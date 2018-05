Haftbefehl erlassen : Schießerei bei Familienfeier in Saarbrücken: Polizei vermutet Eifersucht als Motiv

Die Polizei hat gegen den Mann, der am Samstag in Saarbrücken an einer Familienfeier zwei Männer getötet und zwei Frauen verletzt hat, Haftbefehl erlassen. Als Tatmotiv vermutet sie Eifersucht.