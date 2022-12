Weihnachtsbäume, Weihnachtswälder, Lagerfeuer Stimmungsvolle Adventszeit in Brandenburg

Statt nebenbei den Weihnachtsbaum zu kaufen, lässt sich daraus ein echtes Familienerlebnis gestalten. Den Baum selbst schlagen, danach bei Glühwein am Lagerfeuer weihnachtliche Stimmung genießen vielleicht lässt sich auf einem der kleinen Adventsmärkte das eine oder andere Geschenk ergattern? Nur eines bitte nicht: In den Wald fahren, Baum aussuchen, Axt ansetzen. Das ist schlicht verboten und kann entsprechend teuer werden. Mit unseren Tipps kommt man nicht nur an den richtigen Baum, sondern auch in Weihnachtsstimmung.

Raus aufs Land

Viele Forstbetriebe laden auch an diesem Wochenende zum Weihnachtsbaumschlagen ein. Dazu werden manchmal regionale Produkte verkauft, wie Hirschschinken oder Wildschweinsalami. An anderer Stelle kann nach der anstrengenden Arbeit ein prasselndes Lagerfeuer genossen werden. Hier und da bereichern kleine Weihnachtsmärkte den Ausflug aufs Land.

Gut vorbereiten

Bevor nun die schönsten Adressen für den Weihnachtsbaum-Ausflug verraten werden, noch ein paar Tipps vorweg. An die Baumverpackung denken, eine Rolle Schnur ist ratsam, Schere nicht vergessen. Wer archaisch vorgehen möchte, greift zur Axt, einfacher ist die Akku-Motorsäge. Einen Tag vorher prüfen, ist der Akku auch aufgeladen? Schutzbrille und Gehörschutz können sinnvoll sein. Weihnachtsbäume nie allein schlagen. Eine Begleitperson sollte den Stamm des Baumes am oberen Ende festhalten. Wichtig für beide sind Arbeitshandschuhe. Die Kleidung sollte zum Vorhaben passen, warm und derb sein. Wichtig, beim Sägen muss die Klinge zur Erde zeigen, genauso auch bei Beil der Axt.

Zucker macht auch Bäume froh

Bevor zur Tat geschritten wird, den Baum abschütteln. Laub, Wasser, vielleicht Schnee müssen nicht mit ins heimische Wohnzimmer. Ist der Baum gefallen, vor Ort den Stamm auf den Weihnachtsbaumständer zu Hause vorbereiten und entsprechend bearbeiten. Bäume sollte man grundsätzlich bei Tageslicht fällen. Damit der Baum lange Freude bereitet und frisch bleibt, Wasser in den Christbaumständer füllen und bei Bedarf nachgeben. Manche Leute schwören auf ein Löffelchen Zucker im Gießwasser.

Tanne oder Fichte?

Ob es nun eine Tanne, Kiefer oder Fichte sein soll, das ist Geschmackssache. Wer das Heim mit neugierigen Haustieren teilt, sollte eine piksende Nadelbaumart in Erwägung ziehen, bei kleinen Kindern im Haus sollten die Nadeln eher weich sein. Ökologisch macht die Suche nach dem Baum in der Region ohnehin Sinn, lange Transportwege fallen weg. Bäume, die zu Verkaufsstellen geliefert werden, werden für den Transport in Netzte gezwängt, erzählt Jana Hempel von „Uckertanne“. Die fallen weg, wenn der Baum selbst geschlagen wird. „Zu uns kommen viele Leute mit Pkw und Anhänger. Der Baum wird dann ohne Netz verladen“, sagt sie. Wer dennoch eines braucht, Hempel hat sich dazu Gedanken gemacht und bietet in ihrem Betrieb Netze mit größeren Maschen an. Immer noch Kunststoff, aber weniger davon, sagt sie.

Hier gehts zum Baum

Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, hier gibt es Bäume zum Selberschlagen oder aus regionalem Anbau, dazu Lagerfeuerromantik, Adventsmärkte und sogar eine Waldweihnachtsfeier.

Bei Gut & Bösel in Alt-Madlitz dreht sich der gesamte Betrieb um die ökologische Land- und Forstwirtschaft. Wer herkommt, hat die Wahl: Eine Nordmanntanne oder Blaufichte selbst schlagen oder den Baum stehen lassen und nur die Spitze kaufen. Die gibt es auf dem kleinen Adventsmarkt, dazu Glühwein, Apfelpunsch, Bratäpfel und Wildschweinbraten. Für zu Hause kann Wild und Rindfleisch aus eigener Produktion gekauft werden.

11. Dezember von 11 bis 16 Uhr. LandVision Alt Madlitz GmbH, Schlossstraße 32 in Briesen.

Im Stiftsforst

Den echten Christbaum gibt es am Kloster Stift Heiligengrabe in der Prignitz. Denn hier kann der Baum in der Weihnachtsbaum-Plantage im Stiftsforst ausgesucht und geschlagen werden. Im Innenhof des Klosters und im Kreuzgang lässt es sich himmlisch über den schmucken Weihnachtsmarkt flanieren.

