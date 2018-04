Ein herrenloses Hängebauchschwein hat in Hamburg das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses unsicher gemacht. Wie die Polizei in der Hansestadt am Montag über das soziale Netzwerk Facebook mitteilte, meldete ein Bewohner den Beamten telefonisch zunächst ein vermeintlich gefährliches Wildschwein. Dieses habe sich vor Ort jedoch als "sehr freundliches Hängebauchschwein" erwiesen, zitierte die Polizei aus dem Einsatzbericht.

Die Beamten wollten das Tier bei ihrem Einsatz am Freitag nach eigenen Angaben aus dem ersten Stock wieder ins Freie geleiten, was diesem wegen seiner namensgebenden Leibesfülle allerdings schwer fiel. "Nach der Überwindung eines Treppenabsatzes verweigerte die Sau, nach hiesiger Sicht zu Recht, ihre Mitarbeit", schrieb eine mitfühlende Polizistin in ihrem Bericht.

Gemeinsam mit mehreren Feuerwehrleuten bugsierten die Beamten das festsitzende Schwein in eine Transportbox. Danach brachten die Einsatzkräfte es in ein Tierheim. Sie posteten auf Facebook zudem mehrere Fotos des Geschehens - unter anderem wie das Tier in dem Treppenhaus an abgestellten Turnschuhen schnüffelte.

Woher das Hängebauchschwein stammt und wie es in das Wohnhaus im Stadtteil Wilhelmsburg gelangte, ist bisher unklar. Aus einem nahen Kinderbauernhof stammt es laut Polizei jedenfalls nicht. Das Tierheim habe inzwischen auch zahlreiche andere mögliche Besitzer kontaktiert - bisher allerdings erfolglos. (AFP)