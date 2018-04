Schlagersängerin Vanessa Mai hat sich offenbar am Samstagabend in Rostock während einer Bühnenprobe schwer verletzt. Wie die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf das Management der Sängerin berichtet, war die 25-Jährige kurze Zeit bewusstlos.

Demnach musste sie von einem Notarzt künstlich beatmet werden. Sie wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Dort sollte eine genaue Diagnose erstellt werden.

Vanessa Mai schwebt offenbar nicht in Lebensgefahr

Mai zog sich bei dem Unfall mit einem Tänzer demnach schwere Verletzungen am Rücken zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie der Sender RTL auf seiner Online-Seite unter Berufung auf das Management der Sängerin berichtete, bestehe keine Lebensgefahr. Welche Verletzungen sich die 25-Jährige genau zuzog, war zunächst unklar.

Viele Fans waren offenbar schon auf dem Weg zum Konzert

Das Konzert in Rostock wurde kurzfristig abgesagt. Das berichtete auch das Internetportal Schlager.de mit Verweis auf Fans. Viele Anhänger waren laut „BamS“ schon am Konzertort gewesen und hätten erst kurz vor dem geplanten Konzert-Beginn die Nachricht bekommen.

Gegenüber dem Sender RTL hieß es vom Management, die Verletzung mache es "zu unser aller Bedauern nicht möglich, heute Abend wie geplant aufzutreten".

Insgesamt hat die Sängerin bei ihrer „Regenbogen Live 2018“-Tour 13 Konzerte geplant, unter anderem mit Stationen in München, Frankfurt und Berlin. Rostock sollte nach Dresden und Hamburg der dritte Auftritt werden. (Tsp, AFP, dpa)