In Münster sind nach Polizeiangaben rund 30 Menschen verletzt worden, als ein Kleintransporter in eine Menschengruppe fuhr. Der mutmaßliche Tatverdächtige habe sich vor Ort selbst gerichtet, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Ob es sich um einen Anschlag handle, lasse sich noch nicht sagen. Derzeit laufe ein Großeinsatz in der Innenstadt von Münster. Medienberichte, wonach es auch mehrere Tote gibt, bestätigte der Sprecher zunächst nicht. In Sicherheitskreisen hieß es, "das Szenario ist so, dass man einen Anschlag nicht ausschließen kann."

Die Polizei bat auf Twitter darum, die Innenstadt zu meiden.

(mes, Reuters, dpa, AFP)