Dieser kann am 10. Dezember von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Weihnachtsbäume können am: 10. Dezember & 17. Dezember von 10 bis 13 Uhr geschlagen werden. Kloster Stift zum Heiligengrabe, Stiftgelände 1 in Heiligengrabe.

Baum, Glühwein & Lagerfeuer

Auch in der Uckermark kann der Baum selbst gefällt werden. In Kunow, einem Ortsteil von Schwedt/Oder, kann bei der „Uckertanne“, zwischen Nordmanntannen, Fichten, Schwarzkiefern und Blaufichten gewählt werden. Nach der Anstrengung darf am Lagerfeuer bei Glühwein und Bratwurst ausgeruht werden. Bis 23. Dezember von 9 bis 16 Uhr. Der Ausschilderung ab Kunow folgen.

Bei Glühwein, Kuchen und Bratwurst lässt sich auch in Biesenthal, Ortsteil Danewitz im Barnimer Land der Baum selbst fällen. Im Angebot sind verschiedene Nadelbäume, nur keine Kiefern. Bis 23. Dezember von 9 bis 16 Uhr. Weihnachtsbaumfeld Tannen-Gesche, Dorfstraße 48 in Biesenthal.

Im Fläming in Groß Marzehns, gut über die A10 zu erreichen, können Blaufichten und Nordmanntannen geschlagen werden. Auch hier sorgt ein Imbiss am Lagerfeuer für einen urigen Abschluss des Ausflugs. 10. und 11. Dezember sowie 17. und 18. Dezember jeweils von 10 bis 15 Uhr. Weihnachtsbaum-Plantage Groß Marzehns, Rabener Weg in Groß Marzehns.

Anfänger geeignet

Wer noch nie einen Baum selber geschlagen hat, ist in Küstrin-Kietz gut aufgehoben. Hier gibt es Hilfe für Neulinge. Und auch Bratwurst und Glühwein zur Stärkung nach vollbrachter Arbeit. Täglich von 10 bis 15 Uhr in Griebels Weihnachtsbäume im Oderbruch, Friedensstraße 3 im Küstriner Vorland Ortsteil Manschnow.

Und noch mehr Bäume

Bis zu vier Meter hohe Bio-Weihnachtsbäume zum selber schlagen gibt’s in Mellensee bei Zossen. Im ökologisch bewirtschafteten Weihnachtsbaumwald können Nordmanntannen, Blaufichten und Douglasien geerntet werden.

Täglich bis zum 23. Dezember von hell bis dunkel geöffnet. Christbäume & Schmuckreisig Mellensee, Am Mokeweg in Mellensee. Ab der Hauptstraße ist der Weg ausgeschildert.

Auch in Nackel im Ruppiner Seenland können Nordmanntannen und Blaufichten selbst geschlagen werden und das täglich noch bis zum 23. Dezember von 9 bis 16 Uhr. Behrendts Hof, Segeletzer Straße 6 in Nackel.

Tannen und Fichten kann man auch bei Neuzelle im Seenland Oder-Spree selber schlagen. Für das leibliche Wohl sorgt hier der Feuerwehrverein. Wo: Am Treppelpflaster, die Schonung liegt zwischen den Ortsteilen Kummero und Treppeln.

Hier nur mit Voranmeldung

Kiefern, Nordmanntannen, Serbische- und Blaufichte gibt es auch in Oberkrämer im Ruppiner Land. Dazu Traditionelles wie Stockbrot am Lagerfeuer. Termine gibt’s hier nur mit Voranmeldung. Am Krämerwald 13, Oberkrämer.

Last Minute Baum

In Werder (Havel) im Ortsteil Plessow kann noch bis zum 23. Dezember der Wunschbaum selbst geschlagen werden. Geschlagene Last-Minute-Bäume gibt es am 24. Dezember noch von 9 bis 12 Uhr. Sonst darf von 9 bis 19 Uhr zur Tat geschritten werden. Lehniner Chaussee 19 in Werder.

Oder doch schlagen lassen

Glühwein und frische Crêpe gibt es auf dem Auenhof im Havelland. Hier ist der Löwenanteil schon erledigt, der Baum aus regionalem Anbau bereits gefällt (Muss man ja nicht zwingend verraten). 11. Und 18. Dezember jeweils von 12 bis 20 Uhr. Auenhof, Potsdamer Landstraße 11, Wustermark Ortsteil Buchow-Karpzow.

Kunst statt Baum

Weihnachtsbäume aus dem Thomsdorfer Forst gehören zum Angebot auf dem Adventsmarkt des Kunsthandwerkerhofs Thomsdorf. Keramik, Schmuck, Textilien, Naturseife, Malerei und viele Gaumenfreuden gibt es am 11. Dezember von 11 bis 18 Uhr. Thomsdorf 36a, Boitzenburger Land.

