Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben erntet scharfe Kritik aus den eigenen Reihen für seine Erwägung, eine Regierungszusammenarbeit mit der Linken nach der Landtagswahl 2019 in Betracht zu ziehen.

Für die Berliner CDU kommt eine Koalition mit den Linken nicht infrage, sagte der Berliner CDU-Fraktionschef Florian Graf. Er kritisierte am Mittwoch die Entscheidung der Brandenburger CDU, einer Koalition mit der Linkspartei nicht auszuschließen. „Die Politik der Linken ist mit den Werten, die die CDU vertritt, nicht vereinbar“, sagte Graf dem Tagesspiegel. Für die Berliner CDU schließe er eine solche Koalition „komplett aus“.

Aus der Community Mir scheint, es schreien innerhalb der Union die am lautesten, die ganz, ganz leise und heimlich davon träumen, mit der AfD zu koalieren. …schreibt NutzerIn hermann.the.german

Auf scharfe Kritik stößt eine Öffnung zur Linkspartei auch im Bundestag. „Es gibt sowohl programmatisch-inhaltlich als auch ganz grundsätzlich keine Themen, die eine Zusammenarbeit der CDU mit der Linkspartei rechtfertigen“, sagte der Sprecher aller CDU-Landesgruppen in der Unionsfraktion im Bundestag, Eckhardt Rehberg. Er kenne „niemanden in der CDU, auch nicht in Ostdeutschland, der sich für einen solchen Weg entscheiden will“. Koalitionen zwischen CDU und Linken waren bisher ein Tabu in der Politik.