Durch Schüsse eines Kollegen an einer türkischen Universität sind am Donnerstag laut Medienberichten vier Menschen getötet worden. Ein Mitarbeiter der Osmangazi-Universität in der westtürkischen Stadt Eskisehir habe den Vizedekan, einen Fakultätsleiter und zwei Dozenten erschossen, berichteten die Nachrichtenagenturen Anadolu und Dogan. Die Polizei habe den Schützen festgenommen.

Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar, Hinweise auf ein politisches Motiv lagen nicht vor. Den Berichten zufolge handelte es sich bei dem Angreifer um einen wissenschaftlichen Mitarbeiter an der pädagogischen Fakultät. Eskisehir ist eine Stadt von einer Million Einwohner zwischen Istanbul und Ankara. In der Türkei gibt es immer wieder blutige Anschläge, nicht politisch motivierte Schießereien sind allerdings selten. (AFP)