm Weihnachtsbaum. Nach und nach etablierten sich weitere Gebäcksorten: Dominosteine, Zimtsterne, Pfeffernüsse, Spekulatius. Bei Lambertz fand im Jahr 1938 eine weitere kleine Revolution statt: Die weiche Printe, auch Honig- oder Saftprinte genannt, wurde entwickelt. Bis heute muss sie nach den geltenden Lebensmittelvorschriften braunen Kandiszucker enthalten – hart für die Zähne.