Schreck an Heiligabend: Nach einem "lauten Knacken" hat die australische Polizei ein Hochhaus in der Metropole Sydney geräumt. Rund 3000 Menschen hätten den Gebäudekomplex im Westen der Stadt am Montagabend (Ortszeit) verlassen müssen, teilte ein Sprecher der Rettungskräfte mit. Aus dem zehnten Stock des insgesamt 38-stöckigen Opal Tower im Olympia-Park sei das Geräusch gemeldet worden.

Die Menschen, die aus dem Hochhaus und den umliegenden Gebäuden geführt wurden, kamen zunächst in einer Halle in der Nachbarschaft unter. Wann sie in ihre Wohnungen zurück dürfen, war unklar.

Feuerwehrleute seien gemeinsam mit Ingenieuren und Sanitätern in dem Hochhaus, um eventuelle Schäden zu überprüfen und das weitere Vorgehen festzulegen, sagte der Sprecher der Rettungskräfte. Nach Angaben eines Polizeisprechers bewegte sich das Gebäude "ein oder zwei Millimeter".

Mehr zum Thema Berlins Regierender Bürgermeister Müller entdeckt in Australien seine neue Härte

Der Hochhausturm war einem Bericht des Fernsehsenders ABC zufolge erst in diesem Jahr fertiggestellt worden. Er verfügt über 392 Wohnungen. (AFP)