Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger ist Vater geworden. Seine Frau, die frühere Tennisspielerin Ana Ivanovic, brachte einen Sohn zur Welt, wie Schweinsteiger am Montag (MEZ) per Twitter mitteilte. "Willkommen auf der Welt, unser kleiner Junge!", schrieb der frühere Bayern-München-Star zu einem Foto von zwei Babyfüßen, über die sich zwei Erwachsenenhänden legen. "Wir sind so glücklich."



Schweinsteiger und Ivanovic hatten 2016 in Venedig geheiratet. Der nun geborene Sohn ist das erste gemeinsame Kind des 33-Jährigen und der 30-jährigen früheren Tennis-Weltranglistenersten. Das Paar lebt in den USA: Schweinsteiger steht beim Fußballverein Chicago Fire unter Vertrag. (AFP)