Adressen im Überblick - LandVision Alt Madlitz GmbH, Schlossstraße 32 in Briesen. - Kloster Stift zum Heiligengrabe, Stiftgelände 1 in Heiligengrabe. - Uckertanne Kunow, Angerweg 18, 16306 Schwedt/Oder - Tannen-Gesche, Dorfstraße 48 in Biesenthal. - Weihnachtsbaum-Plantage Groß Marzehns, Rabener Weg in Groß Marzehns - Griebels Weihnachtsbäume im Oderbruch, Friedensstraße 3 im Küstriner Vorland Ortsteil Manschnow. - Christbäume & Schmuckreisig Mellensee, Am Mokeweg in Mellensee. - Behrendts Hof, Segeletzer Straße 6 in Nackel. - Auenhof, Potsdamer Landstraße 11, Wustermark Ortsteil Buchow-Karpzow. - Oberförsterei Hammer, Straße von Groß Köris, 15746 Groß Köris - Kunsthandwerkshof Thomsdorf, Thomsdorf 36a, Boitzenburger Land. - Werderaner Tannenhof, Lehniner Chaussee 19, Werder

Direkt vom Förster

Direkt beim Förster bekommt man den Baum der weihnachtlichen Träume in der Oberförsterei Hammer in Groß Köris. Küstentannen zum Selberschlagen gibt es, wenn den Hinweis zur Weihnachtsbaumkultur der Oberförsterei folgt. 10. Dezember von 12 bis 16 Uhr.

Weihnachtsfeier im Wald

Oder den Baum lieber lassen wo er ist? Dann ist vielleicht der Forstbotanische Garten in Eberswalde im Barnimer Land ein schönes Ausflugsziel. Die Stiftung Waldwelten illuminiert für eine beschauliche Weihnachtsfeier den Wald. Am Abend tanzen Nachtwesen und mythische Waldgeister durch den Zauberwald.

10. und 11. Dezember jeweils von 14 bis 19 Uhr. Eintritt 3 Euro, Kinder haben freien Eintritt.

Ohne Pkw: Ohne eigenen Pkw, dafür mit Schienenanbindung, kann das Weihnachtsbaumschlagen am 3. Advent des Verein Naturparkbahnhof eine Alternative sein. Am 11. Dezember von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr kann der Baum geschlagen werden. Bitte eigene Säge mitbringen. Kontakt: Verein Naturparkbahnhof in 16230 Melchow am Bahnhof. Telefon 03337 490170. Infos auch unter: www.naturparkbahnhof-melchow.de

Tipps für den Transport

Nun ist der Baum gefällt, Schnüre halten ihn wie in einem Korsett zusammen. Wahrscheinlich haben die meisten ihr kleines Baumabenteuer im Auto angetreten. Damit der Ausflug nicht hässlich oder teuer endet, haben ARAG-Experten noch ein paar Tipps zusammengestellt.

Wird der Baum im Kofferraum des Fahrzeugs transportiert und ragt dabei aus dem Fahrzeug heraus, muss die Pflanze gut gekennzeichnet sein. Eine rote Fahne, mindestens 30 mal 30 Zentimeter wird dazu empfohlen. Dabei dürfen Autokennzeichen und Beleuchtung nicht verdeckt werden. Drei Meter darf der Baum aus dem Fahrzeug ragen, allerdings nur, wenn die Fahrstrecke geringer als 100 Kilometer ausfällt. Ist die Strecke länger als diese 100 Kilometer darf nur 1,50 Meter Baum aus dem Auto reichen. Im Fahrzeuginnern sollte der Weihnachtsbaum mit dem unteren Ende des Stammes in Fahrtrichtung zeigen und so platziert werden, dass er bei einer Bremsung an die Rückseite eines Sitzes stößt. Auf keinen Fall darf er zwischen Fahrer und Beifahrer liegen. Am sichersten ist die Fahrt, wenn der Baum mit Gurten befestigt wird. Die offenstehende Kofferraumtür sollte ebenfalls gesichert werden, damit sie sich während der Fahrt nicht vollkommen öffnen kann.

Auf dem Dachgepäckträger kann der Baum auch die Heimreise antreten. Wie im Wageninnern sollte der Stamm nach vorne zeigen und an drei Stellen mit Gurten festgezurrt werden. Pkw mit Ladung dürfen nicht höher als vier Meter und nicht breiter als 2,55 Meter sein. Der Baum darf nach vorne nicht über das Fahrzeug hinausragen – außer bei einer Ladungshöhe über 2,50 Meter. Dann ist laut den ARAG-Experten ein halber Meter nach vorne erlaubt. Nicht korrekt gesicherte Ladung kann mit 35 bis 60 Euro kann dies zu Buche schlagen, dazu ein Punkt in Flensburg. Kommt es zu einem Unfall, wird’s noch teurer.

Zur Startseite