Im Fall der getöteten 16-Jährigen aus Barsinghausen bei Hannover prüft die Polizei, ob sich der Tatverdacht gegen einen 24-Jährigen erhärtet. Der Verdächtige sei vernommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Details wurden nicht bekannt.

Der 24-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam in Hannover. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 24-Jährigen, der die deutsche und die dominikanische Staatsangehörigkeit besitzt. Er sei am Montagmittag in Barsinghausen festgenommen worden.

Passanten hatten die tote Jugendliche am Sonntagnachmittag auf einer Grasfläche an der örtlichen Grundschule entdeckt und die Polizei alarmiert. Ob der Fundort auch der Tatort ist, wollten die Fahnder aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht sagen.

Die junge Frau war laut Beamten in der Nacht zum Sonntag gegen 01.00 Uhr zuletzt lebend am Bahnhof Barsinghausen gesehen worden. Die Obduktion ergab, dass sie durch massive Gewalt gegen den Kopf starb, Hinweise auf ein Sexualverbrechen gab es nicht.

Nur einige Hundert Meter weiter hatte bereits im April eine Frau beim Spaziergang mit ihrem Hund eine Tote in einem Entwässerungsgraben nahe dem Friedhof gefunden. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt. (dpa, AFP)