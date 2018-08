Japan hat am Montag der Opfer des US-Atombombenabwurfs auf die Stadt Hiroshima vor 73 Jahren gedacht. Ministerpräsident Shinzo Abe sagte bei der Zeremonie zum Jahrestag des Abwurfs am 6. August 1945, sein Land wolle eine Vermittlerrolle zwischen den Atommächten und den Staaten ohne Atomwaffen spielen. Japan wolle als "Brücke" zwischen beiden Seiten dienen und sich an die Spitze der Abrüstungsbemühungen der internationalen Gemeinschaft stellen.

Der Abwurf der Atombombe durch das US-Militär in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs tötete sofort oder in den folgenden Monaten etwa 140.000 Menschen. Drei Tage später starben etwa 70.000 Menschen beim Abwurf einer weiteren Atombombe über Nagasaki. Bis heute leiden tausende Menschen unter den Spätfolgen der radioaktiven Strahlung. Am 15. August endete mit der Kapitulation Japans der Zweite Weltkrieg.

Zerstörung in Hiroshima nach dem Atombombenabwurf durch das US-Militär. Foto: Reuters/U.S. Army/Hiroshima Peace Memorial Museum/Handout

Im Mai 2016 hatte der damalige US-Präsident Barack Obama als erster US-Präsident Hiroshima besucht und die Opfer des Atombombenabwurfs gewürdigt.

Hiroshimas Bürgermeister Kazumi Matsui brachte bei der Gedenkfeier wie in jedem Jahr seine Hoffnung auf eine Welt ohne Atomwaffen zum Ausdruck. Er warnte zudem vor zunehmendem Nationalismus. Einige Länder, die ganz offen einen "selbstbezogenen Nationalismus" äußerten, modernisierten zugleich ihre Atomwaffenarsenale, sagte Matsui. Damit befeuerten sie Spannungen, die nach dem Ende des Kalten Kriegs eigentlich nachgelassen hätten. (AFP)