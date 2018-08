Eine Frau ist am Montagmorgen in Düsseldorf auf einer Straße von einem Mann angegriffen und erstochen worden. Wie eine Sprecherin der Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilte, war der Täter zunächst flüchtig. Eine Fahndung lief. Einzelheiten waren noch unklar. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein.

Ein Zeuge hatte die Beamten demnach per Notruf verständigt, weil ein Mann eine Frau attackierte. Die Frau sei noch in eine Klinik gekommen, habe aber nicht mehr gerettet werden können, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor berichtet.

Ob Opfer und Täter sich kannten und in welcher Beziehung zueinander sie eventuell standen, war nach Angaben der Ermittler noch unbekannt. (AFP, dpa)